ARQUITECTO DANTE BAERISWYL ESTIMA QUE LA RESTAURACIÓN DEL MUSEO REGIONAL PODRÍA EXTENDERSE POR AL MENOS TRES AÑOS MÁS

La identidad arquitectónica de Punta Arenas, la protección de sus edificios patrimoniales y los desafíos que enfrenta la ciudad ante su crecimiento urbano fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el arquitecto y ciudadano ilustre Dante Baeriswyl Rada, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el profesional realizó una revisión de las características que distinguen a la capital regional de otras ciudades del país, destacando la diversidad de influencias arquitectónicas que se han incorporado a lo largo de su historia. Asimismo, planteó la necesidad de compatibilizar la modernización de la ciudad con la conservación de sus construcciones tradicionales, su identidad territorial y su patrimonio cultural.

Punta Arenas: una ciudad con una identidad arquitectónica única

Baeriswyl explicó que el desarrollo histórico de Punta Arenas estuvo marcado por su ubicación geográfica y por las condiciones de aislamiento que caracterizaron a la región durante sus primeros años, cuando la conexión con otros territorios dependía principalmente de las rutas marítimas.

Esta condición permitió que la ciudad recibiera influencias de distintos países y corrientes arquitectónicas, dando origen a un conjunto urbano que, a su juicio, constituye una de sus principales particularidades.

“El caso de Punta Arenas es un caso absolutamente muy especial y muy distinto. Por ejemplo, para que comparemos dentro de Chile, somos distintos, tenemos una identidad muy distinta al resto de Chile. El hecho de que seamos solamente aislados, un poco entre comillas, digamos, en el sentido de que se generó desde un inicio como un lugar que nace en el estrecho de Magallanes, donde no había ninguna conexión, salvo la marítima hoy día”, explicó.

El arquitecto sostuvo que la ciudad puede entenderse como una verdadera muestra de distintas etapas de la historia de la arquitectura, debido a la permanencia de edificaciones que representan tendencias desarrolladas desde fines del siglo XIX hasta la actualidad.

“Es como tener una biblioteca de arquitectura. Aquí encontramos todas las tendencias que se han hecho a partir de fines del siglo XIX hasta ahora. En cuanto vas a encontrar una variedad enorme de edificios y conocimientos distintos”, señaló.

Entre los factores que han favorecido la conservación de estas construcciones, Baeriswyl mencionó las condiciones geográficas y sísmicas de la región, que han permitido mantener edificaciones de madera, albañilería, hormigón y otras características constructivas que en distintas zonas del país han desaparecido o sufrido mayores transformaciones.

El patrimonio arquitectónico como atractivo turístico

Durante la entrevista, el profesional también destacó el potencial turístico que representa la arquitectura histórica de Punta Arenas, especialmente por la diversidad de estilos que se pueden observar en el centro de la ciudad y sus alrededores.

Uno de los ejemplos que mencionó corresponde a las construcciones modernistas levantadas entre 1925 y 1935, que constituyen un conjunto de características particulares dentro del patrimonio arquitectónico regional.

“Esa es una arquitectura del modernismo inicial que uno no la encuentra hoy día en ninguna otra ciudad y aquí hay más de 300 ejemplares”, indicó.

Baeriswyl explicó que estas construcciones poseen características formales que las diferencian de otras edificaciones tradicionales, con diseños que evocan elementos de la industria y el transporte de aquella época.

“Es una arquitectura que está construida aquí, una arquitectura que ni siquiera todavía tiene, que es de albañilería, de ladrillo y estucada del tipo buque, parecen aviones de repente, parecen trenes, parecen automóviles antiguos, pero es la construcción del modernismo que se hizo en una época que ya desapareció en todo Chile prácticamente. Y aquí todavía sigue”, comentó.

A su juicio, la reutilización de edificios antiguos para nuevos usos, como restaurantes, espacios culturales, exposiciones o lugares de eventos, permite mantenerlos vigentes y convertirlos en puntos de interés para visitantes y habitantes de la región.

“El hecho de que estos edificios antiguos se transformen en restaurantes, en lugares de eventos, en exposiciones, etcétera. Eso al turista le llama mucho la atención y no solamente el turista, también los propios chilenos que vienen del resto de Chile, que vienen a Punta Arenas, se encuentran con una ciudad muy distinta”, afirmó.

