PUNTA ARENAS RECIBIRÁ JORNADA PRESENCIAL DEDICADA A LAS MEDICINAS COMPLEMENTARIAS ESTE 24 Y 25 DE OCTUBRE

La relación entre la salud física y emocional, el uso responsable de las medicinas complementarias y la importancia de proteger los ecosistemas naturales fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la doctora Natalia Vidal, anestesióloga y representante del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Magallanes, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la profesional explicó cómo distintas prácticas complementarias pueden incorporarse al cuidado de las personas, siempre considerando sus características, la evidencia científica disponible y la necesidad de contar con orientación especializada. Asimismo, dio a conocer el trabajo de difusión que impulsa a través del podcast Naturaleza en Medicina y entregó detalles de una jornada dedicada a estas temáticas, que se realizará este fin de semana en Punta Arenas.

Medicinas complementarias: una mirada integral de la salud

Al comenzar la entrevista, Vidal explicó que el concepto de medicinas complementarias ha evolucionado hacia una perspectiva integrativa, que busca ampliar las herramientas disponibles para el cuidado de la salud sin desconocer el papel de la medicina convencional.

Desde su experiencia como anestesióloga y profesional vinculada al tratamiento del dolor, sostuvo que el bienestar no puede abordarse exclusivamente desde la dimensión física, debido a la influencia que también tienen los aspectos emocionales y psicológicos en la manera en que las personas experimentan una enfermedad.

“Yo me dedico a dolor y tú te das cuenta cuando te dedicas a dolor que la medicina tiene que ampliarse no solo a la esfera física, tiene que ver la esfera emocional porque eso incide de manera directa en cómo un paciente vivencia su enfermedad, su estado de salud”, señaló durante la conversación.

La profesional también destacó el vínculo histórico entre las prácticas medicinales y la naturaleza, recordando que numerosas tradiciones de pueblos originarios han recurrido a elementos naturales como parte de sus conocimientos de cuidado y sanación.

En ese contexto, planteó que las medicinas complementarias pueden contribuir a ampliar las alternativas terapéuticas, especialmente cuando se busca abordar el bienestar de las personas desde una perspectiva integral.

“Tenemos que reconocer que somos seres multidimensionales que nos componen distintas dimensiones y que eso va a influir entre nuestro estado de salud y enfermedad. La armonía de todas sus partes cuando dejamos de atender el aspecto, por ejemplo emocional, nos enfermamos”, expresó.

Evidencia científica y uso responsable de las terapias

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de distinguir entre prácticas que cuentan con antecedentes científicos y aquellas cuya efectividad o seguridad todavía requiere mayor investigación.

Vidal reconoció que durante mucho tiempo algunas medicinas complementarias han sido recibidas con desconfianza por parte de sectores de la comunidad médica. A su juicio, parte de esa distancia se relaciona con la falta de rigurosidad de algunas personas que ofrecen estas terapias sin la preparación necesaria.

Frente a este escenario, destacó la importancia de generar espacios de formación y diálogo entre profesionales de la salud, terapeutas y la comunidad, para que las decisiones se tomen con información adecuada.

“Pero por ejemplo, en la esfera del dolor, la acupuntura hoy en día es lo que más evidencia científica tiene hace como un mes hicimos un un curso de dolor en el colegio médico, casa colmet se siempre facilita el espacio para que se. Expanda la educación y ahí incluyeron en el programa. Una clase que yo misma hice, que es la evidencia de las medicinas complementarias en el manejo del dolor y ahí me tocó revisar, revisé, no sé mucha bibliografía, hice todo el estado del arte y hay bastante evidencia robusta de peso que la acupuntura debería ser parte del esquema del dolor de de los pacientes con dolor crónico, por ejemplo”, explicó.

La anestesióloga también mencionó que existen investigaciones sobre el uso de determinadas sustancias en contextos terapéuticos para abordar problemas de salud mental, incluidas algunas depresiones resistentes a los tratamientos habituales. Sin embargo, subrayó que estos estudios no deben interpretarse como una autorización para experimentar sin supervisión profesional.

“Como te digo, no son inocuas, hay que tomarlas con toda la seguridad. ¿Y por qué no mejor hacerlo en un contexto terapéutico medicinal?”, advirtió.

En esa línea, llamó a considerar los posibles efectos adversos, las interacciones con medicamentos y las condiciones en que se realizan los tratamientos, especialmente cuando se trata de sustancias que pueden modificar la percepción o el estado de conciencia.

