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13 de noviembre de 2026

CONAF Y COMUNIDADES PORTAL INVITAN A VISITAR GRATUITAMENTE CUATRO ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES POR SU DÍA NACIONAL

Buenos días región

conafcomunidadesportal

Con el objetivo de acercar a la comunidad al patrimonio natural de la región y promover el cuidado de sus ecosistemas, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la alianza Comunidades Portal anunciaron una jornada de ingreso gratuito a cuatro áreas protegidas de Magallanes, programada para este sábado 14 de noviembre, en el marco del Día Nacional de las Áreas Protegidas.

La iniciativa fue presentada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que participaron Cristian Ruiz, jefe regional del Departamento de Áreas Protegidas de CONAF, y Germain Vela-Ruiz, representante de Comunidades Portal. Durante la conversación, ambos abordaron la importancia de fortalecer la educación ambiental, incentivar el turismo interno y mejorar la relación de los habitantes de la Patagonia con los espacios naturales.

Cuatro unidades tendrán ingreso gratuito

En la región de Magallanes, la jornada contemplará el acceso liberado a la Reserva Nacional Magallanes, la Reserva Nacional Laguna Parrillar y el Parque Nacional Pali Aike, en la provincia de Magallanes. En tanto, en la provincia de Última Esperanza, la medida beneficiará al Monumento Natural Cueva del Milodón.

Para acceder a estos espacios, las personas deberán gestionar previamente sus entradas a través de la plataforma Pases Parques, donde podrán realizar el procedimiento de manera online y obtener sus tickets sin costo para la fecha indicada.

Desde CONAF destacaron que esta actividad busca facilitar el acceso de las familias y de la comunidad regional a los espacios naturales, especialmente durante la temporada de mayor visitación turística, periodo en el que también se intensifican los llamados a respetar las normas de seguridad y conservación.

La institución recordó que, aunque la gratuidad estará disponible en estas cuatro unidades, el resto de las áreas protegidas de la región también se encuentra abierto a los visitantes, de acuerdo con sus condiciones habituales de funcionamiento.

Comunidades Portal y el vínculo entre las comunidades y la naturaleza

Durante la entrevista, Germain Vela-Ruiz explicó el trabajo que desarrolla Comunidades Portal, una alianza suprarregional que involucra a las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, con especial énfasis en las 26 municipalidades comprendidas entre Puerto Montt y Cabo de Hornos.

La iniciativa reúne a gobiernos regionales, municipios y distintos servicios públicos, entre ellos CONAF, el Ministerio del Medio Ambiente, Sernatur, la Subsecretaría de Turismo, Subdere y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. También cuenta con el acompañamiento técnico del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, la organización filantrópica Pew y la empresa social Balum Latam.

Su principal objetivo es contribuir a mejorar la relación entre las comunidades y las áreas protegidas, promoviendo tanto la conservación de los ecosistemas como el desarrollo local y el bienestar de quienes habitan en la Patagonia, territorio que concentra más del 85% de la superficie terrestre protegida del país.

En Magallanes, Comunidades Portal mantiene un trabajo con los diez municipios de la región, apoyándolos en la incorporación de las áreas protegidas dentro de sus instrumentos de planificación comunal. Actualmente, cinco municipalidades cuentan con planes de acción elaborados participativamente: Torres del Paine, Natales, San Gregorio, Timaukel y Cabo de Hornos.

Estos instrumentos permiten identificar necesidades, desafíos y oportunidades para fortalecer la relación de los habitantes con su entorno natural, incorporando materias como educación ambiental, sensibilización, conservación y acceso a los espacios protegidos.

Turismo interno y educación ambiental como desafíos regionales

Uno de los principales desafíos identificados por Comunidades Portal es incentivar que los propios habitantes de Magallanes conozcan y visiten las áreas protegidas de su territorio, considerando que muchas veces estos espacios reciben una mayor cantidad de visitantes provenientes de otras regiones o países que de las propias comunidades locales.

En ese contexto, se destacó la importancia de desarrollar iniciativas de turismo social que permitan acercar a distintos grupos de la población a parques, reservas y monumentos naturales, especialmente a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.

Como ejemplo, se mencionó el trabajo impulsado por la Municipalidad de Puerto Natales para facilitar visitas de sus vecinos al Parque Nacional Kawésqar, incluyendo actividades destinadas a personas mayores.

Estas experiencias buscan generar oportunidades de acceso y, al mismo tiempo, fortalecer el conocimiento sobre la biodiversidad regional, promoviendo conductas responsables y una mayor valoración del patrimonio natural.

Actividades durante noviembre

La conmemoración del Día Nacional de las Áreas Protegidas también contempla actividades durante todo noviembre, con la participación de municipios y organizaciones vinculadas a la conservación y educación ambiental.

Entre las iniciativas desarrolladas se encuentran actividades impulsadas por la Municipalidad de Punta Arenas en el Parque Nacional Pali Aike y Laguna Parrillar, dirigidas a niños, niñas y jóvenes.

Asimismo, la Municipalidad de San Gregorio organizó un concurso fotográfico relacionado con el patrimonio natural de la comuna, cuya premiación se realizará durante los próximos días.

A estas acciones se suma una actividad de plantación o repique de flora nativa en el Parque Nacional Torres del Paine, organizada junto a la Fundación Le.

De esta manera, la jornada de acceso gratuito forma parte de un conjunto de actividades que buscan mantener durante todo el mes el interés de la ciudadanía por la conservación, la educación ambiental y el conocimiento de los espacios naturales de Magallanes.

Traspaso de áreas protegidas al nuevo Servicio de Biodiversidad

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el proceso de transición institucional que contempla el traspaso de la administración de las áreas protegidas desde CONAF al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), previsto para marzo de 2027.

De acuerdo con lo informado por Cristian Ruiz, ambas instituciones se encuentran desarrollando reuniones y levantamientos de información para preparar este cambio, con el propósito de garantizar la continuidad de las operaciones y evitar dificultades que puedan afectar la atención de visitantes.

El proceso también contempla la posibilidad de continuar mejorando las condiciones de infraestructura y laborales asociadas al funcionamiento de las unidades protegidas, procurando que el cambio institucional no sea percibido por quienes visitan estos espacios.

Desde CONAF señalaron que el trabajo de coordinación se ha mantenido de manera sistemática durante el último tiempo, con miras a concretar una transición ordenada hacia el nuevo servicio.

Invitación a las familias de Magallanes

Finalmente, los representantes de CONAF y Comunidades Portal reiteraron el llamado a la ciudadanía para aprovechar la jornada de ingreso gratuito, visitar las áreas protegidas y compartir estas experiencias con familiares y amigos.

La invitación está especialmente dirigida a las nuevas generaciones, considerando que el contacto directo con la naturaleza constituye una oportunidad para fortalecer el conocimiento del territorio, la valoración de su biodiversidad y el compromiso con su conservación.

Las personas interesadas en participar deberán ingresar a la plataforma Pases Parques y gestionar previamente su entrada gratuita para este sábado 14 de noviembre.



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