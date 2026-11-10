ASTERIO ANDRADE DESTACA EL COMPROMISO DE MAGALLANES CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

La historia, el modelo de atención y la identidad regional de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur fueron algunos de los temas abordados esta mañana por su director, Asterio Andrade Gallardo, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el representante de la institución se refirió especialmente a la aclaración pública realizada tras una declaración del presidente del Club de Leones, que generó consultas en la comunidad respecto del vínculo entre el centro de rehabilitación magallánico y Teletón.

Junto con explicar los alcances de la colaboración entre ambas entidades, Andrade repasó los principales hitos de los 40 años de trayectoria de la corporación, desde sus primeros pacientes hasta la consolidación de una red de atención presente en las capitales provinciales de Magallanes.

Centro de Rehabilitación Cruz del Sur y Teletón: instituciones autónomas y con funciones distintas

Uno de los principales puntos de la entrevista fue la necesidad de aclarar el vínculo existente entre el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur y Teletón, luego de que declaraciones públicas generaran la percepción de que la institución nacional tendría una participación mayor en el funcionamiento del centro regional.

Andrade explicó que ambas organizaciones mantienen una relación de colaboración que se ha fortalecido durante los últimos años, pero precisó que no existe dependencia económica ni administrativa entre ellas.

El director destacó que la relación con Teletón ha permitido desarrollar operativos médicos en Magallanes, evitando que algunos niños y niñas deban trasladarse hasta Santiago para recibir determinadas prestaciones especializadas.

Según explicó, existe un convenio de colaboración entre el Hospital Clínico, el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur y Teletón, mediante el cual profesionales de esta última institución viajan a la región una o dos veces al año para atender a pacientes.

Andrade valoró este trabajo conjunto y reconoció el aporte de los profesionales que participan en las jornadas médicas, especialmente porque permiten acercar especialistas a la región y evitar desplazamientos de las familias.

Sin embargo, enfatizó que esta colaboración no significa que Teletón financie o administre la corporación magallánica.

“Ahora, pero eso no incluye de que somos instituciones distintas, autónomas, no tenemos dependencia económica entre ambas organizaciones, no hay dependencias administrativas entre ambas organizaciones. Esto fue hecho y diseñado por Magallánicos y sigue siendo de Magallanes”, afirmó.

El director también fue enfático en señalar que el objetivo de la aclaración no era generar una controversia con Teletón ni con las autoridades, sino evitar interpretaciones equivocadas respecto del funcionamiento de la institución.

“Dicho eso, nuestra intención no era polemizar ni con el presidente de la república ni con Teletón, sino que clarificarle al país de que en Magallanes no existe Teletón y clarificarle también o reforzar en la comunidad magallánica que no es efectivo, digamos, este vínculo que se dio a entender y que podría prestarse para malos entendidos, como incluso que Teletón nos traspasará fondos, eso no es así”, sostuvo.

Los orígenes: una iniciativa regional que nació en 1986

Durante la entrevista, Andrade también recordó los antecedentes que dieron origen al Centro de Rehabilitación Cruz del Sur y explicó que su creación estuvo vinculada a una iniciativa que inicialmente se esperaba desarrollar junto a Teletón.

Según relató, durante la década de 1980 surgió la posibilidad de construir un centro de orientación en Magallanes si la comunidad reunía una determinada cantidad de recursos. La región logró superar esa meta, pero finalmente el proyecto no se concretó en el territorio.

“Finalmente Teletón, por razones que ellos en su minuto habrán determinado, deciden, desisten, de la construcción de este centro y finalmente se construye en Puerto Montt. Y de ahí nace, no es cierto, la idea de que Magallanes tenga su propio centro de rehabilitación y de ahí hemos siempre sido organizaciones distintas”, recordó.

A partir de ese escenario, el Club de Leones tomó la decisión de impulsar una iniciativa propia, que comenzó en 1986 con seis menores de edad atendidos en un domicilio del centro de Punta Arenas.

