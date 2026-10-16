SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA AVANCES EN ASISTENCIA ESCOLAR Y ANUNCIA ÉNFASIS EN EDUCACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL PARA 2027

Los desafíos de la educación regional, la importancia de mejorar la asistencia a clases y las medidas que se proyectan para fortalecer los aprendizajes durante 2027 fueron algunos de los temas abordados esta mañana por el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, en una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, la autoridad se refirió al reconocimiento de estudiantes con asistencia destacada, las iniciativas para acercar la cultura a las comunidades educativas, la formación técnico-profesional, el desarrollo de la educación parvularia y la necesidad de reforzar el apoyo a los jardines infantiles que funcionan mediante la modalidad de transferencia de fondos.

Asimismo, aprovechó la instancia para saludar a profesoras y profesores de la región, destacando su compromiso con la formación académica y personal de niños, niñas y jóvenes.

Asistencia escolar: la meta es superar el 90%

Uno de los principales temas de la entrevista fue la asistencia escolar, luego de que el Ministerio de Educación impulsara reconocimientos para estudiantes de Magallanes que registraron un 100% de asistencia durante el período considerado.

Alvarado explicó que las distinciones buscan valorar la responsabilidad y constancia de los alumnos, pero también incentivar a otras familias y comunidades educativas a comprender la importancia de asistir regularmente a clases.

La autoridad señaló que se han realizado actividades de reconocimiento en distintas localidades de la región, incluyendo Puerto Natales y Punta Arenas, con la intención de extenderlas también a sectores rurales.

“Y vemos de que ellos no solamente demuestran estar muy contentos, sino que además de eso nos indican de que es muy favorable ir al colegio todos los días, que para ello es una responsabilidad y que por supuesto aprenden muchas cosas, pues como debiera ser siempre y hemos recorrido la región, hemos estado en distintas partes”, comentó.

El seremi enfatizó que la asistencia constituye un factor relevante para mejorar los aprendizajes y evitar que los estudiantes pierdan oportunidades de formación. En esa línea, sostuvo que el trabajo no debe concentrarse exclusivamente en las escuelas, sino que requiere la participación activa de padres, madres, apoderados y tutores.

“Importa mucho, claro que importa mucho en educación, cuando hay pérdidas de tiempo, son irrecuperables. Por lo tanto, los adolescentes, los jóvenes, los niños, las niñas y las familias tienen que entender aquello y, por supuesto, el servicio de los profesores siempre va a estar a disposición de ellos para que podamos mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos”, afirmó.

Respecto de las cifras regionales, Alvarado recordó que en la última cuenta pública de la Seremi de Educación se informó un aumento cercano a los diez puntos porcentuales en la asistencia escolar. En esa oportunidad, el indicador alcanzaba un 86,5%, según los antecedentes mencionados durante la entrevista.

La meta de la autoridad es continuar mejorando estos resultados y superar el 90% hacia fines de noviembre.

“En todo caso, en Magallanes, en mi última cuenta pública dimos a conocer de que hemos tenido un aumento, una ascenso que casi 10 puntos en nuestra asistencia y tenemos como meta de que aquí a fin de año pasemos la barrera de los 90%, que sería una cifra bastante buena”, indicó.

Sin embargo, reconoció que todavía existen estudiantes que no asisten regularmente a clases y que las cifras presentan diferencias según el sostenedor y la modalidad educativa. En términos generales, señaló que la asistencia en enseñanza básica suele ser levemente superior a la registrada en enseñanza media.

Escuelas Abiertas: cultura y actividades extraprogramáticas para 2027

Otro de los ejes de la conversación fue el trabajo que la Seremi de Educación está desarrollando junto a otras instituciones públicas para ampliar las oportunidades de participación de los estudiantes en actividades culturales, artísticas y recreativas.

Alvarado explicó que se está trabajando con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para fortalecer el programa Escuelas Abiertas, con la intención de ofrecer una mayor variedad de actividades y responder a los intereses de niños, niñas y jóvenes.

Entre las áreas que se busca potenciar mencionó el teatro, la danza, el canto, el folclor y otras expresiones artísticas que puedan complementar la formación escolar.

“De hecho, en estos momentos con el seremi de Cultura estamos trabajando en el programa de Escuelas Abiertas para poder llegar con actividades más masivas, más numerosas y más interesantes y cubrir un abanico de intereses que tienen los jóvenes por la cultura”, señaló.

La autoridad manifestó que las expectativas para 2027 son positivas y que la intención es avanzar desde las conversaciones y coordinaciones institucionales hacia la implementación de actividades concretas en los establecimientos educacionales.

En este proceso, también se considera la participación de los centros de estudiantes, cuyos representantes han sostenido reuniones con la autoridad regional para compartir inquietudes y propuestas.

