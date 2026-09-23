CONCEJAL GERMÁN FLORES DESTACA ANUNCIO DE FERIADO REGIONAL PARA EL 21 DE SEPTIEMBRE Y LLAMA A MANTENER EL TRABAJO LEGISLATIVO

La soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, el eventual feriado regional del 21 de septiembre, los vínculos entre Magallanes y Chiloé y la situación vial del cruce entre avenida Frei y Ruta 9 fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En primer término, el concejal realizó un balance positivo de las recientes Fiestas Patrias en materia de seguridad ciudadana, destacando que, pese a que se registraron algunos accidentes, no hubo hechos de mayor gravedad que lamentar.

“Sí hubo un buen balance de parte, no es cierto, de Carabineros, de parte de seguridad ciudadana de la municipalidad, así que por lo tanto, un buen comportamiento ciudadano”, señaló Flores.



Soberanía y el Estrecho de Magallanes



Uno de los principales ejes de la conversación estuvo marcado por la discusión generada en torno a la soberanía del Estrecho de Magallanes y las declaraciones efectuadas desde Argentina durante las últimas semanas.

Flores sostuvo que la situación ha permitido que el Estrecho de Magallanes recupere protagonismo tanto a nivel nacional como internacional, relevando además la importancia histórica de la toma de posesión del territorio ocurrida el 21 de septiembre de 1843.

“Muy importante esto porque resulta que nada de lo que estamos conversando hoy día, nada de lo que se está discutiendo, la soberanía nuestra sobre lo que es el Estrecho de Magallanes hubiese sido posible si en que el año 1843, 21 de septiembre de 1843, este grupo de chilotes, los tripulantes de la goleta Ancud, habrían tomado posición del Estrecho de Magallanes”, afirmó.

En esa línea, planteó que la conmemoración debería adquirir mayor presencia dentro de la historia nacional.

“Es muy importante que a contar de hoy día ya existe un antes y un después respecto a lo que fue esa hazaña, hecha hace ya 183 años”, manifestó.

El concejal también relacionó esta mayor atención sobre la zona con el potencial turístico de la conmemoración, proyectando incluso una mayor participación en actividades como el tradicional chapuzón en el Estrecho de Magallanes.



Feriado regional del 21 de septiembre



Otro de los puntos centrales fue el anuncio relacionado con un eventual feriado regional para el 21 de septiembre. Flores valoró las declaraciones efectuadas por el vicepresidente del Senado, Claudio Alvarado, respecto del respaldo del Gobierno a la iniciativa, aunque recalcó que todavía queda una etapa legislativa por completar.

“Importantísimo que esto tiene que pasar por el Congreso Nacional”, enfatizó.

El concejal recordó que esta iniciativa se ha trabajado durante varios años junto a distintas autoridades y parlamentarios de la región.

“Aquí el diputado Carlos Bianchi, el gobernador Jorge Flies, el alcalde Claudio Radonich y quien habla hemos trabajado durante mucho tiempo”, sostuvo.

Flores agregó que, tras conocer el anuncio, tomó contacto con el diputado Carlos Bianchi para abordar los próximos pasos de la iniciativa en el Congreso.

“Es muy importante el trabajo que hoy vamos a hacer, que se basa en el Congreso”, indicó.



Vinculación con Chiloé



La conversación también permitió abordar los vínculos históricos y familiares entre Magallanes y Chiloé, considerando la participación de representantes de esa zona en las actividades de conmemoración del 21 de septiembre.

Flores planteó que existe la posibilidad de avanzar hacia una relación más estrecha entre ambos territorios, incluyendo conectividad aérea directa y eventuales acuerdos de colaboración.

“Es importantísimo esa alianza que hay entre Chiloé y Magallanes y, como tú dices, efectivamente ojalá existan vuelos directos”, expresó.

Asimismo, señaló que se ha conversado la posibilidad de que el eventual feriado del 21 de septiembre pueda incorporar también a Chiloé.

“Efectivamente que este feriado no solamente sea un feriado regional para Magallanes, sino también para lo que es Chiloé”, manifestó, apuntando al rol que podrían cumplir los parlamentarios de ambas zonas para impulsar la iniciativa.



