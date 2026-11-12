17 OROS, 23 PLATAS Y 10 BRONCES: SEREMI DEL DEPORTE DESTACA HISTÓRICA PARTICIPACIÓN REGIONAL EN LOS JUEGOS PARA ARAUCANÍA 2026

Un positivo balance de la actividad deportiva regional realizó esta mañana el seremi del Deporte, Jacques Roux Vidal, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó los resultados obtenidos por los deportistas magallánicos, los proyectos de infraestructura que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y las iniciativas para fortalecer la realización de eventos deportivos en la zona.

Uno de los principales hitos destacados por la autoridad fue la participación de Magallanes en los Juegos Para Araucanía, donde una delegación integrada por 17 deportistas consiguió un total de 50 medallas, estableciendo un récord histórico para la región en esta competencia.

El resultado contempla 17 preseas de oro, 23 de plata y 10 de bronce, obtenidas en las disciplinas de para atletismo y para natación. Desde la Seremi del Deporte se valoró especialmente el proceso de preparación de los representantes regionales, quienes comenzaron sus entrenamientos entre marzo y abril, ampliando considerablemente el período de trabajo respecto de la edición anterior.

La autoridad también reconoció el compromiso de los entrenadores y equipos técnicos que acompañaron a los deportistas, considerando que su labor fue fundamental para alcanzar estos resultados. Asimismo, adelantó que se entregarán mayores antecedentes sobre las medallas obtenidas y las disciplinas en que participaron los representantes de Magallanes.

Visita de la subsecretaria del Deporte y actividades regionales

Durante la entrevista, Roux Vidal repasó la agenda desarrollada junto a la subsecretaria del Deporte durante su visita a Magallanes, que contempló encuentros con deportistas, recorridos por recintos deportivos y participación en distintas actividades de carácter regional.

Entre las actividades se encontró la entrega de indumentaria y despedida de los representantes que viajaron a los Juegos Para Araucanía, ceremonia realizada en el Polideportivo 18 de Septiembre. En el recorrido también se revisaron las mejoras que se están realizando en una sala de uso múltiple del recinto, con el propósito de habilitar un gimnasio que permita ampliar las alternativas de entrenamiento para sus usuarios.

La agenda incluyó visitas a talleres deportivos destinados a adultos mayores y niños, además de encuentros con jóvenes representantes de disciplinas como el judo y el para tenis de mesa. En este último ámbito se destacó el trabajo de una deportista de ocho años, considerada una de las promesas regionales de la disciplina.

Otro aspecto abordado fue la incorporación de elementos alusivos al territorio antártico en la indumentaria entregada a los deportistas que participan en competencias escolares y regionales. Esta iniciativa busca vincular la actividad deportiva con la identidad territorial de Magallanes y su condición de región antártica.

Patagonia Running convocó a más de 800 estudiantes en Torres del Paine

Dentro de las actividades recientes también destacó una nueva edición de Patagonia Running, desarrollada en el Parque Nacional Torres del Paine, que reunió a más de 800 estudiantes pertenecientes a 30 establecimientos educacionales.

La convocatoria consideró la participación de comunidades educativas de Punta Arenas, Puerto Natales, San Gregorio, Primavera y Dorotea, en una jornada que permitió acercar la actividad física y el deporte escolar a uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Para desarrollar la competencia se estableció un cierre temporal de la ruta entre las 11:00 y las 13:00 horas. Según el balance entregado por el seremi, la medida tuvo una recepción positiva entre los visitantes que se encontraban en el sector, algunos de los cuales descendieron de sus vehículos y buses para observar la actividad y alentar a los estudiantes.

La experiencia fue valorada como una oportunidad para compatibilizar la realización de eventos deportivos con el turismo, demostrando que este tipo de iniciativas también puede convertirse en un atractivo para quienes visitan la zona.

Desafío Sami Reyes y alianzas público-privadas

Otro de los eventos recientes fue el Desafío Sami Reyes, actividad que contó con la colaboración de distintos gimnasios y actores vinculados al deporte local. Para su realización, el Ministerio del Deporte facilitó gratuitamente las instalaciones del Estadio Fiscal, mientras que la producción estuvo a cargo del equipo organizador del evento.