Alvarado sostuvo que los estudiantes no deben ser solamente receptores de estas iniciativas, sino que también pueden contribuir a convocar a sus compañeros y fortalecer la participación.

“A nosotros nos gustaría de que los centros de alumnos pudieran justamente ser partícipe de las acciones que el próximo año pretendemos nosotros implementar al interior de los establecimientos educacionales con todas estas actividades extraprogramáticas para que su participación sea una instancia de apoyo”, expresó.

El objetivo, agregó, es que las comunidades educativas puedan involucrarse en la planificación y desarrollo de actividades que contribuyan a una formación integral y amplíen las oportunidades de los estudiantes más allá de las asignaturas tradicionales.

Educación técnico-profesional: más capacitación y acercamiento al mundo laboral

La formación técnico-profesional también tuvo un espacio importante en la entrevista, especialmente por la necesidad de fortalecer las competencias de los estudiantes y facilitar su acercamiento al mundo del trabajo.

El seremi destacó las experiencias de capacitación que se han desarrollado en establecimientos de la región, entre ellas una actividad en el Liceo María Behety, donde cerca de 40 alumnos recibieron certificados vinculados con sus respectivas especialidades.

Según explicó, este tipo de formación permite que los jóvenes acrediten conocimientos y habilidades que pueden resultar útiles al momento de buscar oportunidades laborales, realizar sus prácticas profesionales o continuar desarrollándose en sus áreas de especialización.

“Esas capacitaciones las propias empresas les entregan un certificado que los acredita a ellos que ya son casi profesionales del rubro y eso les abre las puertas en el mundo laboral, especialmente en los periodos de vacaciones, y también les abre las puertas cuando ellos están justamente haciendo su práctica laboral”, señaló.

Alvarado manifestó su interés en que las capacitaciones se conviertan en una instancia más permanente para estudiantes de tercero y cuarto medio de la modalidad técnico-profesional.

Para avanzar en esa dirección, planteó que será necesario trabajar junto a los equipos directivos, los sostenedores y las empresas, con el propósito de identificar oportunidades y generar experiencias que complementen los aprendizajes impartidos en los establecimientos.

La autoridad también destacó el valor de la vinculación entre los liceos y las empresas, considerando que estas últimas pueden ofrecer acceso a tecnologías, equipamiento y experiencias prácticas que no siempre están disponibles dentro de las escuelas.

“Entonces, un alumno que va a una empresa constructora grande como las que están aquí en Magallanes. Obviamente que el aprendizaje va a ser mucho mayor en aquellas empresas que se dedican a los químicos, aquellas empresas que se dedican sea al mundo de lo que significa, por ejemplo, soldadura, etcétera”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el trabajo colaborativo puede contribuir a modernizar la formación técnico-profesional y responder de mejor manera a las necesidades productivas de la región.

Asimismo, comentó que existen propuestas para evaluar experiencias piloto que vinculen la educación vespertina con el mundo laboral durante el próximo año, aunque su implementación dependerá de las condiciones y recursos disponibles.

“Hay algunas propuestas que se están haciendo, estamos esperando a ver si se pudiera armar algún pilotaje para el próximo año en la educación vespertina para que estas personas puedan no solo estudiar, sino que ir de la mano también con el campo laboral”, indicó.

Educación parvularia: prioridad para fortalecer los aprendizajes desde la primera infancia

La educación inicial fue otro de los temas destacados por el seremi, quien se refirió al encuentro macrorregional de educación parvularia desarrollado recientemente en Magallanes, instancia en la que participaron profesionales vinculados con la Subsecretaría de Educación Parvularia.

De acuerdo con Alvarado, las reuniones permitieron analizar líneas de trabajo y proyectar iniciativas para 2027, con especial atención al desarrollo de habilidades tempranas, la dimensión emocional y la preparación de los niños y niñas para el ingreso a la enseñanza básica.

Entre las áreas mencionadas se encuentran el desarrollo psicomotor, visual y auditivo, además de actividades que permitan despertar el interés por el aprendizaje y facilitar posteriormente la adquisición de la lectura y la escritura.

“Esta reunión de trabajo que se sostuvo en Magallanes fue muy fructífera. Estuvimos conversando con las profesionales que llegaron de la Subsecretaría de Educación Parvularia nacional y también ahí estuvimos viendo algunas cosas que se pueden proyectar para el año 2027 y entre ellas ver algunos programas de afectividad, algunos programas del tema emocional por los más pequeñitos para empezar a trabajarlo desde ya”, explicó.

El seremi planteó que el fortalecimiento de la educación inicial es fundamental para mejorar los resultados educativos en las siguientes etapas de la trayectoria escolar.

