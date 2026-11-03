OPERATIVO INTERVINO A 118 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN PUNTA ARENAS

Como parte de las acciones permanentes destinadas a fortalecer la seguridad penitenciaria y prevenir la ocurrencia de hechos ilícitos al interior de los establecimientos penales, Gendarmería de Chile desarrolló un nuevo operativo del Plan de Allanamientos Regionales Extraordinarios (PARE) en el CP, procedimiento que contempló la intervención de diversos módulos del recinto.





La intervención, recientemente efectuada, fue liderada por el director regional de Gendarmería, coronel Claudio González García, junto a las jefaturas operativas de la institución.

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En el procedimiento participó además el seremi de Seguridad Pública y Prevención del De-lito, Ronald López Rivas, quien acompañó el desarrollo del operativo PARE efectuado en el CP, instancia que permitió observar en terreno el trabajo coordinado y las capacidades operativas desplegadas por Gendarmería.





El operativo movilizó a funcionarios de Gendarmería quienes realizaron registros y allanamientos en celdas y espacio comunes, labores que permitieron intervenir a un total de 118 personas privadas de libertad, correspondientes a internos de dos módulos del CP.

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Al respecto, el director regional de Gendarmería, el coronel Claudio González, destacó que estos procedimientos forman parte de la estrategia institucional destinada a mantener el control y la seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios.





"Estos operativos constituyen una herramienta fundamental para prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad de las unidades penales, permitiendo detectar elementos prohibidos y reforzar las condiciones de control necesarias para el adecuado funcionamiento de los establecimientos penitenciarios".

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Con este tipo de procedimientos, Gendarmería de Chile reafirma su compromiso con la seguridad penitenciaria, la prevención de delitos y el fortalecimiento de las condiciones de control al interior del principal recinto penal de la región.



