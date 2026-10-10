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10 de octubre de 2026

CULMINA PROYECTO QUE RESCATA TRADICIONES Y OFICIOS DEL CAMPO DE TORRES DEL PAINE

​La iniciativa, financiada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, acercó el patrimonio rural a la primera infancia mediante un recurso educativo que quedó a disposición de los jardines infantiles Junji de Magallanes.

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Con la entrega del material educativo y la realización de actividades con equipos pedagógicos, finalizó el proyecto “Cuentero de tradiciones y oficios de campo: aprendiendo del modo de vida torrepainino desde la primera infancia”, liderado por la antropóloga Macarena Fernández Génova y financiado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

La iniciativa tuvo como objetivo rescatar y transmitir el patrimonio cultural inmaterial asociado a las labores y los oficios del campo de Torres del Paine, acercando estas tradiciones a niñas y niños desde sus primeros años. Para ello, se desarrolló un delantal cuentero con 28 objetos removibles y un cuadernillo, confeccionados a mano por María Paredes, cultora vinculada al patrimonio textil.

Como parte del proyecto, se realizó un taller de mediación dirigido a los equipos pedagógicos de Junji, con herramientas para incorporar el material en las experiencias educativas. Además, una encuesta de retroalimentación recogió evaluaciones positivas de las educadoras, que también impulsaron actividades propias relacionadas con la vida rural, como concursos de cuentos y relatos acompañados de sonidos de la naturaleza.

La distribución del recurso contempló los 21 jardines infantiles y los dos programas educativos de administración directa de Junji en Magallanes. De esta manera, el material permanecerá disponible para su uso en los establecimientos, permitiendo que distintas generaciones conozcan las tradiciones, los animales y los oficios vinculados al campo torrepainino.

La directora regional de Junji, Marisol Villegas Núñez, destacó el aporte de la iniciativa al aprendizaje de niñas y niños, mientras que Fernández valoró el trabajo colaborativo con las comunidades educativas. Con el cierre de su etapa de ejecución, el proyecto deja una herramienta pedagógica para continuar transmitiendo el patrimonio rural de Torres del Paine en la educación parvularia.


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