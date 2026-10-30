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30 de octubre de 2026

FOSIS INAUGURÓ FERIA DE EMPRENDIMIENTO CON DIEZ EXPOSITORES EN EL MALL ESPACIO URBANO PIONERO

La iniciativa, que se desarrolla entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, busca aumentar las oportunidades de comercialización para emprendedores locales, gracias a una alianza con el centro comercial de Punta Arenas.

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​Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de comercialización y visibilizar el trabajo de los emprendedores locales, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) realizará una nueva Feria de Emprendimiento en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas, en el sector del Líder, entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

La actividad contará con la participación de diez expositores, quienes ofrecerán al público una variada selección de productos elaborados y comercializados por personas emprendedoras de la región. Entre ellos, destacan velas aromáticas, infusiones de té regional, confecciones en lana, productos en cuero y vellón, joyas, bisutería y otras creaciones que reflejan el talento, la dedicación y la identidad de los emprendimientos locales.

Esta iniciativa es fruto de una alianza entre el FOSIS y el Mall Espacio Urbano Pionero, que permite disponer de un espacio para acercar los productos de los emprendedores a nuevos clientes, ampliar sus redes de contacto y potenciar sus ventas.

La directora regional del FOSIS, María Teresa Castañón, destacó que: “como FOSIS estamos generando alianzas público-privadas y son importantes porque nuestros emprendedores venden sus productos que hacen con sus propias manos y de lo que ellos venden llevan a sus hogares. La idea es que su emprendimiento crezca, que nosotros, como gobierno del presidente José Antonio Kast, seamos el combustible para este motor que son los emprendedores y que puedan contratar más personas. Estamos trabajando hoy día con Mall Espacio Urbano, estamos muy contentos y agradecidos… tenemos diez emprendedoras, incluidas emprendedoras de Tierra del Fuego y eso nos tiene muy contentos”.

“Queremos resaltar la alianza público-privada, como la que nos está ofreciendo hoy día el Mall Espacio Urbano, que permite que emprendedores que se están superando en la vida puedan tener oportunidades para difundir y comercializar sus productos”, señaló el Seremi de Gobierno, Ángel Roa.

Por su parte, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Javier Birke, resaltó que: “es muy importante que se le den estas oportunidades a las MiPymes de nuestra región. Los emprendedores son uno de los motores de la economía regional y son un aporte importante en puestos de trabajo”.

La invitación a la comunidad es a visitar la Feria de Emprendimiento FOSIS en el Mall Espacio Urbano Pionero, sector Líder, entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre, y apoyar a los emprendedores locales conociendo y adquiriendo sus productos.

Afiche

El CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC PUNTA ARENAS REALIZARÁ LA FERIA GASTRONÓMICA 2026 CON MÁS DE 20 EXPOSITORES Y LA PARTICIPACIÓN DEL CHEF MIKEL ZULUETA

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