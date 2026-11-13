CAN DETECTOR HULK PERMITIÓ DESCUBRIR MARIHUANA ESCONDIDA EN UNA ENCOMIENDA EN PUERTO NATALES

Dos personas fueron detenidas por el delito de tráfico ilícito de drogas en la comuna de Puerto Natales, luego de una investigación desarrollada por una unidad especializada de Carabineros que permitió detectar una encomienda utilizada para ocultar marihuana al interior de un parlante. El procedimiento se inició el pasado 12 de noviembre, en el marco de fiscalizaciones preventivas realizadas en coordinación con distintas empresas de transporte de encomiendas de la Región de Magallanes.

Las diligencias contaron con el apoyo del can detector de drogas Hulk, perteneciente al Emblema Verde, cuya intervención permitió identificar una encomienda sospechosa que contenía un parlante. Al inspeccionar el artículo, personal policial descubrió que en su interior se encontraba oculta una cantidad de marihuana.

Tras el hallazgo y previa coordinación con la fiscal a cargo de la investigación, Carabineros desarrolló una entrega controlada de la sustancia ilícita, procedimiento que permitió detener a una primera persona que había sido enviada por el destinatario de la encomienda para retirarla.

Posteriormente, los funcionarios policiales realizaron diligencias de entrada y registro en dos inmuebles vinculados al primer detenido, además del domicilio de quien figuraba como destinatario del envío. Estas actuaciones permitieron concretar una segunda detención y reunir nuevos antecedentes para continuar con la investigación.

Los detenidos corresponden a dos ciudadanos chilenos, ambos de 20 años, quienes, de acuerdo con la información policial, no mantenían antecedentes penales.

Como resultado del procedimiento, Carabineros logró incautar un kilo y cuatro gramos de marihuana, además de dos teléfonos celulares, 50 mil pesos en dinero en efectivo y una pesa digital, elementos que quedaron incorporados a las diligencias investigativas.

Desde la institución destacaron que este procedimiento forma parte del trabajo permanente de prevención y combate al tráfico ilícito de drogas, especialmente mediante controles coordinados en empresas de transporte de encomiendas y el uso de herramientas especializadas para detectar nuevas modalidades de ocultamiento y traslado de sustancias ilícitas.