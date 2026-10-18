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18 de octubre de 2026

UMAG SE CORONA CAMPEONA INVICTA Y AYAX LOGRA EL SUBCAMPEONATO EN TORNEO NACIONAL DE BÁSQUETBOL

​Las delegaciones de Punta Arenas destacaron en el Campeonato Nacional del Club Atenas, disputado en Osorno. UMAG ganó los seis partidos de la competencia femenina, mientras que el Club Deportivo Ayax obtuvo el segundo lugar en varones.

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Una destacada participación tuvieron los equipos de Punta Arenas en la décima edición del Campeonato Nacional de Básquetbol del Club Atenas, realizado en Osorno entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre. Las delegaciones magallánicas sobresalieron en las categorías femenina y masculina, con títulos, subcampeonatos y distinciones individuales.

En la serie femenina, la Universidad de Magallanes (UMAG) se quedó con la Copa de Oro y la Copa Finalísima, tras completar una campaña invicta con seis triunfos. A los títulos se sumaron los reconocimientos individuales de María Paz Velásquez, elegida como la jugadora más valiosa del campeonato, y Krishna Andrade, quienes integraron el Quinteto Ideal del certamen.

En la competencia masculina, el Club Deportivo Ayax alcanzó el subcampeonato nacional, consolidando una destacada actuación frente a equipos de distintas regiones del país. Además, Diego Kosh y Nicolás Gallardo fueron seleccionados para integrar el Quinteto Ideal de la categoría varones.

Tras su participación en Osorno, el plantel femenino de la UMAG continuará su calendario deportivo en Temuco, donde disputará el Campeonato Nacional Universitario de Básquetbol 3x3, programado entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre.

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