“Tenemos que tener una defensa como corresponde”



Durante la entrevista, Flores también se refirió a la necesidad de que exista una mirada de Estado de mediano y largo plazo respecto de Magallanes, especialmente en materias vinculadas con infraestructura, conectividad, desarrollo antártico y defensa.

En ese sentido, sostuvo que los anuncios deben traducirse en acciones concretas.

“No basta con las palabras, ya no basta con que el Presidente de la República haya nombrado Magallanes en lo que es su discurso en la ONU, ya eso no basta”, afirmó.

El concejal señaló que Punta Arenas requiere mayores capacidades de infraestructura para consolidar su posición como puerta de entrada al continente antártico.

“Lo que sí efectivamente hay que hacer, hay que tener una mirada, no es cierto, de futuro, cómo potenciamos más Punta Arenas en materia que nos llamamos puerta al entrar al continente antártico, efectivamente lo somos, pero efectivamente aquí falta infraestructura”, planteó.

Flores también abordó la discusión sobre inversión en defensa, señalando que, desde su perspectiva, contar con capacidades adecuadas no significa buscar un escenario de conflicto.

“Tenemos que tener nuestra defensa para lo que es estar atentos a nuestra soberanía nacional, que sé que está, va a estar siempre amenazada”, sostuvo.

Y agregó: “No significa que uno quiera un conflicto bélico, tenemos que tener las mejores relaciones, no es cierto, con nuestros hermanos argentinos, bolivianos, peruanos, en fin, no hay ningún problema, pero sí tenemos que tener una defensa como corresponde”.



Recuerdo de los veteranos de 1978



En este contexto, Flores recordó su experiencia como exsoldado durante la crisis de 1978 entre Chile y Argentina, planteando que existe una deuda de reconocimiento histórico hacia quienes permanecieron desplegados en la frontera.

“Yo creo que ahí el Estado de Chile, voy tocando este tema, yo creo que tiene una deuda con los exsoldados, los veteranos 78. No digo una deuda económica en absoluto, pero sí un reconocimiento”, señaló.

El concejal relató parte de su experiencia durante ese período: “Cuando llegamos, no es cierto, a la frontera, las trincheras fueron nuestro hogar, fueron nuestro lugar, no es cierto, de estar ahí durante ocho meses, durante el invierno. Llegamos en mayo del año 1978 a la frontera”.

Flores sostuvo que su preocupación también se relaciona con la forma en que actualmente se abordan declaraciones provenientes del otro lado de la frontera y llamó a mantener una postura clara respecto de la soberanía nacional.



Críticas a los plazos para el “cruce de la muerte”



En el ámbito comunal, uno de los temas que generó mayor énfasis por parte del concejal fue la situación del cruce entre avenida Frei y Ruta 9, conocido popularmente como el “cruce de la muerte”.

Flores cuestionó que la alternativa de construcción de una rotonda pueda tener un plazo de ejecución que, según lo informado durante la conversación, podría extenderse hasta ocho años.

“Pero cuando a mí me dicen de que la rotonda probablemente, probablemente va a estar en ocho años más, ¿estamos hablando de que esa rotonda estaría lista, no es cierto, el año 2034, con suerte?”, cuestionó.

El edil recordó que se trata de una problemática que se arrastra desde hace décadas y planteó la necesidad de implementar una solución intermedia mientras se concreta una obra definitiva.

En particular, sostuvo que existe un estudio de la Unidad Operativa de Control de Tránsito que, según señaló, establece la factibilidad de instalar semáforos en el sector.

“Ese estudio está hecho, ya ese estudio fue terminado y no dice que es factible instalar semáforos en el lugar y lo que hemos dicho: instalemos semáforos mientras se construye la rotonda”, afirmó.

Flores manifestó además su preocupación por el crecimiento del parque automotor de Punta Arenas y el impacto que este podría tener sobre el flujo vehicular del sector durante los próximos años.

“Por favor, no me hagan esperar ocho años para tener una rotonda, una solución a lo que es el cruce a Isla, el mal llamado cruce de la muerte”, expresó.

Según las cifras mencionadas por el concejal durante la entrevista, la alternativa de rotonda tendría un costo cercano a los $20 mil millones, mientras que la instalación de semáforos tendría un valor estimado de alrededor de $1.400 millones y podría ejecutarse en un plazo considerablemente menor.





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