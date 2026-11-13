AGRICULTORES DE PUERTO WILLIAMS PERFECCIONAN HIDROPONÍA Y MANEJO TÉCNICO PARA AMPLIAR SU PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Producir alimentos en la isla Navarino implica enfrentar vientos intensos, bajas temperaturas, suelos delgados y una breve temporada agrícola. Pese a estas dificultades, las familias campesinas han logrado levantar invernaderos y abastecer de hortalizas a la comunidad. Un seminario técnico buscó fortalecer ese trabajo mediante conocimientos y tecnologías adaptadas a las condiciones locales.

El ingeniero agrónomo y doctor en Horticultura Rodrigo Acuña López explicó que las soluciones utilizadas en otras zonas agrícolas del país no siempre resultan adecuadas en estas latitudes.

"Estamos en una condición climática extremadamente exigente, probablemente una de las más difíciles del país para desarrollar agricultura. Las soluciones tienen que ser distintas y ajustadas a las condiciones locales. Necesitamos aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y profundizar los conocimientos para conseguir una producción que permita disponer de alimentos", señaló.

Uno de los temas centrales fue la fragilidad de los suelos de Cabo de Hornos. La escasez de tierra fértil ha llevado a extraer capas vegetales de otros sectores para mejorar los predios, una práctica que puede favorecer la erosión y provocar daños ambientales.

Frente a estas limitaciones, la hidroponía surge como una alternativa que permite cultivar sin depender del suelo tradicional.

"La hidroponía tiene enormes ventajas para enfrentar las condiciones del extremo sur de Chile. Permite evitar muchas dificultades asociadas al suelo y, mediante sistemas de recirculación, aprovechar de manera más eficiente el agua y los nutrientes", explicó Acuña, quien también abordó las posibilidades de incorporar esta tecnología en pequeños predios.

Inversión pública con mirada territorial

La capacitación forma parte de los esfuerzos impulsados mediante el convenio entre el Gobierno Regional de Magallanes e INDAP, que contempla una inversión superior a los 3.200 millones de pesos para fortalecer la infraestructura y las capacidades productivas de la agricultura familiar campesina.

Petar Bradasic, director regional (s) de INDAP, destacó el respaldo del Gobierno Regional y de los consejeros regionales para avanzar en el desarrollo agrícola de territorios aislados.

"En Puerto Williams, cada hortaliza representa conocimiento, trabajo y un enorme esfuerzo por superar las dificultades. El compromiso del Gobierno Regional, encabezado por el gobernador Jorge Flies, y el respaldo de los consejeros regionales nos permiten avanzar en dos dimensiones fundamentales, infraestructura y conocimiento. No se trata solamente de construir invernaderos, sino de entregar herramientas para que las familias campesinas produzcan mejor, incorporen tecnología y proyecten sus emprendimientos. La agricultura de Cabo de Hornos tiene futuro y queremos contribuir a desarrollarla", afirmó.

Para los agricultores, acceder a formación especializada sin salir de la comuna representa una oportunidad de mejorar sus prácticas productivas.

Delfo Muñoz, agricultor local, valoró los conocimientos adquiridos durante la jornada. "Uno aprende mucho trabajando, probando qué resulta y qué no. Pero también necesitamos entender por qué algunas cosas funcionan y otras no. A veces pensamos que el problema es solamente el frío, y aquí aprendemos que también influyen el suelo, la luz, la temperatura y el manejo del invernadero. Son conocimientos que nos sirven para mejorar lo que ya hacemos", comentó.

Por su parte, Norma Jofré, productora recientemente incorporada a INDAP, destacó la importancia de estas instancias para quienes comienzan en el rubro.

"Para quienes estamos comenzando, acceder a estas herramientas y aprender de quienes ya tienen experiencia hace una gran diferencia. Todo lo que vimos hoy me va a servir para sacar adelante mis primeros cultivos", aseguró.

Más allá del autoconsumo y el abastecimiento local, el crecimiento de hoteles, hostales y servicios gastronómicos abre nuevas oportunidades comerciales para los agricultores de Puerto Williams. El desafío es ampliar las temporadas de cosecha y avanzar hacia una oferta más constante de hortalizas frescas.

La jornada de dos días reafirmó que cultivar en uno de los territorios más australes del planeta requiere algo más que resistir el clima. También exige comprender el entorno, proteger sus frágiles suelos e incorporar conocimientos y tecnologías que permitan seguir ampliando las posibilidades de la agricultura local.