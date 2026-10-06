COSAM MIRAFLORES DESARROLLA ESTA SEMANA DIVERSAS ACTIVIDADES POR LA SALUD MENTAL EN PUNTA ARENAS

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el COSAM Miraflores desarrolla durante esta semana una serie de actividades destinadas a promover el bienestar mental, prevenir problemáticas de salud y acercar a la comunidad al trabajo que realizan sus equipos especializados.

La programación busca generar espacios de encuentro, conversación y participación, además de contribuir a disminuir los estigmas que todavía existen en torno a las enfermedades y trastornos de salud mental.

Para este miércoles 7 de octubre está programada una caminata por la salud mental, con convocatoria a partir de las 14:00 horas y comienzo del recorrido cerca de las 14:45 horas. El punto de partida será en el sector de Sarmiento con Bories, en las inmediaciones del Santuario Don Bosco, para posteriormente avanzar hasta la Plaza de la Ciudadanía.

La organización invita a los participantes a utilizar algún distintivo de color verde, ya sea una prenda de vestir o accesorio, como símbolo asociado a la salud mental.

En tanto, el jueves 8 de octubre se desarrollará una Jornada de Salud Mental y Formación Profesional: herramientas para el abordaje en salud, dirigida principalmente a funcionarios y estudiantes universitarios. La actividad abordará contenidos vinculados a la primera entrevista en salud mental, el funcionamiento de la red de atención, herramientas para la detección y derivación de distintas problemáticas, la Ley TEA y el estigma asociado a la salud mental.

Ese mismo jueves también se realizará el concurso de afiches “Hablemos de Salud Mental”, iniciativa abierta a personas mayores de cinco años. La propuesta busca incentivar la expresión y reflexión en torno al bienestar mental y permitirá seleccionar un trabajo ganador durante la jornada.

La programación finalizará el viernes con una Ruta Calle, mediante la cual integrantes del equipo del COSAM Miraflores se desplegarán por distintos sectores, principalmente en el centro de Punta Arenas, para entregar desayunos y generar un espacio de acercamiento con personas que desarrollan sus actividades laborales en la vía pública.

Desde el COSAM Miraflores señalaron que estas iniciativas forman parte de un trabajo de promoción y prevención que se desarrolla durante todo el año y que, durante esta semana, adquiere especial relevancia debido a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.

El COSAM Miraflores forma parte de la red secundaria especializada de salud mental y cuenta con equipos multidisciplinarios y distintos dispositivos de atención, entre ellos programas de rehabilitación psicosocial, hospital de día y atención especializada para personas con demencia.

Las actividades buscan, además, que la comunidad conozca el funcionamiento de estos dispositivos y comprenda que la salud mental constituye una dimensión fundamental del bienestar integral de las personas, promoviendo una mirada comunitaria que permita detectar oportunamente las necesidades y favorecer el acceso a los apoyos disponibles.

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