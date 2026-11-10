ESTE 14 DE NOVIEMBRE LA COSTANERA SERÁ ESCENARIO DE JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DIABETES

​La nutrióloga-diabetóloga del Hospital Clínico de Magallanes, Dra. Leisly Vidal, abordó los principales desafíos asociados a la diabetes, los avances en las terapias disponibles y la importancia de la detección temprana. Durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, también relevó la necesidad de fortalecer los hábitos saludables y promover la actividad física, especialmente frente a los elevados índices de sedentarismo y obesidad presentes en la región.

En la conversación, la especialista explicó que el tratamiento de la diabetes ha experimentado importantes avances durante los últimos años, tanto en medicamentos como en tecnologías destinadas a mejorar el control de la enfermedad. Entre estas herramientas se encuentran los sistemas de monitoreo de glucosa y las bombas de insulina, dispositivos que permiten entregar un tratamiento más personalizado y facilitar el manejo diario de la patología.

Estos avances representan un apoyo significativo para las personas que viven con diabetes, considerando que el tratamiento requiere una atención permanente, controles periódicos y una serie de decisiones cotidianas relacionadas con la alimentación, la actividad física y la administración de medicamentos. En ese contexto, la prevención de episodios de hipoglucemia y el seguimiento de los niveles de glucosa continúan siendo aspectos fundamentales.

Sedentarismo y obesidad: desafíos para la salud regional

Uno de los aspectos que genera preocupación en Magallanes es la alta prevalencia del sedentarismo. Durante la entrevista, Vidal señaló que las estimaciones abordadas sitúan este fenómeno en niveles cercanos al 80% y 90% de la población, una situación que constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

A ello se suma la preocupación por el sobrepeso y la obesidad infantil, condiciones que pueden aumentar las posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2 y otras complicaciones de salud durante la vida adulta.

Frente a este escenario, la especialista destacó la importancia de promover cambios en los estilos de vida desde edades tempranas, incorporando una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física. Estas medidas no solamente contribuyen a prevenir la diabetes, sino que también favorecen el bienestar general y disminuyen el riesgo de otras enfermedades crónicas.

La importancia de detectar oportunamente la diabetes tipo 2

Otro de los temas centrales fue la necesidad de fortalecer la detección temprana de la diabetes, especialmente de tipo 2, debido a que puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas evidentes.

La enfermedad puede manifestarse mediante señales como aumento de la sed, necesidad frecuente de orinar, cansancio y cambios inexplicables de peso. Sin embargo, la ausencia de molestias no significa que una persona esté libre de riesgo, por lo que los controles preventivos y los exámenes de salud adquieren especial relevancia.

En este proceso, la atención primaria cumple un papel fundamental, tanto en la identificación de factores de riesgo como en la realización de evaluaciones, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento de quienes necesitan iniciar un tratamiento.

La educación de los pacientes y sus familias también constituye una parte esencial del abordaje, ya que comprender la enfermedad permite tomar decisiones informadas y mantener una mayor continuidad en los cuidados.

Actividad comunitaria por el Día Mundial de la Diabetes

En el marco de las actividades de promoción y concientización por el Día Mundial de la Diabetes, el equipo de Diabetología del Hospital Clínico de Magallanes está organizando una jornada deportiva y recreativa abierta a la comunidad.

La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, en las canchas de básquetbol ubicadas en el sector costanera, frente al Parque de los Dinosaurios, en Punta Arenas.

La iniciativa contempla la participación de los equipos de atención de adultos y pediátricos, junto con profesionales de distintas áreas, entre ellos médicos, enfermeras y nutricionistas, además de actividades de animación destinadas a incentivar la participación de la comunidad.

La inscripción se realizará mediante un código QR dispuesto en el afiche de difusión y los cupos serán limitados.

Con esta convocatoria, el equipo de salud busca acercar la prevención a la ciudadanía, generar conciencia sobre los factores de riesgo asociados a la diabetes y reforzar el mensaje de que la actividad física, una alimentación saludable y los controles médicos oportunos son herramientas fundamentales para cuidar la salud.





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