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16 de octubre de 2026

MÁS DE 50 FUNCIONARIOS DEL EJÉRCITO SE SUMARON A COLECTA MÓVIL DE DONACIÓN ALTRUISTA DE SANGRE

La jornada corresponde a la tercera colecta móvil realizada junto al Ejército de Chile durante este año, luego de los operativos desarrollados en mayo y septiembre.

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Una exitosa jornada de Donación Altruista de Sangre se desarrolló en el Batallón de Telecomunicaciones N.º 5 “Patagonia” de la V División de Ejército, iniciativa organizada por la Macro Zona de Salud Punta Arenas (MZSPA) del Ejército de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes.

La actividad convocó a más de 50 funcionarios activos, quienes materializaron su compromiso solidario mediante la donación voluntaria y altruista de sangre, contribuyendo a fortalecer las reservas de componentes sanguíneos necesarias para la atención de pacientes de la región.

La jornada corresponde a la tercera colecta móvil realizada junto al Ejército de Chile durante este año, luego de los operativos desarrollados en mayo y septiembre. Esta estrategia busca acercar la donación a los lugares de trabajo, facilitando la participación de las personas y reduciendo la necesidad de trasladarse hasta el hospital.

Al respecto el Comandante de la Macro Zona de Salud Punta Arenas, Coronel Eduardo Peña, agradeció la oportunidad de poder aportar a la donación, destacando la vocación de servicio del personal militar. “Esta donación del personal del Ejército es voluntaria y altruista, cooperando con la civilidad ante los requerimientos de donación de sangre. Esta acción se enmarca en una de las misiones del Ejército, que es cooperar en el ámbito civil, y ha sido desarrollada por las unidades guarnicionales de la V División de Ejército. Estamos muy contentos de poder ayudar en esta campaña de donación altruista de sangre”, dijo.

Satisfacción que también expresaron los asistentes de la jornada altruista. “Soy enfermera y, como tal, tengo conciencia de la importancia de donar sangre. Creo que la frase que más estimula esta acción es poder salvar vidas con esta donación, con este pequeño aporte que estamos haciendo hoy para cubrir las necesidades del hospital y de la comunidad en general”, indicó la suboficial Marcela Caamaño.

De igual forma, destacando el valor de este aporte solidario, el suboficial Yerson Olivera agrego que, “en lo personal, es muy importante poder llegar a aquellas personas que lo requieren, porque sabemos que hay una necesidad a nivel regional. Aportar un granito de arena es muy importante”, enfatizó.

Desde el Hospital Clínico de Magallanes, la hematóloga Dra. Daniela Cardemil, jefa CR Banco de Sangre, valoró el impacto de las colectas móviles y continuidad de la alianza altruista junto a Ejercito.

“Como Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes, este año hemos implementado las colectas móviles. Esta es la tercera colecta que realizamos junto al Ejército de Chile y estamos muy agradecidos, porque han sido muy exitosas. La sangre es un elemento que no se puede fabricar y, durante todo el año, necesitamos de los distintos componentes sanguíneos para pacientes de todas las edades y con múltiples enfermedades, que se ven beneficiados por este tremendo acto altruista. Agradecemos a cada uno de los donantes que han colaborado”, puntualizó.

La hematóloga también extendió un llamado a la comunidad, a las organizaciones sociales y a las empresas para sumarse a esta iniciativa. “Aprovecho esta instancia para hacer un llamado a la comunidad, a las distintas organizaciones comunitarias y empresas, para que se sumen a la donación altruista y adhieran a las colectas móviles. El objetivo es acercar la donación de sangre a las personas y evitar un traslado hacia el hospital”.

Para coordinar colectas móviles en Punta Arenas, pueden escribir al mail [email protected] llamando al 61 2 293425 o al WhatsApp +56 9 3941 9804.

Finalmente, consignar que la donación altruista es fundamental para el sistema de salud, ya que la sangre no puede fabricarse artificialmente y su disponibilidad depende exclusivamente de la voluntad de las personas. A partir de una sola donación es posible obtener distintos componentes sanguíneos —glóbulos rojos, plasma y plaquetas— que benefician a pacientes oncológicos, personas que enfrentan cirugías, accidentes, partos, trasplantes y otras urgencias médicas.

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