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25 de octubre de 2026

MÁS DE 1.700 ESTUDIANTES PARTICIPARON EN UNIVERSIDAD ABIERTA UMAG 2026

​Estudiantes de tercero y cuarto medio de cerca de 30 establecimientos de Punta Arenas y Puerto Natales recorrieron las instalaciones de la Universidad de Magallanes y conocieron distintas carreras, laboratorios y espacios de formación.

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Más de 1.700 estudiantes de tercero y cuarto medio participaron en una nueva edición de Universidad Abierta UMAG 2026, jornada organizada por la Universidad de Magallanes para acercar a los jóvenes a la educación superior. La actividad reunió a alumnos de cerca de 30 establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron las instalaciones universitarias, conocieron el equipamiento de distintas facultades y resolvieron dudas sobre las carreras disponibles y sus respectivas mallas curriculares. La feria incluyó actividades prácticas en áreas como Salud, Ciencias, Ingeniería, Educación y Ciencias Económicas y Jurídicas.

El rector de la UMAG, José Maripani, destacó la importancia de que los estudiantes puedan conocer de cerca las distintas profesiones antes de tomar una decisión vocacional. Según señaló, la instancia permite que los jóvenes comprendan mejor las actividades y competencias asociadas a carreras como Construcción, Arquitectura, Enfermería y Terapia Ocupacional.

La directora de la Dirección General de Acceso y Formación Continua, Andrea Mansilla, valoró la convocatoria y la participación de establecimientos de ambas ciudades. Asimismo, destacó que la actividad permitió orientar a estudiantes que todavía no tienen claridad sobre qué carrera elegir para el próximo año.

Entre las experiencias disponibles, estudiantes universitarios realizaron demostraciones y explicaron aspectos de su formación. Josefa Cárdenas, estudiante de Kinesiología, comentó que la iniciativa permite presentar contenidos de la carrera, como anatomía y fisiología, además de mostrar procedimientos en el laboratorio de la especialidad. Durante la actividad, el rector también recordó que las carreras técnicas de la institución mantienen matrícula sin costo hasta el 31 de marzo.


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