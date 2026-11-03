CHILE RECIBE NUEVA DONACIÓN DE FUNDACIÓN REWILDING CHILE PARA CONCRETAR EL PARQUE NACIONAL CABO FROWARD EN MAGALLANES

​El Estado de Chile recibirá una nueva donación de 22.333 hectáreas de la Fundación Rewilding Chile, que permitirá ampliar la superficie del futuro Parque Nacional Cabo Froward hasta cerca de 183 mil hectáreas, consolidando uno de los proyectos de conservación más relevantes del extremo austral del país.



La Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot Donoso; la Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray; el Director Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff Bosch, y la presidenta de la Fundación Rewilding Chile, Kristine Tompkins, junto con la directora ejecutiva de la fundación, Carolina Morgado, firmaron este martes un Protocolo de Acuerdo Complementario para avanzar en la creación del futuro Parque Nacional Cabo Froward, en la comuna de Punta Arenas.



El acuerdo permitirá concretar la nueva oferta de donación de 22.333 hectáreas. Esta incorporación se suma a las 127.302 hectáreas que la Fundación Rewilding Chile ya donó al Fisco, inscritas a nombre del Estado en noviembre de 2025, y a los terrenos fiscales de los Bienes Nacionales Protegidos Río Batchelor y Cabo Froward, creados en 2006 con fines de conservación. De esta manera, el proyecto permitirá reunir cerca de 183 mil hectáreas bajo una figura de protección permanente, con resguardo y administración del Estado.



“La creación de áreas protegidas y el resguardo jurídico de nuestro patrimonio natural forman parte de la historia de Bienes Nacionales. El Presidente Kast, nos ha instado desde el primer día de su Gobierno a avanzar decididamente en la creación de Cabo Froward. Con la firma de este protocolo, reafirmamos el compromiso del Gobierno de Chile con esta noble tarea: cuidar nuestro patrimonio natural y conservarlo para las futuras generaciones”, señaló la Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot.



La Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo destacó que “la creación del Parque Nacional Cabo Froward es una oportunidad para avanzar en la protección de ecosistemas únicos de nuestro país, como los bosques subantárticos y las turberas, que poseen un enorme valor ecológico. Con esta nueva donación, estamos más cerca de proteger cerca de 183 mil hectáreas de nuestro patrimonio natural. Como Ministerio del Medio Ambiente, hemos reactivado el proceso de creación de este parque, que actualmente se encuentra en etapa de consulta indígena, porque queremos avanzar con responsabilidad, respetando cada una de las etapas y asegurando que esta protección sea permanente para las futuras generaciones”.



El Director del SBAP, Tomás Saratscheff, afirmó que “como servicio, valoramos profundamente el aporte que la familia Tompkins ha hecho por décadas a la conservación en nuestro país. Su liderazgo tanto en la creación como en la gestión de parques nacionales es mundialmente reconocido y tenemos la suerte de poder continuar con su colaboración. Tal como lo establece nuestro mandato legal, la colaboración público-privada es parte medular de nuestro quehacer como Servicio en la gestión de parques nacionales, y este caso es un ejemplo excepcional de aquello, que sirve de inspiración para que otros se sumen a la desafiante tarea de la conservación en Chile”.



Kristine Tompkins, Presidenta de Rewilding Chile, señaló que “la creación de este parque nacional será un aporte no solo para Chile, sino que para el mundo entero. En estos tiempos de crisis climática y extinción de especies que estamos viviendo, debemos actuar con más urgencia que nunca para heredar un planeta sano a las próximas generaciones. Con este hito, Chile está avanzando en la dirección correcta”.



Carolina Morgado, directora ejecutiva de Rewilding Chile, agregó que “para nosotros como Fundación Rewilding Chile es un tremendo orgullo seguir avanzando en la creación de este parque nacional, proyecto de conservación que cuenta con el apoyo de filántropos de Chile y el mundo. Estamos seguros de que este parque, además de proteger un territorio extraordinario en biodiversidad, representa una tremenda oportunidad para impulsar el desarrollo económico de la región, y la puesta en valor de su patrimonio natural y cultural como territorio ancestral del pueblo kawésqar y un lugar fuertemente arraigado en la memoria histórica de Magallanes”.



El futuro parque protegerá un mosaico de ecosistemas: antiguos bosques subantárticos, con presencia del ciprés de las Guaitecas, la conífera más austral del planeta, y grandes superficies de turberas, ecosistemas fundamentales para la captura y almacenamiento de carbono. Ubicado en el último confín continental de América, Cabo Froward es uno de los últimos hábitats continentales del huemul y colinda con el sitio más austral de nidificación del canquén colorado, ambas especies en peligro de extinción. Es territorio ancestral del pueblo kawésqar, que ha navegado el Estrecho de Magallanes durante milenios, y un lugar de importancia histórica y cultural como paso entre los océanos Atlántico y Pacífico.



El futuro parque abrirá oportunidades de turismo de naturaleza y servicios locales, y entregará a la ciudadanía un territorio emblemático del extremo austral. Un parque de esta escala impulsa la inversión en infraestructura de acceso, turismo y servicios, y se complementa con la Ruta Patrimonial Cabo Froward, que recorre el área.



El proyecto es fruto del trabajo conjunto del Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio del Medio Ambiente, el SBAP y Presidencia con la Fundación Rewilding Chile. Es un modelo de colaboración público-privada que hace un uso estratégico del suelo fiscal. El proceso de creación del parque considerará la consulta indígena, conforme a la normativa vigente.

