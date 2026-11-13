Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

13 de noviembre de 2026

CAN DETECTOR HULK PERMITIÓ DESCUBRIR MARIHUANA ESCONDIDA EN UNA ENCOMIENDA EN PUERTO NATALES

Dos ciudadanos chilenos de 20 años fueron detenidos luego de una investigación iniciada el pasado 12 de noviembre.

os7131126

Dos personas fueron detenidas por el delito de tráfico ilícito de drogas en la comuna de Puerto Natales, luego de una investigación desarrollada por una unidad especializada de Carabineros que permitió detectar una encomienda utilizada para ocultar marihuana al interior de un parlante. El procedimiento se inició el pasado 12 de noviembre, en el marco de fiscalizaciones preventivas realizadas en coordinación con distintas empresas de transporte de encomiendas de la Región de Magallanes.

Las diligencias contaron con el apoyo del can detector de drogas Hulk, perteneciente al Emblema Verde, cuya intervención permitió identificar una encomienda sospechosa que contenía un parlante. Al inspeccionar el artículo, personal policial descubrió que en su interior se encontraba oculta una cantidad de marihuana.

Tras el hallazgo y previa coordinación con la fiscal a cargo de la investigación, Carabineros desarrolló una entrega controlada de la sustancia ilícita, procedimiento que permitió detener a una primera persona que había sido enviada por el destinatario de la encomienda para retirarla.

Posteriormente, los funcionarios policiales realizaron diligencias de entrada y registro en dos inmuebles vinculados al primer detenido, además del domicilio de quien figuraba como destinatario del envío. Estas actuaciones permitieron concretar una segunda detención y reunir nuevos antecedentes para continuar con la investigación.

Los detenidos corresponden a dos ciudadanos chilenos, ambos de 20 años, quienes, de acuerdo con la información policial, no mantenían antecedentes penales.

Como resultado del procedimiento, Carabineros logró incautar un kilo y cuatro gramos de marihuana, además de dos teléfonos celulares, 50 mil pesos en dinero en efectivo y una pesa digital, elementos que quedaron incorporados a las diligencias investigativas.

Desde la institución destacaron que este procedimiento forma parte del trabajo permanente de prevención y combate al tráfico ilícito de drogas, especialmente mediante controles coordinados en empresas de transporte de encomiendas y el uso de herramientas especializadas para detectar nuevas modalidades de ocultamiento y traslado de sustancias ilícitas.

operativoseguridad05112026

CARABINEROS, PDI Y POLICÍA MARÍTIMA DESARROLLAN OPERATIVO INTERAGENCIAL CON FOCO EN ÓRDENES JUDICIALES VIGENTES Y CONTROL MIGRATORIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

CAN DETECTOR HULK PERMITIÓ DESCUBRIR MARIHUANA ESCONDIDA EN UNA ENCOMIENDA EN PUERTO NATALES

Leer Más

Dos ciudadanos chilenos de 20 años fueron detenidos luego de una investigación iniciada el pasado 12 de noviembre.

os7131126
nuestrospodcast
primeracomisariapuq

DOS CARABINEROS RESULTARON LESIONADOS TRAS SER ATACADOS CON ELEMENTOS CONTUNDENTES EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
os7131126

CAN DETECTOR HULK PERMITIÓ DESCUBRIR MARIHUANA ESCONDIDA EN UNA ENCOMIENDA EN PUERTO NATALES

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
El operativo de busqueda y salvamento marítimo se activo en horas de la madrugada

RESCATAN CON VIDA A LOS DOS TRIPULANTES DE LA LANCHA "JORGE MIGUEL I" EN LAS ISLAS CHARLES

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CHILOE 11 NOV

EXTENSA AGENDA CULTURAL UNIRÁ A CHILOÉ CON PUNTA ARENAS Y LA REGIÓN DE MAGALLANES POR SU BICENTENARIO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.