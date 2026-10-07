COLEGIO LUTERANO PREPARA NUEVA MARCHA POR LA PAZ ESTE PRÓXIMO 23 DE OCTUBRE Y ABRE CONVOCATORIA A TODA LA COMUNIDAD

El próximo viernes 23 de octubre se realizará en Punta Arenas la segunda edición de la Marcha por la Paz, iniciativa impulsada por la comunidad educativa del Colegio Luterano y la Iglesia Luterana, que busca promover la convivencia, la solidaridad, el respeto y el cuidado de la vida.

Así lo dio a conocer esta mañana el reverendo Jan Mayer, pastor de la congregación IELMA de Punta Arenas y capellán de la Iglesia Luterana en Chile, durante una entrevista en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde entregó detalles de la actividad y abordó el trabajo social y formativo que desarrolla la comunidad luterana en la región.

La jornada comenzará a las 10:00 horas en el Colegio Luterano, desde donde los participantes se desplazarán por Enrique Abello hasta avenida Bulnes, para luego continuar hacia el norte en dirección a la Plaza de las Banderas, lugar donde se desarrollará el acto central cerca de las 10:45 horas.

La actividad contempla una instancia de oración por la paz, además de presentaciones musicales y artísticas. Para esta segunda versión se espera nuevamente la participación de establecimientos educacionales de Punta Arenas, junto con familias, estudiantes y vecinos que quieran sumarse a la convocatoria.

En esta oportunidad, la marcha tendrá además un carácter conmemorativo, ya que estará dedicada a María Victoria Reyes Bache, inspectora asesinada en Calama. La iniciativa busca mantener su memoria y reforzar el llamado a prevenir distintas formas de violencia, tanto en los establecimientos educacionales como en los hogares, espacios públicos y redes sociales.

Durante la entrevista, Mayer también destacó el trabajo que se desarrolla desde el Colegio Luterano en materia de formación integral, incorporando aspectos valóricos, espirituales y sociales a la educación de los estudiantes. Entre los principales ejes se encuentran la solidaridad, la empatía, el amor al prójimo y el cuidado del medio ambiente.

En este ámbito, la comunidad educativa desarrolla distintas campañas solidarias durante el año, incluyendo recolección de alimentos para familias vulnerables, apoyo a instituciones y campañas de recolección de pañales para el Hospital Regional de Magallanes, además de iniciativas de ayuda durante el invierno y Navidad.

También se han generado experiencias de acercamiento de los estudiantes a distintas realidades sociales de la región. Durante el invierno, un grupo de alumnos participó en una visita a sectores ubicados al sur de Punta Arenas, donde entregaron canastas de invierno y leña a adultos mayores. La experiencia buscó acercar a los jóvenes a realidades distintas a las que viven cotidianamente y fortalecer su compromiso con la solidaridad y el servicio a otras personas.

Mayer, quien lleva más de un año y medio en Punta Arenas, valoró además el vínculo que se ha generado entre la congregación, el colegio y la comunidad regional, destacando el trabajo conjunto en actividades educativas, sociales y de reflexión.

La segunda Marcha por la Paz está abierta a toda la comunidad de Punta Arenas. Quienes quieran participar del recorrido deberán presentarse a las 10:00 horas en el Colegio Luterano, ubicado en José Davet 01050. También existe la posibilidad de incorporarse directamente al acto central, programado para las 10:45 horas aproximadamente en la Plaza de las Banderas.

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