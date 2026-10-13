SERNAPESCA CONTINÚA FISCALIZANDO RETIRO DE MORTALIDAD DE PECES EN MAGALLANES

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura continúa monitoreando el retiro de mortalidad de peces por Floraciones Algales Nocivas desde centros de cultivo en la región de Magallanes. Los centros afectados corresponden a la empresa Multiexport Patagonia S.A. y se encuentran ubicados en las Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS) 43 A y 43 B.





De acuerdo con lo informado por la empresa al día lunes 12 de octubre, la mortalidad de los dos centros afectados alcanza a 959,24 toneladas, de las cuales se han retirado 434,57 toneladas. La mortalidad está siendo trasladada a plantas reductoras de la región de Los Lagos.

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Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes comentó: "Desde Sernapesca estamos fiscalizando el retiro, manejo, almacenamiento y desnaturalización de la mortalidad, además de verificar el cumplimiento de los respectivos planes de acción. Además, pudimos constatar, que los centros se encontraban realizando las acciones en el manejo de la mortalidad, contaban con apoyo de medios logísticos para extracción y desnaturalización de la mortalidad, además de barcazas para el traslado de bins con mortalidad, equipo de buceo y activación de los sistemas de surgencia y aireación de forma preventiva. Finalmente, hay que indicar que se espera que el retiro de la mortalidad restante se lleve a cabo en los siguientes días".