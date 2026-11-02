EN SEPTIEMBRE DE 2026, LAS PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DE MAGALLANES DISMINUYERON 12,0%

Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico en la Región de Magallanes y Antártica Chilena (número total de noches que las personas alojaron) llegaron a 39.199 en septiembre de 2026, lo que implicó un descenso de 12,0% respecto al mismo mes del año anterior. Así lo revela la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada esta mañana por la Dirección regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



La tasa de ocupación en habitaciones a nivel regional fue 27,7%, contrayéndose 0,80 puntos porcentuales en doce meses.



Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso por habitación disponible, por su sigla en inglés) regional de $34.193, aumentando 11,4% en doce meses; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla en inglés) registrado fue de $123.569 en la región, creciendo 14,6% interanualmente.



Ver:

Boletín Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT). Septiembre 2026

Tabulados Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT). Septiembre 2026