En ese sentido, recalcó que el patrimonio construido no se limita a los edificios del centro urbano, sino que también comprende las estancias, las viviendas particulares y las construcciones que forman parte del paisaje rural de Magallanes.

“Eso es lo que hay que cultivar siempre en mantenerlo, no destruirlo, renovarlo, pero no demoler y reconstruir. Eso es lo más importante”, enfatizó.

Plan Regulador Comunal: crecimiento urbano sin perder la identidad

Otro de los puntos centrales de la conversación fue la actualización del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas y la necesidad de establecer criterios que permitan ordenar el crecimiento de la ciudad, considerando tanto las nuevas actividades productivas como la protección de las áreas patrimoniales.

Baeriswyl valoró los avances urbanos que ha experimentado la capital regional, mencionando especialmente la construcción de la costanera, que permitió recuperar la relación de la ciudad con el estrecho de Magallanes.

“Se construyó esa costanera, nos cambió la vida a todos nosotros. Nosotros estábamos antes encerrados en una ciudad que estábamos al lado del estrecho de Magallanes, pero no veíamos el mar. Ahora tenemos el estrecho de Magallanes y se identifica la ciudad por el estrecho de Magallanes, por el mar que lo estamos viendo”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento futuro requiere planificación, especialmente ante la posibilidad de que nuevas industrias e inversiones lleguen a la región.

En ese escenario, consideró necesario que el instrumento de planificación territorial contemple una adecuada separación de las zonas industriales y habitacionales, además de establecer medidas para proteger el centro histórico y las construcciones patrimoniales.

“Ahora tú ves, se están estudiando los nuevos planes reguladores, especialmente el Plan Regulador de Punta Arenas, que hay que actualizarlo indudablemente. Con toda la nueva tecnología que hoy día impera en las ciudades, en la cual tenemos que proteger, separar las áreas industriales, las áreas habitacionales. La parte central, cómo cuidar los edificios patrimoniales”, señaló.

El arquitecto también expresó preocupación por la posibilidad de que las tendencias internacionales de construcción terminen homogeneizando la imagen de las ciudades, dejando de lado sus características locales.

“Las ciudades no deben perder su identidad. Nosotros tenemos una foto de la ciudad que ustedes lo pueden ver y ustedes comparan con cualquier otra ciudad y se van a dar cuenta que Punta Arenas es distinta, es distinta por los colores o por la pendiente de los techos o por los tipos de edificaciones”, explicó.

En esa línea, planteó que las nuevas construcciones deben considerar las condiciones climáticas y territoriales de Magallanes, incorporando elementos propios de la región y evitando que la ciudad pierda las características que la distinguen.

“Nosotros no queremos que sea una ciudad internacional, digamos, en cuanto a arquitectura, queremos que sea propia de nuestro lugar, con nuestro estilo, con nuestras características, con nuestro viento, nuestra lluvia, nuestra nieve y el calor también que nos viene las últimas semanas”, manifestó.

Edificio consistorial: concentrar servicios sin perder el centro histórico

La entrevista también abordó el proyecto del nuevo edificio consistorial que se contempla en el terreno del ex Hospital Regional, donde se proyecta una infraestructura destinada a reunir distintas dependencias municipales.

Sobre esta iniciativa, Baeriswyl planteó que resulta conveniente avanzar hacia una mayor concentración de las oficinas y servicios municipales, considerando que actualmente existen numerosas dependencias distribuidas en distintos puntos del centro de Punta Arenas.

No obstante, manifestó que la Alcaldía debería permanecer en su ubicación histórica, en el edificio de la Casa Montes, debido al valor simbólico y urbano que representa para la ciudad.

“A mí me parece que claro, el edificio municipal que está en la plaza, que es el edificio de la Casa Montes, que es un palacio, bueno, a mí me parece que ese palacio debe mantenerse allí, la Alcaldía indudablemente, como el centro de la ciudad”, sostuvo.

El arquitecto explicó que la concentración de las oficinas permitiría mejorar el funcionamiento municipal, pero advirtió que el proyecto debe considerar las necesidades futuras de la institución y no limitarse a resolver los requerimientos actuales.

