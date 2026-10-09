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9 de octubre de 2026

LA GRAN MAGIA TROPICAL CELEBRA 28 AÑOS DE CUMBIA EN DREAMS PUNTA ARENAS

La agrupación llegará al Lucky 7 con su gira “28 Años De Magia”, repasando sus grandes clásicos y celebrando una extensa trayectoria ligada a la cumbia.

FOTO LA GRAN MAGIA TROPICAL DREAMS IQUIQUE

Una noche de música, recuerdos y mucha cumbia prepara “La Gran Magia Tropical” para este viernes en el escenario del Lucky 7 de Dreams Punta Arenas, donde la agrupación regresará para celebrar sus 28 años de trayectoria artística.
El espectáculo está programado para no antes de las 23:00 horas y será una oportunidad para reencontrarse con un repertorio que incluye algunos de los grandes éxitos de la banda, en una presentación pensada para cantar y bailar junto al público.

 
Magia

 
La agrupación está integrada actualmente por Kevin Rojas, tecladista y director; Antony Solís, vocalista; y Danny Carrillo, encargado de la voz de animación.

 
Con la cumbia como principal sello musical, La Gran Magia Tropical se identifica además como creadora de la denominada electrocumbia, propuesta con la que ha construido una trayectoria que suma casi 3 décadas de actividad.

 
Éxitos

 
La celebración tendrá como protagonistas algunas de las canciones más reconocidas de la agrupación, parte de un repertorio que ha acompañado a sus seguidores durante generaciones.“Los invitamos a vivir una noche llena de música, recuerdos y mucha magia. Ven a celebrar nuestros 28 años de trayectoria, disfrutando en vivo de grandes clásicos como ‘Furia Loca’, ‘Aquel Hotel’ y muchos más”, señaló Kevin Rojas.

 
La banda también destaca una trayectoria que acumula más de 200 millones de reproducciones y presentaciones en distintos escenarios, incluyendo una exitosa gira por Europa.

 
Regreso

 
La presentación marcará además el regreso del conjunto a la cadena Dreams.“Estamos muy contentos de volver y reencontrarnos con público del sur que siempre nos ha recibido con mucho cariño”, comentó Rojas.

 
Invitación

 
Desde la agrupación extendieron la invitación a todos quienes quieran ser parte de esta celebración y disfrutar de una noche dedicada a la cumbia.“Los esperamos para cantar, bailar y celebrar. ¡Nos vemos en el casino!”, concluyó Kevin Rojas.

 
Al show de “La Gran Magia Tropical” se accede gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

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