FOSIS INAUGURÓ FERIA DE EMPRENDIMIENTO CON DIEZ EXPOSITORES EN EL MALL ESPACIO URBANO PIONERO

​Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de comercialización y visibilizar el trabajo de los emprendedores locales, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) realizará una nueva Feria de Emprendimiento en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas, en el sector del Líder, entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre.



La actividad contará con la participación de diez expositores, quienes ofrecerán al público una variada selección de productos elaborados y comercializados por personas emprendedoras de la región. Entre ellos, destacan velas aromáticas, infusiones de té regional, confecciones en lana, productos en cuero y vellón, joyas, bisutería y otras creaciones que reflejan el talento, la dedicación y la identidad de los emprendimientos locales.



Esta iniciativa es fruto de una alianza entre el FOSIS y el Mall Espacio Urbano Pionero, que permite disponer de un espacio para acercar los productos de los emprendedores a nuevos clientes, ampliar sus redes de contacto y potenciar sus ventas.



La directora regional del FOSIS, María Teresa Castañón, destacó que: “como FOSIS estamos generando alianzas público-privadas y son importantes porque nuestros emprendedores venden sus productos que hacen con sus propias manos y de lo que ellos venden llevan a sus hogares. La idea es que su emprendimiento crezca, que nosotros, como gobierno del presidente José Antonio Kast, seamos el combustible para este motor que son los emprendedores y que puedan contratar más personas. Estamos trabajando hoy día con Mall Espacio Urbano, estamos muy contentos y agradecidos… tenemos diez emprendedoras, incluidas emprendedoras de Tierra del Fuego y eso nos tiene muy contentos”.



“Queremos resaltar la alianza público-privada, como la que nos está ofreciendo hoy día el Mall Espacio Urbano, que permite que emprendedores que se están superando en la vida puedan tener oportunidades para difundir y comercializar sus productos”, señaló el Seremi de Gobierno, Ángel Roa.



Por su parte, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Javier Birke, resaltó que: “es muy importante que se le den estas oportunidades a las MiPymes de nuestra región. Los emprendedores son uno de los motores de la economía regional y son un aporte importante en puestos de trabajo”.



La invitación a la comunidad es a visitar la Feria de Emprendimiento FOSIS en el Mall Espacio Urbano Pionero, sector Líder, entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre, y apoyar a los emprendedores locales conociendo y adquiriendo sus productos.

