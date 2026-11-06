PDI PUNTA ARENAS CONCRETÓ EXPULSIÓN DE COLOMBIANO QUE CUMPLIÓ CONDENA POR MICROTRÁFICO DE DROGAS

En el marco del Plan de Control Migratorio, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas concretaron la expulsión administrativa de un ciudadano colombiano, que fue condenado por el delito de microtráfico de drogas.



El Comisario Leonardo Alegría, oficial del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, indicó que “Detectives lograron la ubicación y detención en la ciudad de Porvenir, de un ciudadano colombiano de 36 años, quien se encontraba residiendo en esa localidad, en virtud a una resolución del Servicio Nacional de Migraciones, originada por una condena por el delito de Microtráfico, decretada por el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir. Hecho investigado por la Brigada Antinarcóticos Punta Arenas en el año 2020”.



La expulsión se concretó en un vuelo chárter, en el que fueron expulsadas 67 personas de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y boliviana.





