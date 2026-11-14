ZONA AUSTRAL ANUNCIA FERIA ARTESANAL Y ACTIVIDADES MUSICALES PARA NOVIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Zonaustral contará durante noviembre con una programación de actividades culturales, educativas y familiares en Punta Arenas. La agenda incluye una jornada musical, una feria artesanal y encuentros informativos, además de la continuidad del Gran Sorteo a lo Grande, que contempla cuatro vehículos nuevos y premios semanales.

Las actividades comenzarán este jueves 12 de noviembre, entre las 10:30 y las 17:00 horas, con “Music Through the Decades”, organizada por la Red Básica de Inglés de Punta Arenas en la Sala Zonaustral. Estudiantes de distintos establecimientos presentarán números artísticos y representaciones musicales de diferentes épocas, desde los años 70. La inauguración será a las 12:00 horas, con la presentación de la orquesta de la Escuela Padre Alberto Hurtado.

En tanto, el sábado 14 y domingo 15 de noviembre se realizará una Feria Artesanal organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La actividad reunirá a artesanos y cultores de Magallanes, con trabajos de orfebrería, lana, talabartería y otras expresiones artísticas locales.

La programación también considera Expo Integra 2026, este viernes 13 de noviembre, con proyectos educativos de jardines infantiles y salas cuna, experiencias de aprendizaje y módulos informativos. Ese mismo día, entre las 14:30 y las 19:00 horas, se desarrollará una jornada de Gobierno en Terreno, donde el público podrá recibir orientación sobre subsidios habitacionales y procesos de postulación.

Por otra parte, este domingo 15 de noviembre se sortearán dos gift cards de $100.000 cada una, como parte del Gran Sorteo a lo Grande, campaña que estará vigente hasta el 27 de diciembre y que contempla cuatro vehículos 0 km: dos Suzuki Celerio 2027 y dos Changan X7 Plus Luxury MT 2027. Para participar, se deben presentar boletas superiores a $10.000 de compras realizadas en Zona Franca y canjearlas por cupones en los stands habilitados.

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