PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN OBTIENE RECOMENDACIÓN FAVORABLE PARA SU EJECUCIÓN

Un importante avance para el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de la comuna de Cabo de Hornos se concretó con la obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS) para la etapa de ejecución del proyecto de ampliación del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través del Sistema Nacional de Inversiones (SNI).

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La iniciativa contempla una intervención de 242,5 metros cuadrados, destinada a la construcción y habilitación de una Central de Alimentación propia y nuevas dependencias administrativas. Estas obras permitirán responder a necesidades operativas del establecimiento, considerando especialmente el crecimiento de su dotación de funcionarios, las condiciones de aislamiento geográfico y la necesidad de recuperar espacios que actualmente se utilizan para labores administrativas y de alimentación, destinándolos a la atención de salud.

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El proyecto considera una inversión aproximada de 2 mil 481 millones de pesos, cuyo financiamiento corresponderá al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, mientras que su ejecución estará a cargo del Servicio de Salud Magallanes. Con la obtención de la RS, la iniciativa queda en condiciones de continuar avanzando en las gestiones administrativas y presupuestarias necesarias para concretar su ejecución.

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El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró este avance como una señal concreta del compromiso por fortalecer la salud pública en el territorio austral.

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"Obtener la recomendación favorable para la ampliación del Hospital Comunitario Cristina Calderón es una muy buena noticia para Puerto Williams y toda la comuna de Cabo de Hornos. Estamos hablando de una infraestructura fundamental para mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios, optimizar el funcionamiento del establecimiento y, especialmente, entregar mejores condiciones de atención a nuestros vecinos y vecinas. Seguiremos impulsando las coordinaciones necesarias para que este proyecto pueda avanzar hacia su financiamiento y posterior ejecución", sostuvo.

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Por su parte, Alex Latorre Cárdenas, seremi (s) de Desarrollo Social y Familia, destacó la importancia de esta recomendación favorable, señalando que "el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dio su recomendación satisfactoria (RS) para avanzar con la ampliación del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, tras evaluar sus beneficios para la comunidad".

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Asimismo, explicó que el proyecto permitirá contar con una cocina propia para preparar la alimentación de los pacientes y nuevos espacios administrativos, contribuyendo a recuperar áreas destinadas a la atención de salud. "Esta iniciativa contribuirá a mejorar las condiciones de atención para más de dos mil habitantes de Cabo de Hornos", agregó.

En tanto, el director regional (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, relevó el avance que representa esta recomendación para concretar la iniciativa.

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"Como Servicio de Salud Magallanes nos corresponde impulsar el desarrollo de la red asistencial local. Un pilar importante es contar con la infraestructura en nuestros hospitales para su adecuado funcionamiento. Este proyecto actualmente cuenta con una Recomendación Satisfactoria, lo que nos permite continuar con la tramitación de esta importante iniciativa, que forma parte de la cartera de proyectos que se construye entre el Servicio de Salud y el Gobierno Regional", señaló.

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Una década al servicio de la comunidad

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Este importante anuncio coincide con una fecha especialmente significativa para la salud pública de la provincia. Este viernes 6 de noviembre, el Hospital Comunitario Cristina Calderón conmemora su décimo aniversario, marcando un relevante período de funcionamiento al servicio de los habitantes de Puerto Williams y de los distintos sectores de la comuna de Cabo de Hornos.

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Durante esta década, el establecimiento se ha consolidado como un pilar fundamental para la atención sanitaria en uno de los territorios más aislados del país, respondiendo a las necesidades de una comunidad que enfrenta particulares desafíos geográficos y de conectividad.

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De esta manera, la recomendación favorable para su ampliación representa un nuevo paso en el fortalecimiento de la red asistencial local y en el desafío de seguir mejorando la infraestructura y las prestaciones de salud para quienes habitan en la provincia más austral de Chile.