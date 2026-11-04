TABSA REALIZARÁ NAVEGACIÓN POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES PARA ESTUDIANTES PREMIADOS COMO MEJORES COMPAÑEROS POR ROTARY CLUB

Como una forma de reconocer a los estudiantes que fueron distinguidos como Mejores Compañeros en la Región de Magallanes, TABSA realizará este viernes 6 de noviembre una tradicional navegación por el Estrecho de Magallanes, a bordo del ferry Pathagon. En la actividad participarán los 44 alumnos premiados por Rotary Club Punta Arenas, junto a sus profesores y apoderados.

Así lo destacó el gerente general de TABSA, Cristóbal Kulczewski, quien, junto al subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente, Sebastián Timis, participó este martes en un desayuno en el que los estudiantes y sus familias compartieron con el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies.

“En TABSA nos interesa fomentar los valores del compañerismo y la amistad entre los jóvenes. Por ello, hemos sido parte de la Semana de la Niñez de Rotary durante mucho tiempo, una iniciativa que lleva más de 60 años reconociendo a los alumnos destacados de Magallanes”, expresó el ejecutivo.

Por su parte, Teresa Celedón, presidenta de la Semana de la Niñez de Rotary Club Punta Arenas, indicó que “lo más importante es que ellos se vean integrados en la comunidad. Este año les regalamos unos binoculares y un árbol de lenga, especie característica de la región, para involucrarlos también en el cuidado del medio ambiente”.

Asimismo, el gobernador Jorge Flies destacó que la iniciativa de Rotary reconoce valores fundamentales, como compartir, ser valorados por sus pares, trabajar en beneficio de otras personas y dejar de lado las pantallas.

“Por eso, más allá de las notas, lo que hoy los rotarios están reconociendo es el hecho de ser una buena persona, algo que permanecerá en la memoria de cada uno de ellos”, reflexionó la autoridad.