La profesional insistió en que el carácter natural de un producto no garantiza que sea seguro para todas las personas y que la incorporación de cualquier terapia debe evaluarse de acuerdo con las necesidades particulares de cada paciente.

Naturaleza en Medicina: acercar el conocimiento científico a la comunidad

Durante la entrevista, la doctora Vidal presentó también el podcast Naturaleza en Medicina, iniciativa desarrollada desde el ámbito del medioambiente del Colegio Médico de Magallanes, cuyo propósito es explicar de manera accesible los antecedentes científicos relacionados con determinadas prácticas terapéuticas vinculadas a la naturaleza.

Según detalló, los episodios son breves y abordan diferentes contenidos. Entre ellos, mencionó uno introductorio sobre la medicina que proviene de la naturaleza y otro dedicado a la terapia de bosque, con énfasis en los efectos que pueden tener los aromas y compuestos naturales sobre la relajación y el bienestar.

“En este podcast yo explico la evidencia científica que existe al respecto de ciertas terapias”, comentó, al referirse al objetivo de acercar estos conocimientos a las personas interesadas en comprender cómo determinadas experiencias relacionadas con la naturaleza pueden incorporarse al cuidado personal.

La iniciativa también aborda el mundo de los hongos y la diferencia entre productos y sustancias que se utilizan con distintos propósitos. En ese punto, Vidal recalcó que es necesario analizar cada caso con rigurosidad, sin asumir que todas las alternativas naturales tienen los mismos efectos o cuentan con el mismo nivel de respaldo científico.

La difusión de estos contenidos busca contribuir a una ciudadanía mejor informada, capaz de distinguir entre prácticas con evidencia disponible, investigaciones en desarrollo y tratamientos que requieren precauciones específicas.

Salud emocional, autocuidado y aprendizajes de la pandemia

Otro de los temas abordados fue la importancia que adquirieron las prácticas complementarias durante la pandemia y en el período posterior, particularmente en relación con el manejo del estrés y el bienestar emocional.

Vidal relató que durante la emergencia sanitaria trabajó en unidades de cuidados intensivos, experiencia que describió como especialmente exigente desde el punto de vista profesional y humano. Paralelamente, se encontraba profundizando su formación en terapias complementarias, lo que la llevó a reflexionar sobre las distintas dimensiones que intervienen en la salud.

Desde esa experiencia, planteó que el cuidado de las personas no debe limitarse exclusivamente a los tratamientos farmacológicos, sino que también puede considerar herramientas de relajación, respiración, movimiento y reconocimiento de las emociones, siempre como complemento y no como sustituto de las atenciones médicas que correspondan.

“Pandemia demostró que una pastillita no es suficiente para estar sanos”, sostuvo durante la conversación.

La anestesióloga explicó que prácticas como los ejercicios de respiración, los estiramientos y la atención a las necesidades de descanso e hidratación pueden formar parte de hábitos cotidianos de autocuidado. En su opinión, estas herramientas pueden ayudar a las personas a reconocer sus estados emocionales y desarrollar recursos para enfrentar situaciones de tensión.

En ese contexto, destacó la importancia de evitar que el malestar emocional sea ignorado y de generar espacios que permitan trabajar la relación entre el cuerpo y las emociones.

“En el fondo, como que uno se tiene que, como dicen los psicólogos, se tiene que deconstruir y hacer de nuevo en el fondo, o sea, aunque suene cliché es real, tenemos que ir buscando el camino de sanación y es una decisión constante y activa”, expresó.

La profesional también hizo hincapié en que estas prácticas no deben entenderse como soluciones universales. Las necesidades de cada persona son distintas y, cuando existen enfermedades o síntomas que requieren atención clínica, corresponde recurrir a profesionales de la salud y seguir las indicaciones pertinentes.

Acupuntura, terapias corporales y formación de profesionales

Vidal también se refirió al creciente interés por prácticas como la acupuntura y otras intervenciones que consideran la relación entre el cuerpo y el bienestar emocional.

En su análisis, el desafío consiste en ampliar la formación y la disponibilidad de herramientas terapéuticas que cuenten con fundamentos suficientes, junto con promover una práctica responsable y respetuosa de las necesidades de los pacientes.

La entrevistada destacó que la comunidad científica ha comenzado a prestar mayor atención a distintas terapias complementarias, aunque recalcó que el nivel de evidencia varía según la intervención y el problema de salud que se busca abordar.

Asimismo, mencionó su experiencia de observación en una unidad de medicina integrativa del Hospital Roberto del Río, donde conoció intervenciones como arteterapia y musicoterapia, entre otras prácticas utilizadas en el contexto de la atención infantil.

