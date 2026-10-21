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21 de octubre de 2026

CABO DE HORNOS FORTALECE LA AGRICULTURA LOCAL CON ENTREGA DE SEMILLAS CERTIFICADAS DE PAPA

La iniciativa, impulsada a través del programa PRODESAL, beneficiará a agricultores de la comuna con variedades regionales y asesoría técnica para potenciar la producción agrícola en el territorio austral.

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​Con el propósito de fortalecer la agricultura local y apoyar a los productores de la comuna, el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) de Cabo de Hornos concretó la entrega de sacos de semilla de papa certificada, provenientes del Programa Semilla de Papa en Magallanes del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

 
La iniciativa permitirá proyectar la siembra de más de 700 kilos de semilla certificada, principalmente entre 12 agricultores que reciben acompañamiento y asesoría técnica a través de PRODESAL, programa que se ejecuta mediante un convenio entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Municipalidad de Cabo de Hornos.

 
Las semillas corresponden a las variedades regionales Yaike y Porvenir, que representan una alternativa para fortalecer el cultivo de papa y potenciar las capacidades productivas de las familias que desarrollan esta actividad en la zona más austral del país.

 
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, valoró la entrega y destacó el compromiso municipal con los agricultores de la comuna.

 
“Para nosotros es fundamental seguir apoyando a nuestros agricultores y fortalecer el desarrollo productivo de Cabo de Hornos. Esta entrega demuestra la importancia de la colaboración entre la Municipalidad, INDAP, INIA y nuestros productores, porque permite generar oportunidades y entregar herramientas para que la agricultura local siga creciendo.

 Como municipio, estamos comprometidos con acompañar a nuestras familias agricultoras, valorar su esfuerzo y contribuir al desarrollo de una actividad tan importante para nuestra comunidad y nuestro territorio austral”, señaló el jefe comunal.


El acompañamiento técnico de PRODESAL cumple un papel relevante en este proceso, orientando a los agricultores en sus labores productivas y promoviendo buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de sus cultivos.

 
De esta manera, la entrega de semillas certificadas representa un apoyo concreto para los productores locales y reafirma la importancia de impulsar iniciativas que fortalezcan la agricultura, la economía familiar y las actividades tradicionales de Cabo de Hornos.

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