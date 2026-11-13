CORE JUAN MORANO ADVIERTE SOBRE REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO REGIONAL Y CUESTIONA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN MAGALLANES

Las perspectivas presupuestarias de Magallanes para 2027, el financiamiento de proyectos de infraestructura, la gestión de residuos sólidos y las decisiones del Gobierno frente al alza de los combustibles fueron algunos de los temas abordados esta mañana por el consejero regional Juan Morano Cornejo, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la autoridad entregó su evaluación sobre el escenario financiero que enfrenta el Gobierno Regional, advirtiendo que, si bien las proyecciones presupuestarias resultaron menos negativas que las inicialmente planteadas, todavía existen riesgos de nuevas reducciones durante el año. Asimismo, se refirió a distintas iniciativas de inversión y a la necesidad de que el Estado asuma un mayor protagonismo en proyectos estratégicos para Magallanes.

Presupuesto regional 2027: una reducción menor a la proyectada, pero que mantiene las preocupaciones

Uno de los primeros asuntos analizados fue la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 y la incertidumbre que existió respecto de los recursos disponibles para los gobiernos regionales, particularmente por la posibilidad de que la partida 31 y los mecanismos de financiamiento de las zonas extremas se vieran afectados.

Morano sostuvo que el escenario finalmente conocido representa un impacto menor al que se había anticipado, aunque advirtió que el presupuesto regional será inferior al del año anterior.

“Yo creo que hemos sufrido el menor daño posible. No creamos que este presupuesto es mejor que el anterior, es peor y la rebaja en vez de llegar hasta el 20%, que se llegó a pensar, va a estar en el orden del 3, así que es una afectación que no es menor”, manifestó.

El consejero señaló que una de sus principales inquietudes es que, una vez aprobada la Ley de Presupuestos, puedan producirse nuevos ajustes mediante resoluciones del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos (DIPRES).

“Yo espero que durante el año o después que se apruebe la ley, a través de resoluciones, no siga bajando el presupuesto. Es una facultad que tiene el Ministerio de Hacienda y la DIPRES que puede usar en cualquier momento”, advirtió.

En relación con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, valoró las gestiones realizadas por consejeros regionales, parlamentarios y el gobernador para exponer ante las instancias correspondientes las particularidades presupuestarias de Magallanes y de otros territorios que cuentan con instrumentos especiales de inversión.

A su juicio, el sistema utilizado por la región permite mantener una cartera de iniciativas de mayor envergadura y asegurar la continuidad financiera de las obras.

“Ese era el marco de la participación, así que estamos por ese lado menos preocupados que antes, pero seguimos igual de preocupados por las declaraciones”, señaló.

Proyectos de inversión y prioridades para el próximo período

Respecto de las iniciativas que podrían recibir financiamiento durante 2027, Morano explicó que todavía no existe una definición completa sobre la cartera regional, por lo que consideró prematuro adelantar cuáles proyectos serán priorizados.

Indicó que existen alternativas para utilizar distintos instrumentos de financiamiento, entre ellos el Plan Especial de Zonas Extremas y el Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA), dependiendo de las características de cada iniciativa y de su localización.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de financiar mediante FONDEMA la renovación de la escuela en Porvenir, considerando que existe una asignación especial de recursos para Tierra del Fuego.

También se refirió a la decisión del Gobierno Regional de asumir el financiamiento del segundo y tercer sistema de contención de aguas lluvias y sedimentos del río Las Minas, obras que originalmente estaban contempladas para ser ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas.

Según explicó, la reducción presupuestaria que afectó a dicha cartera impidió que el ministerio pudiera desarrollar estos trabajos, por lo que el Gobierno Regional debió intervenir para evitar que las iniciativas quedaran sin financiamiento.

“Acabamos de hacernos responsables del segundo y tercer sistema de contención de aguas lluvias y sedimento del río Las Minas. Esta era una obra que iba a financiar el Ministerio de Obras Públicas, que dada el recorte presupuestario que tuvo Obras Públicas no la puede hacer y entonces el Gobierno Regional, ante esa disyuntiva que no se haga, tuvo que asumir la financiación”, explicó.

El consejero agregó que todavía se debe analizar qué otras iniciativas podrán incorporarse a los instrumentos de inversión regional, considerando que el cierre del presupuesto para 2027 aún no está definido.