A partir de esa experiencia, sostuvo que el tratamiento de niños y adultos debe considerar las necesidades particulares de cada paciente y que las terapias complementarias, cuando resultan apropiadas, pueden evaluarse como parte de un abordaje más amplio.

La doctora también valoró la incorporación de contenidos de medicina integrativa en la formación universitaria. Según relató, recientemente participó como docente en clases relacionadas con esta área dentro de la Escuela de Medicina, una experiencia que considera una señal de apertura hacia el estudio académico de estas prácticas.

“Yo creo que sí, me da esperanza eso o sea, recientemente, por primera vez en la Escuela de Medicina, se incorporó en la malla curricular a cargo de la doctora Daniela Roselot el ramo de Medicina Integrativa de la cual fui docente”, comentó.

Para Vidal, el desarrollo de estas instancias educativas permite que futuros profesionales conozcan diferentes herramientas y aprendan a evaluar sus posibles aplicaciones, beneficios, limitaciones y riesgos.

Educación ambiental: proteger la naturaleza también es cuidar la salud

En su calidad de representante del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Magallanes, Vidal vinculó la difusión de las medicinas relacionadas con la naturaleza con la necesidad de proteger los ecosistemas de la región.

La profesional sostuvo que el conocimiento de los beneficios que pueden aportar determinados entornos naturales también puede contribuir a que la ciudadanía valore y cuide los espacios que forman parte de su vida cotidiana.

En particular, destacó las características de la Patagonia y la importancia de conservar sus ambientes naturales, considerando que la protección del territorio constituye una responsabilidad compartida.

“Y en ese bajo esa figura también me interesa que el lugar es prístino como esta Patagonia hermosa pueda ser protegida, que la gente sepa la medicina que hay ahí y de esta manera quiera protegerla también. Ecosistemas como los que habitan acá, no hay en todo el mundo. Y quedan pocos, entonces también es una invitación a proteger la naturaleza donde vivimos”, manifestó.

Su planteamiento busca conectar el bienestar individual con el cuidado ambiental, promoviendo una relación más consciente con la naturaleza y el reconocimiento de su valor ecológico.

Desde esta perspectiva, la educación ambiental no solo apunta a evitar la degradación de los ecosistemas, sino también a fomentar una cultura de respeto hacia el entorno y sus posibilidades para el bienestar humano.

Jornada de medicinas complementarias se realizará el 24 y 25 de octubre

En la parte final de la entrevista, la doctora Natalia Vidal invitó a la comunidad a participar en una jornada presencial dedicada a las medicinas complementarias, programada para el sábado 24 y el domingo 25 de octubre de 2026, en la Casa del Colegio Médico de Punta Arenas, ubicada en calle 21 de Mayo 55.

De acuerdo con la información entregada durante el programa, la actividad contempla clases, experiencias terapéuticas y espacios de aprendizaje relacionados con distintas prácticas. La jornada del sábado se desarrollará entre las 9:00 y las 18:00 horas, mientras que el domingo las actividades estarán concentradas durante la mañana.

La programación considera más de una decena de instancias entre exposiciones, experiencias y otras actividades, con la participación de profesionales y especialistas que compartirán sus conocimientos con los asistentes.

Vidal explicó que el objetivo es que las personas no solo reciban información teórica, sino que también puedan conocer y experimentar algunas de las prácticas presentadas, comprendiendo sus fundamentos y el modo en que se desarrollan.

“En una jornada enfocada a que la gente que vaya pueda experimentar medicina, ya no es solo del conocimiento, sino entregar un conocimiento desde lo mental, sino que yo voy aprendo de neurociencia mientras me hacen una meditación y sé cómo el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro? Y lo experimento”, señaló al describir el enfoque de la actividad.

Entre las experiencias mencionadas se encuentra el yoga de la risa, junto con actividades de meditación y otras propuestas orientadas al bienestar y al conocimiento de distintas herramientas complementarias.

La profesional informó que el valor general de participación es de $120.000 y que los profesores pueden acceder a un 50% de descuento, además de existir algunas becas disponibles para facilitar la asistencia.

“Para los profesores hay un 50% de descuento. Y también para algunas otras becas me quedan por ahí. Como te digo, la idea no es que la gente no vaya por dinero, sino que ojalá vaya la mayor cantidad de personas”, indicó.

La actividad se realizará de manera presencial y quienes deseen obtener más información pueden contactar directamente a la doctora Natalia Vidal a través del número de WhatsApp entregado durante la entrevista: +56 9 8219 6541.





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