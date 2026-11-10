UTRAMAG ADHIERE A MOVILIZACIÓN NACIONAL Y EXIGE RESPUESTAS AL GOBIERNO POR ALZA DE COMBUSTIBLES

Transportistas de Magallanes confirmaron su adhesión a la movilización nacional del gremio, exigiendo al Gobierno congelar el precio de los combustibles y revisar el Impuesto Específico que afecta al sector. La Asociación Gremial Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG) anunció su participación en el paro, sumándose a las acciones coordinadas a nivel nacional para exigir respuestas frente al sostenido incremento de los costos operacionales.

El presidente de UTRAMAG y director nacional de la Confederación Centro Sur, Jaime Cárdenas, viajó este lunes hasta Santiago para incorporarse a la mesa de negociación del sector y representar las demandas de los transportistas de la región. El dirigente manifestó su preocupación por el impacto que tienen las alzas de los combustibles en una zona extrema y geográficamente aislada como Magallanes.

La movilización regional involucra a un sector que mantiene un flujo aproximado de 140 camiones diarios en la zona austral. Según explicó Cárdenas, la convocatoria reúne a organizaciones de distintas partes del país, desde Arica hasta Magallanes, en una acción conjunta que busca obtener compromisos concretos de las autoridades.

El dirigente también recordó que el pasado 8 de abril sostuvieron una reunión con autoridades para presentar un petitorio de 11 puntos, que contemplaba medidas de mediano y largo plazo relacionadas con los costos del transporte, las dificultades logísticas y el impacto del precio de los combustibles en la actividad regional. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no han recibido respuestas a las propuestas planteadas.

Entre las principales exigencias de UTRAMAG se encuentra el congelamiento del precio de los combustibles, junto con la búsqueda de mecanismos que permitan reducir los costos que enfrenta el transporte terrestre. A esto se suma una revisión del Impuesto Específico a los Combustibles, cuya aplicación consideran necesario ampliar a otros sectores económicos.

En este sentido, la asociación gremial propone que actividades como el transporte marítimo, las aerolíneas y las empresas mineras también sean incorporadas al pago de este gravamen, argumentando que actualmente el transporte terrestre soporta una carga tributaria que, a juicio del gremio, debe ser revisada.

Cárdenas recordó que el Impuesto Específico fue establecido en 1985, inicialmente con el propósito de financiar la reconstrucción de carreteras después del terremoto de ese año. No obstante, cuestionó la continuidad de este mecanismo bajo las condiciones actuales, considerando que gran parte de la infraestructura vial ha sido construida, reconstruida y entregada a sistemas de concesiones.

Respecto de las próximas acciones, la dirigencia nacional esperaba sostener durante este martes una reunión en el Palacio de La Moneda, instancia en la que Jaime Cárdenas participaría como representante de Magallanes. Los resultados de estas conversaciones serían determinantes para definir la continuidad de la movilización o un eventual repliegue de los transportistas.

La adhesión de UTRAMAG mantiene en atención al sector logístico regional, considerando la importancia del transporte terrestre para el abastecimiento de Magallanes y las dificultades adicionales que enfrenta la actividad debido a la distancia geográfica y las condiciones de conectividad de la Patagonia.