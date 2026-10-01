CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC CUESTIONÓ EL PLAZO FIJADO PARA EL DESALOJO DE LA TOMA Y PIDIÓ ABORDAR LA SITUACIÓN CONSIDERANDO LA REALIDAD DE LAS FAMILIAS

El concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic Díaz, abordó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones la situación de las familias que permanecen en la toma de Villa Las Etnias, además de referirse a los recientes anuncios vinculados con soberanía, defensa, infraestructura e inversión pública en Magallanes.

Uno de los principales puntos planteados por el edil fue el plazo establecido para el desalojo del asentamiento, luego de que el Ministerio de Vivienda fijara el 19 de octubre como fecha límite. Eterovic manifestó, junto al concejal Jonathan Cárcamo, su preocupación por las condiciones sociales de las familias que actualmente residen en el lugar.

“Lo que hay aquí es un ultimátum de parte del Ministerio de Vivienda. Que pone fecha límite al 19 de octubre para el desalojo de esta toma”, señaló, cuestionando que, a su juicio, exista un desconocimiento de la realidad que se ha configurado durante la última década.

Según explicó, en el sector viven alrededor de 90 familias, incluyendo adultos mayores, niños, adolescentes y jefas de hogar. Eterovic sostuvo que durante los años de permanencia se ha desarrollado una comunidad organizada, con viviendas consolidadas, infraestructura sanitaria, junta de vecinos y agrupación habitacional.

“A nosotros nos da la impresión de que aquí hay un profundo desconocimiento de lo que está ocurriendo ahí, porque estamos hablando de 90 familias que en el fondo tienen una composición hoy día de adultos mayores, de niños menores de edad, niños y niñas, adolescentes, jefas de hogar”, afirmó.

En ese contexto, el concejal planteó que la salida del lugar debería realizarse de manera gradual y considerando la situación particular de cada grupo familiar. “Debe tener un tratamiento en el sentido de que esto se desaloje de manera paulatina y civilizada”, sostuvo.

Eterovic advirtió además sobre las consecuencias sociales que podría generar un desalojo sin una alternativa habitacional. “Lo que tú vas a hacer a partir del 19 de octubre es dejar a 90 familias en la calle. Y eso genera una crisis, incluso humanitaria, una crisis de vivienda y que puede tener incluso consecuencias graves desde el punto de vista de la violencia con que se desarrolle este desalojo”, afirmó.

El concejal también señaló que algunas de las familias han intentado buscar alternativas de arriendo, pero se han encontrado con valores que dificultan esa posibilidad. En ese sentido, hizo un llamado a la Delegación Presidencial a analizar nuevamente el procedimiento.

“Es analizar con mayor profundidad el tema y a buscar una vía de solución que no signifique una salida violenta”, planteó.

Al mismo tiempo, Eterovic reconoció que se trata de una ocupación irregular de un terreno fiscal y descartó que su planteamiento implique desconocer los procedimientos de acceso a una vivienda. “Nadie está diciendo aquí que estas personas se tienen que saltar la fila. Nadie desconoce que esto no sea una toma, efectivamente es una toma”, indicó.

El edil agregó que el objetivo debería ser incorporar a las familias a un proceso que permita entregar soluciones en el tiempo. “Lo que estamos pidiendo es que ingresen a un sistema donde se les dé una alternativa en el tiempo para poder resolver su problema”, afirmó.



Soberanía, defensa e infraestructura



Durante la entrevista, el concejal también fue consultado por la agenda política y comunicacional que durante las últimas semanas ha puesto a Magallanes en el centro del debate nacional, a raíz de declaraciones provenientes de Argentina y de anuncios relacionados con defensa, infraestructura y soberanía.

En su análisis, Eterovic sostuvo que estos temas han tenido una importante presencia comunicacional, pero cuestionó que ese interés se traduzca necesariamente en decisiones concretas de inversión para la región.

“Hasta aquí, digamos, desde el punto de vista comunicacional y publicitario, el efecto ha sido que estamos en primera página cada cierto tiempo, en los medios de comunicación”, señaló.

Respecto del Estrecho de Magallanes, afirmó que, desde su perspectiva, no existe un cambio respecto de la soberanía chilena sobre el territorio. “Pero el Estrecho de Magallanes es chileno, será chileno. Y en ese sentido, nada ha cambiado ni va a cambiar”, manifestó.

Eterovic también planteó que el concepto de soberanía debe analizarse más allá de la dimensión militar y relacionarse con la infraestructura, la conectividad y la presencia permanente del Estado en las zonas extremas.

En ese sentido, destacó la importancia de proyectos como la infraestructura portuaria de Puerto Williams y la conectividad hacia Tierra del Fuego. “Así se hace soberanía”, afirmó al referirse a la inversión en infraestructura.

Asimismo, cuestionó que determinados proyectos regionales puedan quedar supeditados exclusivamente a criterios de rentabilidad económica. “En una región tan vasta como la nuestra, con 150 mil habitantes, absolutamente nada es rentable, o sea, ni un camino es rentable”, sostuvo.



Críticas a la inversión pública y preocupación por el presupuesto 2027



El concejal manifestó además preocupación por lo que describió como una disminución de la inversión pública en Magallanes y por las restricciones presupuestarias que podrían afectar a las regiones.

“Son los hechos finalmente, los que mandan, más allá de los discursos, de los dichos y de estas declaraciones de prensa que poco ayudan porque finalmente incluso van minando la confianza”, afirmó.

En esa línea, señaló que la política hacia las zonas extremas requiere considerar las condiciones particulares de territorios con baja densidad poblacional y dificultades de conectividad, además de generar condiciones para retener población joven.

“Generar condiciones de esa perspectiva desde el punto de vista de los estudios, de las becas, del perfeccionamiento. Pero para que se queden en Magallanes son cuestiones que están pendientes”, sostuvo.

Finalmente, Eterovic también se refirió al subsidio al gas, cuya continuidad consideró relevante para la región, planteando que una eventual reducción tendría consecuencias importantes para los habitantes de Magallanes.

“La mirada del modelo económico actual no favorece precisamente a las zonas extremas de nuestro país”, concluyó el concejal durante su participación en “Buenos Días Región”.

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