En ese contexto, mencionó que la municipalidad podría experimentar un crecimiento en la cantidad de funcionarios durante los próximos años, lo que hace necesario evaluar adecuadamente la capacidad de la infraestructura proyectada.

“Entonces hay que pensar en el futuro, o sea, si la municipalidad sigue creciendo, van a haber más funcionarios públicos. Hoy día no sé cuántos son, creo que serán unos 400 y de aquí a lo mejor a 10 o 15 años van a ser 700”, comentó.

Baeriswyl también se refirió a la superficie que se proyecta construir, estimada durante la conversación en aproximadamente 14 mil metros cuadrados, y planteó la importancia de analizar los requerimientos de estacionamientos y la convivencia con otras instalaciones que podrían emplazarse en el mismo terreno, como las dependencias de la Policía de Investigaciones.

“Es un edificio importante, o sea, es como pensar el segundo edificio más importante después del Hospital Regional que tenemos hoy día”, indicó.

Finalmente, llamó a evaluar si la concentración de oficinas y servicios en un solo espacio será compatible con las necesidades urbanas del sector, considerando también la posibilidad de mantener áreas verdes y evitar una excesiva ocupación del terreno.

Restauración del Museo Regional podría requerir al menos tres años más

Otro de los temas abordados fue el estado del Museo Regional de Magallanes y los plazos asociados a su restauración, considerando su relevancia como uno de los principales inmuebles patrimoniales y atractivos culturales de Punta Arenas.

Baeriswyl explicó que el edificio requiere una intervención de gran envergadura, debido a que sus espacios interiores no habían sido restaurados desde su construcción. El profesional recordó que participó en el concurso para desarrollar el diseño del proyecto de restauración, cuyo expediente fue entregado hace aproximadamente cuatro años.

“Me tocó a mí ganarme el concurso para hacer la restauración del diseño de restauración del museo ya hace un par de años. Hace ya cuatro años que eso se entregó, el proyecto completo”, recordó.

Sin embargo, explicó que antes de comenzar las obras ha sido necesario desarrollar un proceso de preparación que contempla retirar los objetos, mobiliario y elementos que forman parte de las colecciones y del funcionamiento del recinto, además de realizar los inventarios correspondientes.

Este procedimiento ha requerido tiempo debido a la cantidad de elementos que deben ser resguardados antes de intervenir el inmueble.

Respecto de los plazos, el arquitecto estimó que todavía podrían transcurrir al menos tres años antes de que se concrete la restauración completa.

“Pero yo creo que todavía hay por lo menos, hay que pensar en unos tres años más de poder hacer la restauración completa como corresponde, porque es un trabajo muy delicado, es un trabajo muy largo y también hay que recurrir a fondos importantes para dejarlo como está y nuevamente recuperar cómo era el original”, señaló.

Baeriswyl enfatizó que, debido a las características patrimoniales del edificio, la intervención debe realizarse con especial cuidado, priorizando la recuperación de sus condiciones originales por sobre la rapidez de ejecución.

“Es lamentable cuando hay que hacer una intervención en ese tipo de edificios. Lamentablemente hay que esperar, aquí no podemos hacer los trabajos tan rápidamente para terminarlo. Y ahora tiene que quedar muy bien”, expresó.

Reedición de libro sobre las primeras edificaciones de ladrillo en Punta Arenas

Al finalizar la entrevista, también se presentó la reedición del libro Arquitectura de Punta Arenas: primeras edificaciones en ladrillos, publicación vinculada al trabajo de investigación y difusión del patrimonio arquitectónico desarrollado por Dante Baeriswyl.

La obra constituye un aporte al conocimiento de las construcciones que forman parte de la historia urbana de la capital regional y permite acercar a la comunidad a las características de su patrimonio edificado.

La conversación permitió poner nuevamente en relieve la importancia de reconocer el valor arquitectónico de Punta Arenas, proteger sus construcciones históricas y planificar su crecimiento sin perder los elementos que le otorgan una identidad propia.

Para Baeriswyl, el desafío consiste en avanzar hacia una ciudad moderna, con infraestructura adecuada para responder a las nuevas necesidades, pero que conserve las características territoriales, culturales y arquitectónicas que la distinguen dentro del país.





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