PATRICIO MLADINIC CENTURIONE AGRADECE EL CARIÑO DE LA COMUNIDAD TRAS SER DISTINGUIDO COMO CIUDADANO ILUSTRE DE MAGALLANES

El comunicador Patricio Mladinic Centurione, distinguido como Ciudadano Ilustre de la Región de Magallanes, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde compartió sus impresiones tras recibir el reconocimiento y reflexionó sobre los principales desafíos que enfrenta el territorio.

Durante la conversación, el profesional recordó algunos momentos de su trayectoria en radio y televisión, agradeció a las personas que han sido parte de su vida y formación, y planteó la necesidad de avanzar en una visión de desarrollo regional que permita fortalecer la economía, generar nuevas oportunidades laborales, mejorar la infraestructura y preservar las características que distinguen a Magallanes.

La entrevista también estuvo marcada por un mensaje dirigido a las nuevas generaciones, a quienes invitó a comprender la identidad magallánica no solo como una expresión cultural, sino como un compromiso concreto con el futuro de la región.

Una distinción que reconoce una trayectoria y el aporte de los medios de comunicación

Al comenzar la entrevista, Mladinic manifestó su sorpresa y alegría por el reconocimiento recibido durante una ceremonia solemne del Consejo Regional, realizada en el Centro Cultural, instancia en la que se le entregaron un galvano, una piocha y una medalla.

El comunicador señaló que la respuesta de la comunidad ha sido especialmente significativa y que la ceremonia le permitió recordar distintas etapas de su vida profesional, desde sus primeros años en radio Minería hasta su trabajo en televisión y en actividades deportivas.

“Todavía sorprendido pero contento, feliz, te diría, y sobre todo, ¿sabes por qué? Por la respuesta de la comunidad, De la gente en general se han portado pero muy bien y lo agradezco. Así es que encantado de compartir contigo el micrófono una vez más”, expresó.

Durante su intervención en la ceremonia, explicó que también recordó a los establecimientos educacionales en los que se formó: Don Bosco, en la enseñanza básica; San José, en la educación media; y la Universidad Técnica del Estado, en la educación superior.

En ese contexto, destacó la importancia de la educación y de quienes contribuyen a la formación de las personas a lo largo de sus vidas.

“Entonces todo eso se me agolpaba en ese minuto, pero fue una muy linda ceremonia que agradezco”, señaló al recordar el momento en que recibió la distinción.

En ese contexto, destacó la importancia de la educación y de quienes contribuyen a la formación de las personas a lo largo de sus vidas.

“Entonces todo eso se me agolpaba en ese minuto, pero fue una muy linda ceremonia que agradezco”, señaló al recordar el momento en que recibió la distinción.

Seguridad, delincuencia y preocupación por el consumo de drogas

Entre los temas que el comunicador abordó durante la ceremonia de reconocimiento estuvo la seguridad pública, materia que considera relevante para preservar la calidad de vida de los habitantes de la región.

Mladinic manifestó su preocupación por el ingreso y consumo de drogas en Magallanes, advirtiendo que el territorio no debe ser considerado únicamente como una zona de tránsito de sustancias ilícitas.

“Planteé el asunto de la delincuencia, no podemos bajar la guardia, ojo, porque ha aumentado, aunque se diga percepción, es distinta, no ha aumentado. La entrada de drogas a Magallanes. Este no es solo un pasadizo, aquí hay alto consumo, así que cuidado con eso”, señaló durante la entrevista.

El comunicador llamó a mantener la atención sobre estos fenómenos y a evitar que la percepción de tranquilidad que tradicionalmente ha caracterizado a la región genere una disminución de los esfuerzos preventivos.

En su análisis, Magallanes mantiene condiciones que la diferencian de otras zonas del país, pero advirtió que estas características deben cuidarse mediante acciones que permitan responder a los cambios sociales y a los problemas que afectan a la comunidad.

“Magallanes es muy especial, Magallanes, todos reconocen que es distinto, que tiene bellezas naturales. Una manera de vivir acá, la gente más tranquila, pero nos quedamos en eso”, comentó.

Diversificación económica y generación de nuevas fuentes laborales

Otro de los planteamientos centrales de Mladinic estuvo relacionado con la necesidad de fortalecer la economía regional y evitar que el desarrollo dependa principalmente de actividades productivas que atraviesan ciclos de expansión y contracción.

En su intervención, recordó el papel que han desempeñado sectores como la ganadería, el petróleo y el turismo, y planteó que Magallanes necesita ampliar su base productiva mediante la instalación de nuevas empresas e industrias.

“Pero también lo dije, que Magallanes tenga diversificación de empresa porque esto ha sido medio monotemático. De repente el petróleo se escurrió, el petróleo, después el turismo es bastante constante, pero es uno. Algún tiempo fue la ganadería, el comercio. Pero, pero es puntual, son etapas, son ciclos”, señaló.

