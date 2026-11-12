SOBERANÍA MARÍTIMA E INFRAESTRUCTURA REGIONAL MARCARON REUNIÓN DE PESCADORES ARTESANALES CON MINISTRO DE DEFENSA

La importancia estratégica del estrecho de Magallanes y los canales australes, el ejercicio de la soberanía marítima y las principales dificultades que enfrenta la pesca artesanal fueron algunos de los temas abordados por los dirigentes Jaime Cosme Ormeño y Jorge Oyarzún, durante su participación en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, de Polar Comunicaciones.

En la conversación, ambos representantes analizaron la reunión que sostuvieron recientemente con el ministro de Defensa, Fernando Barros, instancia gestionada mediante la Ley del Lobby y que tuvo como uno de sus principales objetivos transmitir la relevancia del trabajo que desarrolla la pesca artesanal en el territorio marítimo austral.

Los dirigentes destacaron que la solicitud de audiencia fue parte de un trabajo conjunto entre representantes del sector, quienes han buscado presentar ante las autoridades nacionales las principales inquietudes de los pescadores de la región. En ese sentido, valoraron que distintos dirigentes coincidan en plantear problemáticas comunes, más allá de las organizaciones o localidades que representan.

Soberanía marítima y presencia permanente en los canales australes

Uno de los principales puntos expuestos ante el ministro de Defensa fue el papel que cumple la pesca artesanal en materia de soberanía. Los representantes explicaron que la actividad pesquera no solamente tiene una dimensión productiva y económica, sino que también contribuye a mantener una presencia permanente de trabajadores chilenos en el estrecho de Magallanes y los canales australes.

En este contexto, abordaron la importancia de los tratados internacionales que establecen las condiciones de navegación y el reconocimiento de la soberanía chilena sobre el estrecho, particularmente frente a las recientes declaraciones y controversias surgidas en torno a la zona austral.

Jorge Oyarzún explicó que los pescadores desarrollan extensas jornadas de trabajo en el maritorio regional, con navegaciones que pueden prolongarse durante varios días e incluso meses. Esta permanencia, señalaron, constituye una expresión concreta de presencia nacional en sectores estratégicos del territorio marítimo.

Por su parte, Jaime Cosme Ormeño valoró la recepción que tuvo la delegación durante el encuentro, especialmente considerando que la pesca artesanal habitualmente concurre a las autoridades para plantear dificultades relacionadas con cuotas, recursos y condiciones de trabajo, mientras que en esta oportunidad el énfasis estuvo puesto en la soberanía y la importancia geopolítica de Magallanes.

Los dirigentes también destacaron el interés manifestado por el ministro al conocer con mayor profundidad las características de las operaciones pesqueras en aguas interiores y exteriores, así como las condiciones que enfrentan los trabajadores que permanecen durante largos períodos alejados de los centros urbanos.

Infraestructura regional: puertos, conectividad y desarrollo estratégico

Otro de los temas abordados durante el programa fue la necesidad de que los anuncios y compromisos políticos relacionados con Magallanes se traduzcan en inversiones concretas, especialmente en infraestructura habilitante.

En este ámbito, los dirigentes manifestaron preocupación por la distancia que muchas veces existe entre los anuncios de las autoridades y la materialización de proyectos que permitan mejorar las condiciones de desarrollo de la región. También apuntaron a las dificultades que se generan cuando las iniciativas dependen de acuerdos legislativos que no logran avanzar.

Jaime Cosme Ormeño planteó que el desarrollo regional requiere mayor coordinación entre los distintos sectores políticos, considerando que las decisiones legislativas son fundamentales para concretar cambios en materias económicas, sociales y productivas. Asimismo, expresó su inquietud por la persistencia de problemáticas que afectan a la población y al sector pesquero artesanal, entre ellas la falta de fiscalización y las dificultades para resguardar los recursos marinos.

Desde la perspectiva de Jorge Oyarzún, entre las prioridades regionales se encuentran la finalización de la ruta Vicuña-Yendegaia, la ampliación de la pista del aeródromo de Puerto Williams y el fortalecimiento de la infraestructura portuaria.

En particular, destacó la necesidad de contar con un puerto de mayor capacidad en el estrecho de Magallanes, considerando la relevancia que podría adquirir esta vía marítima frente a los cambios que experimenta el tránsito internacional de embarcaciones y las dificultades operativas que enfrenta el canal de Panamá.

El dirigente sostuvo que la región necesita infraestructura portuaria acorde con su posición estratégica y con las oportunidades que se proyectan en ámbitos como el turismo, el transporte marítimo, la actividad comercial y la conexión con la Antártica.

También planteó cuestionamientos respecto de la utilización de recursos públicos para determinados proyectos de infraestructura antártica, especialmente cuando se trata de inversiones financiadas con fondos regionales, señalando la importancia de considerar las necesidades y posibilidades de acceso de los habitantes de Magallanes.

Pesca artesanal y dificultades económicas del sector

Durante la entrevista, los representantes también hicieron referencia a las dificultades que enfrenta actualmente la pesca artesanal, en un escenario marcado por el aumento de los costos operacionales y, particularmente, del combustible.

En ese contexto, Jorge Oyarzún recordó la importancia del apoyo institucional para el sector y la necesidad de retomar compromisos relacionados con recursos destinados a respaldar a los trabajadores de la pesca artesanal. Asimismo, mencionó el papel que cumple el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa), especialmente en regiones donde las condiciones geográficas y operacionales generan mayores exigencias.

El dirigente también vinculó la situación del sector con el escenario económico nacional, planteando la necesidad de revisar alternativas relacionadas con el abastecimiento energético, los costos de transporte y las formas de movilidad, considerando que el encarecimiento de los combustibles afecta tanto a las actividades productivas como a la vida cotidiana de las personas.

Permisos sectoriales y ambientales: preocupación por la demora de los proyectos

Otro de los puntos planteados por Oyarzún fue la extensa tramitación de permisos sectoriales y ambientales, situación que, a su juicio, mantiene detenidas distintas iniciativas de inversión y limita las posibilidades de crecimiento económico.

El dirigente sostuvo que los tiempos de evaluación y autorización pueden convertirse en una barrera para el desarrollo, especialmente cuando proyectos productivos deben esperar varios años para obtener las autorizaciones correspondientes. Como ejemplo, mencionó las dificultades que también enfrenta la salmonicultura, con iniciativas que llevan largos períodos sin lograr avanzar.

En esa línea, manifestó la necesidad de revisar los procedimientos administrativos, fortalecer los equipos encargados de las evaluaciones y establecer plazos más acotados, sin que ello signifique eliminar las exigencias legales y ambientales.

La preocupación, según explicó, apunta a que la demora en la tramitación de proyectos termina afectando la generación de empleo, la inversión y las oportunidades económicas, tanto para las empresas como para las comunidades de la región.