Rellenos sanitarios: Morano cuestiona los costos de operación y propone una solución regional

La gestión de residuos sólidos fue otro de los temas relevantes de la entrevista, particularmente a raíz de los proyectos de rellenos sanitarios que se encuentran en desarrollo en distintas comunas de Magallanes.

Morano manifestó sus reparos respecto de la sostenibilidad financiera de estas infraestructuras, poniendo especial atención en los costos que deberán asumir los municipios una vez que los recintos estén construidos y comiencen a funcionar.

Al referirse al proyecto de relleno sanitario de Puerto Natales, recordó que su voto fue contrario a la iniciativa, principalmente por las dudas que le genera el financiamiento de su operación futura. En ese contexto, mencionó que el funcionamiento del recinto de Natales tendría un costo cercano a los $14 mil millones, mientras que el proyecto de Porvenir también implicaría una inversión y gastos operacionales importantes.

El consejero explicó que la operación de una infraestructura moderna de tratamiento de residuos no se limita a disponer la basura, sino que requiere procesos adicionales de separación, tratamiento y manejo de gases.

“A ver, una cosa es tener un vertedero y otra cosa es tener un sistema moderno de recepción de basura, separación, etcétera, etcétera, etcétera, de manejo de la planta de metano que se va porque producen los vertederos y eso cuesta caro”, sostuvo.

A partir de ese diagnóstico, planteó que la región debería evaluar una solución de mayor escala, que permita concentrar el tratamiento de los residuos sólidos en una infraestructura capaz de atender las necesidades de varias comunas.

“Entonces yo creo que ahí estamos como región estamos ahorrando la solución. Que la solución debe hacer hacer un gran en la provincia de Magallanes, porque somos los Magallanes, Punta Arenas es la que más genera. Por lo tanto, para aminorar el costo del traslado hay que hacer los Magallanes”, manifestó.

Morano argumentó que una instalación de mayor capacidad podría reducir los costos unitarios de tratamiento, aprovechando las economías de escala y evitando que cada municipio deba mantener una infraestructura independiente.

También expresó preocupación por la posibilidad de que, una vez construidos los rellenos sanitarios, los municipios recurran al Gobierno Regional para solicitar recursos destinados a financiar su funcionamiento permanente.

“Yo creo que es lo que me preocupa, o sea, van a golpear la puerta del Gobierno Regional para decir que ayúdenos. Entonces nosotros podemos hacer un año, pero no podemos hacernos cargo permanentemente de una tarea que está por ley asignada a los municipios”, advirtió.

En esa línea, mencionó el caso de Timaukel, comuna que habría optado por salir del sistema debido a los costos asociados al traslado de sus residuos, y planteó que otras localidades podrían enfrentar una situación similar.

A su juicio, todavía existe tiempo para revisar el modelo y buscar una alternativa que permita abordar la gestión de residuos sólidos desde una perspectiva regional, considerando los costos de traslado, tratamiento y operación.

Ruta Vicuña-Yendegaia: espera que las obras puedan estar operativas hacia 2030

Durante la entrevista también se abordó el avance de la ruta Vicuña-Yendegaia, proyecto que representa una de las principales apuestas de conectividad para el extremo sur de Tierra del Fuego y que podría generar nuevas oportunidades para el turismo y la actividad logística.

Morano recordó que, durante una visita realizada anteriormente por el Consejo Regional, se había señalado que los trabajos requerían al menos cinco años adicionales para su ejecución, considerando los frentes de trabajo y las condiciones geográficas del sector.

Por ello, manifestó su expectativa de que las nuevas proyecciones permitan adelantar la puesta en funcionamiento de la ruta, aunque reconoció que no cuenta con antecedentes suficientes para determinar cómo se lograría reducir significativamente el plazo.

“Yo estaría feliz que aquí al 2030 estuviera operativo el camino”, expresó.

El consejero destacó la importancia de concretar esta conexión para fortalecer la integración territorial y abrir nuevas posibilidades de desarrollo para la zona austral de Magallanes.

Alza de los combustibles: cuestiona las medidas del Gobierno y pide que beneficien a todos los usuarios

Uno de los momentos más críticos de la conversación estuvo relacionado con la política del Gobierno frente al incremento de los combustibles y las movilizaciones de distintos sectores del transporte.

Morano sostuvo que los factores internacionales que inciden en el precio del petróleo no son fenómenos recientes, por lo que, a su juicio, debieron ser considerados dentro de las proyecciones y medidas económicas de la administración.

