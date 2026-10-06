SEREMI DE HACIENDA ABORDA PRESUPUESTO 2027 Y ASEGURA QUE MAGALLANES “SIGUE SIENDO ENORMEMENTE BENEFICIADA”

Durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región, Correa recalcó que el presupuesto presentado por el Ejecutivo constituye un punto de partida para la discusión en el Congreso y llamó a que el debate se desarrolle sobre la base de antecedentes concretos. “La palabra proyecto no es, es decir, el presupuesto zanjado, no. Por eso, los parlamentarios en los próximos dos meses, 60 días, van a estar discutiendo, aperturando el presupuesto y obviamente en base. Y uno espera un excelente diálogo democrático y con evidencia en mano”, señaló.

El seremi defendió la necesidad de avanzar en un proceso de ordenamiento de las finanzas públicas, apuntando al incremento de la deuda y al déficit fiscal acumulado durante los últimos años. En ese contexto, sostuvo que el escenario actual responde a un proceso que se ha venido desarrollando durante varios gobiernos.

“Esto es simplemente la cosecha de lo que se sembró antes”, afirmó Correa, agregando que “en términos de gasto del Gobierno, que ha sido significativo por sobre los ingresos, eso ha generado deuda”. Según explicó, la deuda pública habría pasado desde niveles cercanos a los 3.000 o 4.000 millones de dólares durante el primer gobierno de Michelle Bachelet a aproximadamente 155.000 millones de dólares en la actualidad.

En relación con el déficit fiscal, el seremi indicó que para 2026 se proyectó un déficit de 2,8% del Producto Interno Bruto, mientras que para 2027 el Ejecutivo estaría apuntando a reducirlo a 1,8%. “Nosotros lo que estamos haciendo con las medidas que estamos tomando y sobre todo priorizando, colocando como se dice los huevitos en las canastas que mejor rinden, estamos proyectando un déficit para el 2027 del 1,8% que sigue siendo altísimo”, sostuvo.

Correa también destacó que el Gobierno ha realizado una revisión de programas públicos como parte del esfuerzo por contener el gasto. “A pesar de todo eso, el Gobierno tiene un aumento, no es cierto, el 1,5% y vamos a tener déficit a pesar de todo lo que estamos haciendo”, afirmó, haciendo referencia además a la revisión de 632 programas.



Magallanes se mantiene entre las regiones con mayor asignación per cápita



Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue la situación presupuestaria de Magallanes. El seremi aseguró que, pese al escenario de restricción fiscal, la región continúa encontrándose entre las zonas del país con mayores recursos públicos por habitante.

“Lo que sí te puedo constatar que la región de Magallanes sigue siendo enormemente beneficiada respecto y comparativamente respecto de las otras regiones”, afirmó.

De acuerdo con las cifras preliminares expuestas por Correa, la propuesta de Presupuesto 2027 contempla una asignación pública per cápita para Magallanes cercana a los $506 mil, lo que ubicaría a la región en el segundo lugar nacional, solo por detrás de Aysén.

“Eso nos deja en la asignación per cápita, la segunda más alta del país, solamente nos supera Aysén, que es otra región extrema”, explicó.

El seremi agregó que la asignación presupuestaria por habitante de Magallanes se encuentra significativamente por sobre el promedio nacional y vinculó esta situación a las políticas de compensación territorial asociadas a la condición extrema de la región.

“Eso tiene que ver con el apoyo y permanente, digamos, del Estado y de este Gobierno para compensar, no es cierto, nuestra ubicación geográfica por decenas, así son compensaciones territoriales y que vienen a reforzar nuestra condición o aplacar, no es cierto, nuestra condición de zona extrema, a apoyarnos con subsidios, etcétera, nuestra conectividad y obviamente también el todo en esta proyección antártica”, señaló.



Presupuesto regional parte con una propuesta de $84 mil millones



Respecto del presupuesto específico para el Gobierno Regional de Magallanes, Correa precisó que las cifras conocidas corresponden a una propuesta inicial y no a un monto definitivo.

Según explicó durante la entrevista, la propuesta para 2027 parte en torno a los $84.214 millones, mientras que el presupuesto inicial considerado para 2026 fue cercano a los $70.967 millones, aunque posteriormente este último fue reforzado durante el año mediante distintas asignaciones.

“Esto no está zanjado, esto no está escrito en piedra, no es ley, es un proyecto de inicio. El punto de inicio de la conversación”, enfatizó.

Correa también abordó los cuestionamientos surgidos desde gobiernos regionales ante la posibilidad de menores recursos y señaló que es legítimo que las autoridades regionales busquen defender una mayor disponibilidad presupuestaria.

“Yo puedo entender que el gobernador va a tratar de cada peso que pueda obtener como presupuesto el Gobierno regional, va a tratar de pelear por eso. Pero aquí tenemos que Hacienda tiene que tener una mirada a país”, sostuvo.



Llamado a discutir el presupuesto sobre la base de cifras



Durante la conversación, el seremi cuestionó las críticas emitidas antes de que se conocieran formalmente los antecedentes del proyecto presupuestario y llamó a que el debate parlamentario se concentre en las cifras y en la eficiencia del gasto público.

“A mí me llama mucho la atención de algunos políticos que yo creo que habla mal de la política, que sin conocer ni siquiera el dato se estaban rasgando vestiduras en la crítica y sin conocer ni siquiera el dato”, manifestó.

Hacia el cierre de la entrevista, Correa insistió en que el proyecto puede ser modificado durante su tramitación y que la discusión debe considerar las distintas partidas y las necesidades de cada territorio.

“El presupuesto es modificable. Es una propuesta, pero las propuestas también que salgan de los parlamentarios y de ajustes y ver cada una de las partidas”, señaló.

Finalmente, planteó que el debate debería centrarse en el impacto que las decisiones presupuestarias tendrán sobre el conjunto del país. “Uno espera que lo hagan pensando en el país, pensando en sus regiones y pensando en cómo el gasto del Gobierno afecta de la mejor manera positivamente a los chilenos, no contrariamente, o a un grupo específico”, concluyó.





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