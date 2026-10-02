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2 de octubre de 2026

ASOFIND Y ANEF MAGALLANES RESPALDAN A FUNCIONARIOS DEL IND TRAS DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Denuncias por presuntas irregularidades en el IND

ASOFIND

La Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (ASOFIND), con el respaldo de ANEF Magallanes, emitió una declaración pública frente a las informaciones difundidas el sábado 26 de septiembre, relacionadas con presuntas situaciones de violencia laboral, irregularidades administrativas y eventuales favoritismos al interior del IND de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En el documento, la organización gremial manifestó su preocupación por las consecuencias que estas declaraciones podrían tener sobre las funcionarias y los funcionarios de la institución. Asimismo, sostuvo que los antecedentes difundidos públicamente no representan necesariamente la opinión ni el sentir de ASOFIND ni de la mayoría de las personas que integran la asociación.

La declaración enfatiza que corresponde a las instituciones competentes recibir e investigar las denuncias, mediante los mecanismos establecidos por ley. En ese sentido, el gremio planteó que los procesos administrativos y disciplinarios deben desarrollarse respetando el debido proceso, la imparcialidad y los derechos de todas las personas involucradas.

ASOFIND también expresó la importancia de respetar los tiempos y procedimientos de las investigaciones en curso. Según indicó, la exposición pública de antecedentes reservados antes de que existan conclusiones de las instancias correspondientes puede generar juicios anticipados, afectar la honra de las personas y perjudicar el ambiente laboral.

Junto con ello, la asociación reafirmó su respaldo a las trabajadoras y los trabajadores del IND, señalando que estará disponible para acompañar y orientar a sus asociados, especialmente cuando consideren que sus derechos laborales o gremiales puedan verse afectados.

No obstante, la organización aclaró que este respaldo no implica desconocer la importancia de investigar las situaciones denunciadas. Por el contrario, sostuvo que las acusaciones deben ser abordadas con seriedad, transparencia e imparcialidad, mediante los conductos institucionales y conforme a la normativa vigente.

Finalmente, ASOFIND y ANEF Magallanes manifestaron su compromiso con el fortalecimiento de la función pública y la construcción de espacios laborales basados en el respeto y la dignidad. En su declaración, llamaron a evitar que situaciones particulares generen una imagen generalizada de la institución y de quienes trabajan diariamente en ella.

Para conocer en detalle la postura de ASOFIND y ANEF Magallanes frente a las denuncias difundidas y sus planteamientos sobre los procesos administrativos y el resguardo de los derechos laborales, invitamos a leer la declaración pública completa en el PDF adjunto.



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​DECLARACIÓN PÚBLICA | CONCEJAL GERMÁN FLORES: “NO COMPARTO EL TRASLADO DE UN INTERNO DE ESTA PELIGROSIDAD A NUESTRA REGIÓN”

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