Con el paso de los años, el proyecto fue creciendo y extendiendo su cobertura a otras localidades de la región. El acercamiento posterior con Teletón permitió establecer una relación de colaboración profesional que, según Andrade, actualmente se desarrolla en buenos términos.

El director recordó especialmente el vínculo con el doctor De la Maza, médico fisiatra y entonces director del centro de Puerto Montt, como uno de los antecedentes que facilitaron el acercamiento entre ambas instituciones y la llegada de especialistas a Magallanes.

Una red regional que atiende desde recién nacidos hasta adultos mayores

Otro de los aspectos que Andrade destacó fue el modelo de atención desarrollado por la corporación, que considera una cobertura territorial y etaria que, según explicó, constituye una de las principales fortalezas de la institución.

El director señaló que Magallanes es la única región del país donde todas las capitales provinciales cuentan con un centro de rehabilitación, permitiendo acercar las prestaciones a personas que viven fuera de Punta Arenas.

“Yo creo que la gran fortaleza que tiene esto de que nosotros tengamos nuestros propios centros de rehabilitación es que esta es la única región en Chile en que todas las capitales provinciales cuentan con un centro de rehabilitación, porque en el resto del país, no es cierto, los centros que hay son generalmente en la capital regional. Acá en cada capital provincial tenemos un centro”, explicó.

A esta distribución territorial se suma una característica que diferencia el modelo de atención: la posibilidad de recibir pacientes de distintas edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores.

“Nosotros no atendemos solo niños, atendemos desde recién nacidos hasta adultos mayores y esa es una tremenda fortaleza. Esto es un modelo único en Chile”, afirmó.

Andrade agregó que el trabajo desarrollado en Magallanes ha despertado interés de autoridades nacionales, quienes han visitado la región para conocer tanto el modelo de gestión como el modelo clínico de los centros.

En ese contexto, mencionó la visita del subsecretario de Redes y del director nacional de Fonasa, quienes llegaron para observar la experiencia regional y evaluar sus posibilidades de aplicación en otros territorios del país.

Cuatro décadas de transformación: de la caridad al derecho a la rehabilitación

Al revisar la evolución del centro, el director también reflexionó sobre los profundos cambios que ha experimentado el ámbito de la salud y la rehabilitación durante las últimas décadas.

Andrade sostuvo que las transformaciones tecnológicas, el acceso al conocimiento y el desarrollo de nuevas disciplinas han modificado tanto las herramientas disponibles como la manera de comprender a las personas que requieren atención.

En ese sentido, destacó que uno de los cambios más importantes ha sido la transformación de la mirada social sobre la discapacidad y la rehabilitación.

Recordó que las primeras jornadas solidarias fueron conocidas como las actividades por el “Niño Impedido Magallánico”, denominación que refleja una concepción de la discapacidad muy diferente a la que existe actualmente.

Para el director, esta evolución implica comprender que las personas que requieren rehabilitación no son receptoras de un acto de beneficencia, sino sujetos que tienen derecho a acceder a prestaciones de salud y a desarrollar sus capacidades.

Tecnología, inteligencia artificial y trabajo multidisciplinario

La evolución del centro también se refleja en la incorporación de nuevas tecnologías y en el desarrollo de equipos multidisciplinarios, donde profesionales de distintas áreas trabajan para mejorar los procesos de rehabilitación.

Andrade destacó especialmente la relación que se ha generado entre el mundo de la salud y disciplinas como la ingeniería, la informática y el desarrollo tecnológico.

El director explicó que el acceso inmediato a información y conocimientos provenientes de distintas partes del mundo permite que los equipos profesionales conozcan nuevas metodologías y avances que pueden incorporarse al trabajo clínico.

En esa línea, destacó el aporte de la inteligencia artificial y de las herramientas informáticas para ordenar información, acelerar procesos y contribuir a mejorar los resultados de la atención.

