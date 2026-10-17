GRUPO HECHIZO CELEBRARÁ SUS 30 AÑOS CON DEBUT EN DREAMS PUNTA ARENAS

El grupo nacional Hechizo llegará por primera vez al escenario Lucky 7 de Dreams Punta Arenas como parte de su gira “30 años”, con la que celebra tres décadas de trayectoria musical. La presentación estará marcada por el tropical romántico y un repertorio que reúne algunas de las canciones más reconocidas de la agrupación.

Con una formación de nueve integrantes, entre cantantes, bailarines y músicos de bronces, el conjunto mantiene el estilo que ha acompañado su carrera. “Nos caracteriza el tropical romántico, género que hemos adoptado toda nuestra vida. Tenemos un repertorio donde incluimos nuestros grandes éxitos como ‘La Temporera’ o ‘Huellas de Amor’”, señaló Mauricio Regodeceves, animador, corista y percusionista de Hechizo.

El músico también destacó que será la primera presentación del grupo en el casino de Punta Arenas. “Es nuestra primera vez en el casino, así que, como siempre, daremos lo mejor de nosotros”, afirmó.

El espectáculo se realizará este sábado y comenzará no antes de las 23:00 horas. El acceso será gratuito con la entrada al casino Dreams Punta Arenas, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

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