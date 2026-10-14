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14 de octubre de 2026

EDUCADORAS DEL LICEO DONALD MCINTYRE PRESENTARON INNOVADORA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN SEMINARIO DE EDUCACIÓN PARVULARIA

​El objetivo del seminario fue fortalecer las prácticas pedagógicas promoviendo el ambiente de aprendizaje como un “tercer educador” y relevando la corresponsabilidad de las familias en la educación inicial.

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Desde el liceo más austral del país llegaron dos educadoras de párvulos para representar a la educación pública y dar a conocer una experiencia de trabajo con sus estudiantes en el encuentro macrozonal de educación inicial “Espacio y familia: co-creando ambientes que educan desde la cuna”, que organizó la Subsecretaría de Educación Parvularia en Punta Arenas.

 
Al encuentro llegaron representantes de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y ante ellos las educadoras de párvulos del Liceo Donald McIntyre Griffiths de Puerto Williams, Patricia Sehlke y Marcela Triviño, expusieron la experiencia educativa “Alas, plumas y cantos”, orientada a vincular a las niñas y niños a su cargo con su entorno natural.

 
Patricia Sehlke explicó que la experiencia consistió en trasladar el aprendizaje formal al territorio mediante la observación de aves, lo que permitió a los niños y niñas registrar los avistamientos en bosques y zonas costeras.

 
Por su parte, la educadora Marcela Triviño, resaltó el impacto de la alianza entre la comunidad educativa y el medio ambiente al señalar que “consideramos muy relevante cómo el entorno educativo se vuelve un espacio mucho más enriquecido cuando se trabaja en conjunto con la naturaleza”.

 
El objetivo del seminario fue fortalecer las prácticas pedagógicas promoviendo el ambiente de aprendizaje como un “tercer educador” y relevando la corresponsabilidad de las familias en la educación inicial, en sintonía con la estrategia nacional Chile Aprende y Avanza. Incluyó ponencias, paneles con representantes de institucionales y espacios de trabajo técnico para recoger aprendizajes de las comunidades pedagógicas de la macrozona austral.

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