INFORMAR PARA CUIDAR: V FERIA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER CONVOCÓ A LA COMUNIDAD EN ESPACIO URBANO

En el marco de Octubre Rosa, el Servicio de Salud Magallanes junto a SEREMI de Salud, organizaron la quinta versión de la Feria Informativa de Prevención del Cáncer en Mall Espacio Urbano. La actividad contó con la participación de Atención Primaria de Salud (APS) a través de CESFAM Thomas Fenton, el Hospital Clínico Magallanes, Clínica RedSalud y agrupaciones oncológicas.



La jornada informativa permitió acercar a la comunidad información sobre prevención, exámenes de pesquisa y acceso a la atención, junto con promover hábitos de vida saludables y relevar la importancia de consultar oportunamente.



En la oportunidad, el SEREMI (S) de Salud, Eduardo Castillo, destacó el trabajo conjunto de las instituciones participantes y el alcance de esta iniciativa. “Esta es la quinta feria que se hace en torno al Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, pero también a todos los otros cánceres que afectan a nuestra región. Estamos aquí en el mall Espacio Urbano y junto al Servicio de Salud, el Hospital Clínico Magallanes, Clínica Red Salud y la atención primaria, además de agrupaciones oncológicas, estamos en un trabajo de prevención para entregar información y las personas conozcan acerca del cáncer, cómo detectarlo a tiempo y cómo los cambios de hábitos pueden ser significativos para disminuir la prevalencia de esta enfermedad”, expresó.



La autoridad sanitaria relevó la importancia de dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, realizar actividad física regularmente y mantener una alimentación equilibrada. Asimismo, señaló que estas medidas son especialmente relevantes en Magallanes, considerando que, junto con los cánceres tradicionales predominantes en mujeres y hombres, como lo son el cáncer de mama y próstata, respectivamente, también los cánceres digestivos están asociados a conductas de vida que tenemos en Magallanes.



Por su parte, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, destacó que la feria forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la promoción de la salud y la prevención, favoreciendo el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamiento. “Lo que buscamos de manera muy simple, es lograr potenciar lo que es la prevención. Detrás de la prevención y la promoción, aspiramos a un diagnóstico oportuno que nos permite, por cierto, la entrada a tratamiento respecto de una enfermedad tan compleja como el cáncer en nuestra región”, señaló.



El director (s) Contreras, agregó que la actividad permitió entregar información, antecedentes y herramientas para contribuir al autocuidado, en el marco del trabajo que desarrolla la Red Asistencial para abordar las enfermedades oncológicas.



Desde la Atención Primaria de Salud, Víctor Fuentes, jefe área salud de CORMUPA, destacó el rol de los equipos en la educación de la comunidad y en la implementación de acciones de prevención y detección temprana.



“Este año también nos estamos incorporando al Fit, que es para ver la posibilidad o la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, también estamos con la prevención del cáncer de vesícula que también son con platas ministeriales, donde se hacen ecografías en cierto grupo de etarios. Y este año también como Atención Primaria, estamos con un proyecto de pesquisa de cáncer de próstata, por lo tanto, fundamentalmente estamos dando eso, en que la gente consulte, que las mujeres vayan a la matrona y les solicite la mamografía, especialmente si tienen entre 50 y 69 años, que es el grupo objetivo”, indicó.



En relación con el cáncer de mama, el directivo, hizo un llamado a las mujeres de entre 50 y 69 años a consultar con su matrona o equipo de salud para acceder a la mamografía. Asimismo, enfatizó que quienes se encuentren fuera de ese rango y presenten antecedentes familiares deben informar esta situación para recibir una evaluación y orientación individualizadas.



Finalmente, como parte de las actividades de Octubre Rosa, el director subrogante del Servicio de Salud Magallanes, extendió una invitación a toda la comunidad a participar en una jornada recreativa el próximo 23 de octubre, a partir de las 18:00 horas en CORDENAP; actividad coordinada con ENAP Magallanes en el contexto del proyecto “Súmate con Energía por la Prevención”.