“Hoy día nuestros grandes colaboradores en el mundo de la rehabilitación es el mundo de la ingeniería. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo creo que ni el más hábil soñador ni tarotista se le hubiera ocurrido, que para nosotros gente de la salud iban a ser tan relevantes los ingenieros, los ingenieros informáticos, la inteligencia artificial”, comentó.

Andrade planteó que el desafío no está solamente en disponer de nuevas tecnologías, sino también en saber administrarlas y utilizarlas para ampliar el acceso a prestaciones de calidad.

Pertinencia regional y confianza de la comunidad

Otro de los temas destacados fue el carácter magallánico de la corporación y el compromiso de la comunidad con las Jornadas por la Rehabilitación, cuya próxima edición se realizará el 21 de noviembre de 2026.

El director explicó que la campaña solidaria no se limita al evento central, sino que durante todo el año involucra a establecimientos educacionales, empresas, organizaciones, artistas y distintos actores regionales que desarrollan actividades para apoyar la labor de los centros.

Para Andrade, esta participación responde a un sentido de pertenencia territorial, pero también a la necesidad de recuperar los vínculos comunitarios y la empatía en una sociedad que, a su juicio, tiende cada vez más al individualismo.

“Yo creo de que si hemos perdido algo como sociedad y a nivel mundial, es esta capacidad de vincularnos, de emocionarnos frente a otro, a ser empático. Cada vez la gente es mucho más individualista”, reflexionó.

En esa línea, sostuvo que las jornadas permiten que las personas se identifiquen con un proyecto regional y se involucren en una causa que ha demostrado resultados concretos durante cuatro décadas.

Andrade también destacó que la confianza ciudadana debe estar respaldada por una gestión transparente y por mecanismos permanentes de fiscalización.

“Si hay algo de lo cual yo me siento absolutamente orgulloso, es que la institución donde yo trabajo, tanto el Club de Leones como los trabajadores de los centros de rehabilitación, durante 40 años hemos pasado la prueba de la blancura”, afirmó.

El director explicó que la corporación está sujeta a revisiones de distintos organismos públicos y auditorías externas, con el propósito de garantizar el correcto uso de los recursos que recibe.

“A nosotros nos auditan constantemente, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Servicio de Impuestos Internos, Contraloría y el Club de Leones envía una empresa auditora todos los años que nos revisan absolutamente todo, es como tiene que ser. Y cada peso que llega de la Comunidad Magallánica y cada peso que llega a través de los impuestos de todos los chilenos tiene que ser muy bien ocupado”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el respaldo de la comunidad se explica por los resultados alcanzados y por la posibilidad de acceder a prestaciones de salud sin que la situación económica de las familias sea un impedimento.

“Nosotros hemos logrado entregar salud de primer nivel. Que es comparable a cualquier centro, cualquier lugar del mundo donde la gente no tiene que quedar endeudada, puede ir con total tranquilidad, disponga de recursos o no tenga”, manifestó.

La experiencia de Magallanes ha trascendido a otras regiones y países

Finalmente, Andrade se refirió al aporte que ha realizado la corporación en la formación y fortalecimiento de iniciativas de rehabilitación fuera de Magallanes.

El director mencionó los vínculos con experiencias desarrolladas en localidades como Ancud y Coyhaique, donde el conocimiento acumulado por los centros regionales ha servido como referencia para otras organizaciones.

También recordó que la experiencia magallánica permitió impulsar la creación de un centro de rehabilitación en Guatemala, iniciativa que fue desarrollada junto a un Club de Leones de ese país, aunque posteriormente no continuó funcionando.

“De hecho, por ejemplo, quizá es poco conocido que desgraciadamente después no continuó en el tiempo. Nosotros fuimos capaces de gestar un centro de rehabilitación en Guatemala por un club de leones guatemaltecos. Por tanto, lo que hemos hecho como magallánicos, porque esto no es propiedad de nadie, ha trascendido, digamos, a nuestra región”, relató.





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