En ese sentido, señaló que el programa Chile Aprende y Avanza busca contribuir al desarrollo de aprendizajes fundamentales, con énfasis en la lectura, la escritura y las habilidades matemáticas.

“La meta de este programa es que en segundo año nuestros alumnos básicos tienen que saber leer. Y tienen que escribir y en cuarto ya debieran no solo leer, escribir, sino que además dominar las cuatro operaciones de la aritmética”, sostuvo.

La autoridad agregó que la planificación presupuestaria para 2027 contempla una priorización de recursos para las primeras etapas educativas, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista.

“De hecho, más del 20% del presupuesto está destinado para el año 2027 para la inicio etapas de vida de la educación. Llámese jardín infantil, llámese enseñanza prebásica, básica, primer ciclo y donde se van a colocar todas las énfasis”, indicó.

Alvarado explicó que el propósito es fortalecer las bases del proceso educativo, de manera que los estudiantes lleguen mejor preparados a los niveles superiores y puedan desarrollar progresivamente las competencias necesarias para su formación.

Jardines infantiles VTF: buscan reforzar el apoyo y los recursos

Dentro del trabajo relacionado con la educación parvularia, el seremi también abordó la situación de los jardines infantiles que funcionan mediante la modalidad de vía transferencia de fondos, conocida como VTF.

Se trata de establecimientos que reciben recursos a través de organismos administradores distintos de la administración directa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para desarrollar labores de atención y educación de niños y niñas.

Alvarado sostuvo que estos recintos cumplen una función importante en las comunidades y que es necesario avanzar en condiciones que permitan respaldar su funcionamiento.

Como ejemplo, mencionó una visita reciente a un jardín infantil VTF de Puerto Natales, donde pudo conocer el trabajo que realiza el equipo educativo y las necesidades que enfrenta el establecimiento.

“Yo hace dos días atrás estuve en Puerto Natales, fui a visitar un jardín VTF y uno ahí se da cuenta de que están haciendo el trabajo de muy buena forma, atienden a muchos niños y niñas, sala cuna incluso ya atendiendo, lo hacen de una manera extraordinariamente bien, pero faltan recursos”, manifestó.

La autoridad señaló que se está trabajando en una priorización de los recursos destinados a esta área, considerando la importancia de garantizar una atención adecuada durante los primeros años de vida.

En ese contexto, recalcó que el fortalecimiento de los jardines infantiles y de la educación parvularia constituye una parte fundamental de los esfuerzos por mejorar la calidad del sistema educativo.

Educación, cultura y salud mental: coordinación con otras instituciones

Durante la entrevista, Alvarado también mencionó el trabajo conjunto con otras seremías e instituciones públicas para desarrollar iniciativas que respondan a distintas necesidades de las comunidades educativas.

Entre las áreas abordadas se encuentran la cultura, las ciencias y la salud mental, con especial interés en el acompañamiento de estudiantes que enfrentan dificultades en este último ámbito.

El seremi explicó que la intención es avanzar hacia acciones que no se limiten a conversaciones o talleres, sino que permitan evaluar alternativas de apoyo con profesionales especializados.

“De hecho, también participé hace un tiempito atrás. Con alumnos del Cardenal Silva Henríquez en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, que es el que más conozco. Por supuesto que también están en la misma línea, pero eso hay que profundizarlo, hay que mejorarlo”, señaló al referirse al trabajo con estudiantes y a la necesidad de seguir fortaleciendo estas iniciativas.

En materia de salud mental, agregó que se está analizando qué acciones podrían implementarse durante 2027, considerando los apoyos que puedan aportar instituciones como el Gobierno Regional y el Consejo Regional.

La autoridad planteó que la coordinación interinstitucional será relevante para concretar las propuestas y responder de manera más integral a las necesidades de los jóvenes.

Un saludo a los docentes de Magallanes

Al inicio y al cierre de la conversación, el seremi de Educación dedicó palabras de reconocimiento a profesoras y profesores de la región, destacando la responsabilidad que implica acompañar a los estudiantes en su desarrollo académico y personal.

Alvarado valoró el trabajo cotidiano de los equipos docentes, señalando que su función no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que también comprende la formación de personas y ciudadanos.

“Es una labor muy importante. Yo creo que la labor del profesorado y el ser profesor es de una nobleza tremenda y también de un compromiso y una tremenda responsabilidad que uno tiene que asumir porque tiene que ni más ni menos educar, formar y conducir a niños y niñas para que el día de mañana sean buenos ciudadanos, sean buenas personas y, por supuesto, que aprendan también a ser muy buenos profesionales”, expresó.

Finalmente, reiteró su agradecimiento a los docentes por el esfuerzo y la constancia con que desarrollan su labor en los distintos establecimientos educacionales de Magallanes.





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