A su juicio, la llegada de nuevas inversiones resulta fundamental no solo para generar empleo, sino también para crear condiciones que permitan a los profesionales formados en la región regresar y desarrollar sus carreras en su lugar de origen.

El comunicador observó que existe una dificultad cuando jóvenes magallánicos se trasladan a otras zonas del país para estudiar y posteriormente no encuentran suficientes oportunidades para regresar.

“Pero para que retornen, para que puedan volcar sus inquietudes, su profesión, su conocimiento, se necesitan empresas. Se necesitan lugares donde puedan trabajar, porque por supuesto, quiero decir, no lo contratan, van a ir a radicarse donde realmente encuentren trabajo”, afirmó.

En esa línea, planteó que el desarrollo regional debe considerar las oportunidades laborales como un factor decisivo para retener el talento humano y favorecer la continuidad de las nuevas generaciones en Magallanes.

Costo de la vida y necesidad de mejores remuneraciones

Mladinic también hizo referencia al costo de vivir en la región y a las diferencias que, a su juicio, deben considerarse al momento de discutir las condiciones laborales de sus habitantes.

El comunicador sostuvo que Magallanes presenta características particulares en materia de costos y que estas deben ser parte de las conversaciones sobre empleo, remuneraciones y atracción de trabajadores.

“Magallanes es más caro vivir en Magallanes que en otras regiones del país. Lo planteé también ese día”, expresó.

En ese contexto, cuestionó que los beneficios asociados a la zona extrema no se traduzcan de igual manera para todos los trabajadores y planteó la necesidad de abordar esta materia considerando las diferencias entre el empleo público y el privado.

“Los empleados públicos tienen asignación de zonas. ¿Por qué? Porque se reconoce que es más caro como para entusiasmarlo a que vengan a la zona a radicarse”, indicó.

A partir de esa comparación, llamó a buscar alternativas que permitan abordar las condiciones de los trabajadores del sector privado, sin perder de vista que las empresas necesitan contar con condiciones que hagan viable su funcionamiento.

Para el comunicador, la discusión debe vincularse con una estrategia más amplia de desarrollo económico, en la que la llegada de nuevas empresas permita ampliar las fuentes laborales y mejorar las remuneraciones.

Infraestructura estratégica: el estrecho de Magallanes y la puerta de entrada a la Antártica

La ubicación geográfica de Magallanes y su importancia estratégica también ocuparon un lugar destacado en la reflexión del Ciudadano Ilustre.

Mladinic se refirió al interés que ha despertado el estrecho de Magallanes en el debate público y relacionó esa atención con los cambios y las dificultades que enfrenta el transporte marítimo internacional, particularmente en torno al canal de Panamá.

Desde su perspectiva, esta atención debe transformarse en oportunidades concretas para el territorio, mediante inversiones que permitan fortalecer la infraestructura, ampliar las actividades productivas y consolidar la posición de la región en el ámbito marítimo y logístico.

Asimismo, destacó la importancia de Punta Arenas y otras localidades regionales como puntos de acceso a la Antártica, en un escenario donde distintos países buscan posicionarse como plataformas para el desarrollo de actividades científicas, logísticas y de investigación en el continente blanco.

En ese contexto, planteó una aspiración para el futuro de Magallanes: convertirse en un centro de organización de encuentros científicos, charlas y eventos internacionales.

“Imagínate, yo dije, me gustaría ver a Magallanes como un gran centro organizativo de eventos, eventos científicos, charlas a nivel internacional”, recordó.

El comunicador sostuvo que estas oportunidades requieren planificación y una mirada de largo plazo, para que la relevancia geográfica de Magallanes se traduzca en beneficios permanentes para sus habitantes.

Recuperación del centro de Punta Arenas y puesta en valor del patrimonio

La situación del centro de Punta Arenas fue otro de los asuntos que Mladinic abordó durante la entrevista, manifestando su preocupación por el deterioro que observa en determinados espacios urbanos y por la necesidad de recuperar el atractivo de las calles tradicionales.

El comunicador recordó una época en que el centro era un lugar de paseo y encuentro para la comunidad, y señaló que la conservación de los edificios patrimoniales debe ir acompañada de un entorno urbano cuidado.

“Yo vengo de la época, y lo dije ese día, en que se pasea en calle Bories desde Plaza Mayor, camino hasta Ecuatoriana, que es la carrera Pinto de hoy. Pero era poniendo el centro bonito. Esos edificios patrimoniales que tenemos tienen que resaltar lo que tienen al lado. Porque pierden todo valor si al lado está todo pintarrajeado, está feo”, manifestó.

En su análisis, la recuperación del centro debe considerar sectores como las calles Chiloé, Bories y Magallanes, mediante acciones que contribuyan a mejorar la imagen urbana y poner en valor el patrimonio arquitectónico de la capital regional.