Respecto de la utilización de la pista atlética y la instalación de equipamiento de musculación, Roux Vidal explicó que desde la institución se adoptaron medidas para resguardar el recinto, aunque reconoció que existen aspectos que pueden perfeccionarse en la organización de futuras actividades.

En este contexto, la autoridad destacó la importancia de impulsar alianzas público-privadas que permitan ampliar la oferta deportiva regional, incorporando a empresas, productoras, gimnasios y organizaciones que puedan contribuir con recursos y capacidad de gestión.

También valoró el trabajo coordinado que se mantiene con la Municipalidad de Punta Arenas y su Corporación Municipal de Deportes, colaboración que ha permitido desarrollar iniciativas y competencias que requieren la participación de distintas instituciones.

Polideportivo de Punta Arenas proyecta capacidad para cerca de 5 mil personas

Uno de los proyectos de infraestructura más relevantes abordados durante la conversación fue el futuro polideportivo de Punta Arenas, iniciativa que busca entregar a la capital regional un recinto de mayor capacidad para albergar competencias deportivas y otras actividades masivas.

El proyecto contempla una capacidad aproximada para 5 mil personas, una cancha principal y alrededor de diez salas de entrenamiento destinadas a distintas disciplinas. Estos espacios deberán definirse durante la etapa de diseño, considerando las necesidades de los deportes que actualmente cuentan con infraestructura y aquellos que requieren mejores condiciones para desarrollar sus entrenamientos.

El seremi destacó la importancia de contar con un recinto de estas características, considerando que otras comunas de la región ya disponen de instalaciones deportivas de gran capacidad, como el polideportivo de Puerto Natales, que puede recibir a cerca de 3 mil personas.

La infraestructura proyectada para Punta Arenas tendrá como objetivo principal el desarrollo deportivo, aunque también se contempla la posibilidad de utilizarla para congresos y actividades culturales, ampliando sus posibilidades de uso para la comunidad.

En paralelo, Roux Vidal mencionó el desarrollo del diseño del Centro de Entrenamiento Regional, iniciativa que permitirá disponer de espacios específicos para disciplinas como el patinaje y el hockey. Para avanzar en ambos proyectos, la Seremi del Deporte mantiene coordinaciones con la Municipalidad de Punta Arenas, buscando aprovechar de manera complementaria los recintos existentes y las nuevas instalaciones proyectadas.

Aprueban diseño para remodelar el gimnasio El Pingüino

Durante la entrevista también se destacó la aprobación del diseño para la remodelación del gimnasio El Pingüino, proyecto que recibió el respaldo del Consejo Regional y que busca mejorar las condiciones de uno de los espacios deportivos utilizados históricamente por distintas agrupaciones de Punta Arenas.

El recinto es ocupado por disciplinas como el boxeo y la halterofilia, además de agrupaciones que desarrollan actividades circenses, por lo que su renovación permitirá contar con instalaciones más adecuadas para los entrenamientos y el desarrollo de sus actividades.

Desde la Seremi del Deporte se valoró el respaldo del gobernador regional y de los consejeros regionales para avanzar en esta iniciativa, que representa una mejora importante para las organizaciones que utilizan habitualmente el gimnasio.

Magallanes busca atraer campeonatos nacionales y competencias sudamericanas

Otro de los desafíos planteados por la autoridad es continuar posicionando a Magallanes como sede de eventos deportivos de alcance nacional e internacional.

En este sentido, se encuentran en desarrollo gestiones para concretar durante el próximo año competencias nacionales de taekwondo y esgrima, además de evaluar la posibilidad de recibir un campeonato sudamericano de esta última disciplina.

La región ha sido escenario durante los últimos años de diferentes encuentros deportivos, entre ellos competencias universitarias, torneos de Newcom y campeonatos de básquetbol 3x3, experiencias que han permitido demostrar su capacidad para recibir delegaciones y organizar actividades de distinta envergadura.

Roux Vidal destacó que Magallanes dispone de recintos administrados por el Instituto Nacional de Deportes, como el Estadio Fiscal y el Polideportivo 18 de Septiembre, además de un albergue deportivo con capacidad para 30 personas, infraestructura que puede facilitar la llegada de deportistas provenientes de otras zonas del país.

Aunque la distancia geográfica representa una dificultad para atraer competencias, desde la Seremi se busca potenciar las condiciones existentes y mantener una mayor vinculación con federaciones y organizaciones deportivas para concretar nuevos eventos.

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