MAGALLANES SE PREPARA PARA LA NOCHE DE MUSEOS 2026: INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE

La Región de Magallanes se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos 2026, iniciativa que invita a redescubrir el patrimonio cultural en horario nocturno. La actividad se realizará el viernes 13 de noviembre y mantiene abierta su convocatoria para los recintos culturales que deseen participar.

Bajo el lema «Una noche. Mil historias», la jornada contempla la apertura gratuita de museos y espacios museográficos públicos y privados, con actividades especiales para acercar sus colecciones, exposiciones y contenidos a nuevos públicos.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido, invitó a los espacios culturales de las cuatro provincias de la región a sumarse a esta iniciativa, destacando la oportunidad de acercar a las familias al patrimonio, la memoria y la identidad territorial.

Para esta edición, se considerarán las actividades que se desarrollen después de las 17:00 horas, con el objetivo de ofrecer una experiencia cultural fuera de los horarios habituales de funcionamiento de estos recintos.

Las inscripciones para integrar la cartelera oficial permanecerán disponibles hasta el 10 de noviembre a través del sitio web www.nochedemuseos.cl. La convocatoria está dirigida a museos y espacios museográficos que deseen participar en esta celebración cultural a nivel nacional.

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