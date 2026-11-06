GOBIERNO EN TERRENO ACERCA LOS SERVICIOS PÚBLICOS HASTA PUERTO HARRIS

​Acercar los servicios públicos a las personas, independiente del lugar donde vivan, fue el objetivo de una nueva jornada de Gobierno en Terreno desarrollada este jueves 5 de noviembre en Puerto Harris, un sector alejado de los principales centros urbanos de la Región de Magallanes.



En representación del Gobierno, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, llegó hasta este territorio para acompañar el despliegue de las instituciones públicas, que se trasladaron para entregar atención directa a la comunidad y facilitar el acceso a diferentes prestaciones y servicios.



La jornada reunió a Aduanas, Registro Civil, Servicio Local de Educación Pública (SLEP), Servicio de Impuestos Internos, Fonasa, Seremi de la Mujer, Seremi de Salud, Medicina Ancestral, Dirección de Tránsito, Programa Mascotas y Seremi de Gobierno, permitiendo concentrar en un mismo espacio distintas alternativas de atención y orientación para los habitantes del sector.



Al respecto, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó la importancia de mantener la presencia del Estado en todos los territorios de la región: “Como Gobierno tenemos el compromiso de estar presentes en toda la región, no solamente en las ciudades o en los lugares donde habitualmente se concentran los servicios públicos. Sabemos que vivir en sectores alejados implica desafíos adicionales, por eso es importante que las instituciones se trasladen hasta donde están las personas. Nuestro deber es acercar el Estado a la ciudadanía y garantizar que la distancia geográfica no sea una barrera para acceder a la información, la orientación y los servicios públicos”.



La actividad se desarrolló entre las 10:30 y las 17:00 horas en la sala de reuniones de la Base Naval de Puerto Harris, como parte del trabajo de coordinación entre instituciones para fortalecer la presencia de los servicios públicos en las distintas localidades de Magallanes.



A través de estas jornadas, el Gobierno continúa acercando las instituciones a las comunidades, especialmente a quienes viven en sectores más aislados, fortaleciendo el acceso a la atención pública y la presencia del Estado en todo el territorio regional.

