GOBIERNO Y CARABINEROS REFUERZAN SEGURIDAD EN TORRES DEL PAINE CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA AVANZADA TEMPORAL PARA LA TEMPORADA ESTIVAL

​ En el marco de los lineamientos del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de asegurar un despliegue territorial efectivo y anticipado, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, junto al delegado provincial Liber Lazo, Alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, el subprefecto de la Prefectura Magallanes, Teniente Coronel Italo Badilla Aburto Director de Conaf, John Revello, concretó la instalación de la Avanzada Temporal de Carabineros en el Parque Nacional Torres del Paine.



Este dispositivo de seguridad, que operará de forma ininterrumpida hasta fines de marzo de 2027, forma parte del esfuerzo interinstitucional para robustecer la protección en uno de los destinos turísticos más importantes de la Región de Magallanes. Para esta temporada, se gestionó una planificación logística que adelantó el inicio de las operaciones a noviembre, asegurando mayor cobertura y anticipación frente al flujo masivo de visitantes.



El despliegue contempla servicios de guardia en las dependencias de CONAF en el acceso al parque, patrullajes preventivos en senderos y zonas de difícil acceso, además de una capacidad de respuesta oportuna ante emergencias y labores de rescate. Este trabajo se complementa de manera directa con las coordinaciones para la próxima puesta en marcha de la Avanzada Temporal Lago Dickson, sumándose a la labor permanente de los retenes Torres del Paine (F) y Cerro Guido (F) bajo un sistema de rotación mensual del personal.



Gobernar en territorios extremos exige una comprensión profunda de que la seguridad pública no se restringe a los centros urbanos, sino que constituye el pilar fundamental sobre el cual se sostiene la soberanía, el desarrollo económico y la calidad de vida de las comunidades aisladas. La presencia constante de Carabineros en zonas de alta complejidad geográfica no es solo una medida de control, sino una señal clara de un Estado que llega con decisión a cada rincón donde los chilenos habitan y producen.



Desde el Ejecutivo se subraya que esta articulación permanente con los actores locales busca entregar certezas tanto a las familias como a los trabajadores y prestadores de servicios del sector. Al respecto, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, señaló: "Para nuestro Gobierno, la seguridad y el orden público son prioridades intransables. La presencia de Carabineros en el Parque Nacional Torres del Paine no solo es fundamental para proteger a los miles de turistas que eligen nuestra Región de Magallanes, sino por sobre todo para dar tranquilidad y resguardo a quienes habitan, prestan servicios y trabajan aquí todos los días. Adelantar este despliegue a noviembre y estructurar un sistema de rotaciones nos permite anticiparnos a los riesgos, marcar una presencia preventiva real en senderos y zonas de difícil acceso, y coordinar de manera eficiente el trabajo junto a CONAF. Esto es gestión en terreno: Estado presente, prevención efectiva y respaldo total a nuestra labor policial."



Con esta articulación entre la Delegación Presidencial, Carabineros de Chile y CONAF, el Gobierno consolida un trabajo orientado a la prevención, la eficiencia y el respaldo permanente a las comunidades de los territorios extremos.