“La situación de Medio Oriente está hace por lo menos cinco años, caliente, muy caliente. La actitud de Estados Unidos respecto a esa región, también la guerra de Ucrania también ha estado ya cuatro años. Entonces esto no es algo que nos pilló de sorpresa, esto es algo que uno tenía que presumir que iba a ocurrir cuando uno planifica o hace prospección a largo plazo”, señaló.

El consejero cuestionó que las soluciones anunciadas por el Ejecutivo se hayan concentrado en determinados sectores, particularmente los transportistas, sin entregar una respuesta equivalente a las personas que utilizan sus vehículos diariamente para trasladarse a sus trabajos.

“Entonces a mí me preocupa profundamente que sólo se arregle el problema de quienes pueden hacer una movilización potente, porque hay una señal que es muy peligrosa en eso, es decirle a la gente, mire, haga lo mismo, movilícese”, afirmó.

En ese sentido, planteó que las medidas de apoyo deberían considerar también a los usuarios particulares y a quienes dependen del automóvil para cumplir sus actividades cotidianas, especialmente en territorios donde las alternativas de transporte público son limitadas.

“Yo espero que esto de los combustibles se aplique también al usuario común y corriente. Diga, sabe qué más, todos los combustibles de uso diario, bencina y petróleo van a ser bonificados de la misma manera que los camioneros, sino este país está teniendo personas de primera, de segunda y de tercera”, sostuvo.

Morano también puso en duda la duración de las medidas anunciadas y planteó que, si los precios internacionales del petróleo comienzan a disminuir, será necesario observar si los acuerdos alcanzados representan un beneficio efectivo o si solamente postergan el problema.

Críticas a la gestión política y a la respuesta del Ejecutivo

Consultado sobre la posibilidad de realizar cambios en el gabinete o incorporar autoridades con mayor experiencia política, el consejero señaló que las dificultades del Gobierno no necesariamente se resolverían con un cambio de nombres.

En su opinión, el problema tiene relación con la forma en que se toman las decisiones y con la disposición de las autoridades para escuchar a los distintos sectores afectados.

“A mí me genera desconfianza cuando me entero que el jefe del segundo piso tiene una deuda tributaria de 159 millones de pesos por no pagar los derechos de agua. Cuando me entero que el ministro Alvarado tiene una empresa que se dedica al negocio de combustible, me preocupa. Entonces yo no sé si va a cambiar eso, por más que cambian los actores, la práctica, la forma en que ellos ven de hacer las cosas sigue siendo la misma”, manifestó.

También se refirió a las declaraciones del Presidente José Antonio Kast respecto de las movilizaciones sociales y la posibilidad de que se repitan escenarios de conflictividad como los registrados durante el estallido social.

Morano sostuvo que las manifestaciones no deberían ser analizadas únicamente desde una perspectiva política, sino que también deben considerarse las condiciones que llevan a las personas a expresar su descontento.

“Bueno, pero está generando las condiciones para que se repitan. O sea, yo comparto su llamado, pero me falta ver su acción. ¿Cómo hago para que eso no se repita tratando de llegar a una mayor justicia social que esta bencinazo que nos aplicó todo vuelva atrás?”, cuestionó.

A su juicio, el Ejecutivo debe revisar las consecuencias de sus propias políticas públicas y evitar que las decisiones económicas terminen afectando a familias, estudiantes y trabajadores.

Codelco: plantea que las asociaciones privadas deben mantener el control del Estado

Otro de los asuntos abordados fue el futuro de Codelco y el debate sobre la participación de capitales privados en sectores estratégicos de la economía nacional.

Morano sostuvo que no se opone a que empresas privadas participen en proyectos productivos o se establezcan asociaciones comerciales, siempre que el Estado mantenga el control sobre los recursos naturales que pertenecen al país.

En ese sentido, recordó que Chile ya ha desarrollado experiencias de asociación con privados en otras áreas, como el litio, y planteó que la discusión debe centrarse en las condiciones bajo las cuales se realizan estos acuerdos.

“Yo no me niego que echen capitales privados a todo lo que el país produce, ojalá lleguen, pero con el control del país”, expresó.

El consejero enfatizó que el debate sobre Codelco debe considerar la propiedad de los recursos, la participación estatal y las condiciones que permitan resguardar el interés nacional en eventuales acuerdos de inversión.

Desarrollo antártico: pide mayor participación regional y compromiso financiero del Estado

En materia antártica, Morano se refirió a la visita del canciller Pérez Mackenna a Magallanes, en el contexto de las actividades vinculadas con la proyección científica y logística de Chile hacia el continente blanco.