La preocupación por estos espacios se relaciona también con la identidad de Punta Arenas y con la necesidad de preservar características que han formado parte de la experiencia cotidiana de sus habitantes durante décadas.

Leyes de excepción: revisar y fortalecer los instrumentos de desarrollo

Durante la conversación, Mladinic planteó además la necesidad de revisar las leyes de excepción y otros instrumentos destinados a fomentar la inversión en zonas extremas.

El comunicador sostuvo que estos mecanismos pueden contribuir al desarrollo de Magallanes, pero consideró que deben evaluarse para determinar si siguen cumpliendo sus objetivos y si efectivamente incentivan la instalación de nuevas empresas.

“Las leyes de excepción hay que revisarlas. Mira, no lo dije ese día, las leyes de excepción no todas ya prestan utilidad. Están en el papel. Hay que revisarlas, no hay que sacarlas, hay que fortalecerlas tal vez. Para incentivar a nuevas empresas”, expresó.

En ese sentido, advirtió sobre la importancia de que los beneficios se utilicen de acuerdo con los propósitos para los cuales fueron establecidos, evitando prácticas que puedan desvirtuar su finalidad.

“Ahora también quienes llegan tienen que ser personas o empresas honorables, porque no puede ser que se aprovechen de las leyes de excepción, como ha pasado más de una oportunidad”, agregó.

Para Mladinic, el fortalecimiento de estos instrumentos debe formar parte de una política regional que combine incentivos a la inversión, generación de empleo y mecanismos que permitan asegurar que los beneficios contribuyan efectivamente a la actividad económica local.

Zona Franca y el desafío de ampliar las actividades económicas

La evolución de la Zona Franca de Punta Arenas también fue parte de la conversación, especialmente por su aporte al empleo, al comercio y a la actividad económica regional.

Mladinic reconoció la importancia del recinto para los comerciantes, locatarios y usuarios, así como su papel como espacio de compras, encuentro y esparcimiento.

“Lo importante es que da mucha mano de obra, locales, locatarios, comerciantes, usuarios. Dan muchas manos de obra, es cierto, es un bonito lugar de entretención, de esparcimiento”, señaló.

Sin embargo, planteó que el desarrollo futuro de este espacio debe considerar las transformaciones de la economía y la posibilidad de ampliar sus actividades, incluyendo el ámbito de los servicios.

El comunicador recordó que, en sus primeros años, la Zona Franca también contó con empresas y fábricas, mientras que con el tiempo fue adquiriendo características más vinculadas al comercio minorista.

“Pero ha sido ahora Zona Franca. También se creó cuando recién partió hubo empresas. Hubo fábricas y ahora terminó siendo en realidad. Es un gran mall, venta al detalle. Venta de auto, línea blanca, todo lo que tú quieras, pero es un mall”, comentó.

A su juicio, las nuevas inversiones que puedan desarrollarse en la región deben traducirse en más puestos de trabajo y, de ser posible, en mejores remuneraciones para los trabajadores.

Una visión de futuro para las próximas generaciones

Al ser consultado por el mensaje que entregaría a las nuevas generaciones, Mladinic puso el acento en el compromiso con la región y en la necesidad de que la identidad magallánica se exprese mediante acciones concretas en favor de su desarrollo.

El comunicador señaló que sentirse magallánico no se limita a mostrar una bandera o entonar el himno regional, sino que implica pensar en las oportunidades y los desafíos del territorio.

“No sé si la gente muy joven se siente tan Magallanes, porque el magallánico de mi época, incluso más jóvenes, luchaban por Magallanes, o sea, se ponían la camiseta de Magallanes. No es solo mostrar la bandera, como dices tú, o escuchar el himno, es pensar en Magallanes. ¿Cómo puede progresar la región?”, planteó.

En ese contexto, rescató el concepto de “magallaneidad”, palabra que, según relató, le transmitió Mateo Martinic Beros, Premio Nacional de Historia, y que representa una forma profunda de vincularse con la región y su futuro.

“Y aquí yo quiero usar un término que alguna vez me dijo cada vez que puedas úsalo. Mateo Martinic Beros, Premio Nacional de Historia y premio al Bicentenario. Usa siempre que puedas, me decías, la palabra magallaneidad. Que en la piel esté impregnado Magallanes y su futuro Magallanes”, expresó.

Para Mladinic, ese sentimiento debe reflejarse en el interés por mejorar las condiciones de vida, promover el crecimiento económico, cuidar la seguridad y defender las oportunidades de desarrollo para quienes habitan la región.

Un reconocimiento que hizo extensivo a quienes trabajan en las comunicaciones

Antes de finalizar su participación en Buenos Días Región, el Ciudadano Ilustre reiteró su agradecimiento a quienes han valorado su designación y destacó que quiso compartir simbólicamente la distinción con todas las personas que han trabajado en los medios de comunicación regionales.