El consejero valoró la importancia estratégica de posicionar a la región como puerta de entrada a la Antártica, pero advirtió que esa condición debe traducirse en inversiones concretas y en una participación efectiva de las autoridades regionales en las instancias de decisión.

Según explicó, parte de los avances en infraestructura, como el muelle en Bahía Fildes y los espacios de acopio, están siendo impulsados mediante recursos regionales, situación que, a su juicio, no puede mantenerse indefinidamente sin un compromiso equivalente del Estado central.

“Yo espero que la región tome mayor protagonismo, que de verdad sea parte integral de la comisión de manejo de la Antártica y no sea un invitado, sino que sea parte y que pueda estar en todas las sesiones y puedan ir los funcionarios que están trabajando el tema del gobierno a la reunión y plantear los temas que nos interesan como región”, señaló.

Asimismo, insistió en que la proyección antártica requiere una política de inversión nacional y no solamente anuncios institucionales o visitas de autoridades.

“Entonces yo creo que Chile tiene que de verdad ir más allá de los anuncios que somos la puerta de entrada, sino que hay que invertir equivalente a eso. Hay que hacer el centro antártico y no, ya no le pueden pedir que la región cargue con esa mochila porque no vamos a poder”, afirmó.

El consejero agregó que el Gobierno Regional enfrenta actualmente distintas demandas de financiamiento en áreas como obras públicas, vivienda y salud, por lo que considera necesario que el nivel central asuma un papel más activo en los proyectos estratégicos de largo plazo.

Zona Franca: propone ampliar el modelo hacia Natales, Porvenir y Puerto Williams

Finalmente, Morano abordó el futuro de Zona Franca de Punta Arenas y las posibilidades de ampliar sus beneficios y operaciones hacia otras comunas de Magallanes.

El consejero manifestó que la discusión sobre el recinto franco debe considerar nuevas alternativas de expansión territorial, entre ellas la posibilidad de desarrollar espacios o mecanismos de operación en Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

Respecto del actual modelo de concesión, señaló que mantiene su respaldo, principalmente por los ingresos que genera para la región y que permiten financiar distintas iniciativas públicas.

“Yo sigo con el modelo de la concesión que le permite a la región recuperar 5.500 o 6.000 millones de pesos, sobre todo en esta época que estamos viendo en que el presupuesto se nos achica”, sostuvo.

Sin embargo, planteó que los beneficios de Zona Franca deberían llegar de manera más directa a las principales localidades de las provincias, en lugar de depender únicamente de compras por catálogo o de mecanismos de distribución desde Punta Arenas.

“Y ojalá la región pueda transformarse en que al menos todas las comunas o las más relevantes, Natales, Porvenir, Williams, las cabeceras de la provincia, puedan tener una proyección del recinto franco”, manifestó.

En su opinión, la expansión debe realizarse de manera formal, mediante mecanismos que permitan desarrollar actividades comerciales en otras localidades y que consideren los derechos e ingresos correspondientes al Estado.

También se refirió al trabajo de la comisión especial del Consejo Regional que analiza el funcionamiento de Zona Franca y las condiciones del contrato de concesión. Explicó que las atribuciones fiscalizadoras del CORE son limitadas, pero que existe interés en revisar los compromisos establecidos en el acuerdo con el sector público.

Contrato de concesión y compromisos pendientes

En el cierre de la conversación, Morano manifestó preocupación por las condiciones que puedan incorporarse en una futura licitación de Zona Franca, especialmente respecto de los compromisos que posteriormente podrían ser modificados o descartados.

Como ejemplo, recordó el proyecto del rodoviario que estaba contemplado dentro de las obligaciones asociadas al recinto franco y que finalmente no se concretó.

El consejero cuestionó que compromisos incluidos originalmente en un proceso de licitación puedan quedar fuera posteriormente, debido a que esa posibilidad podría alterar las condiciones bajo las cuales otros interesados evaluaron presentar sus ofertas.

“Lo que sí me preocupa es que aquellos temas que se incorporen en la futura licitación sean obligatorios y no haya ninguna posibilidad de renunciar en el mediano o corto plazo a algunas de las cosas que allí se pongan”, señaló.

Morano insistió en que las futuras condiciones deben establecer obligaciones claras y exigibles, de manera que los proyectos comprometidos no queden sujetos a decisiones posteriores que terminen postergando su ejecución.



