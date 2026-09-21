VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENCABEZARÁ EN PUNTA ARENAS CONMEMORACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

​ En el marco de un nuevo aniversario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, recibió este domingo en Punta Arenas al Biministro del Interior y Vocero de Gobierno, Claudio Alvarado Andrade, quien arribó a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena ejerciendo en calidad de Vicepresidente de la República.



La visita de la máxima autoridad del Ejecutivo en ejercicio responde a una fecha de profunda significación histórica y soberana para el país. Durante la jornada, el Vicepresidente Alvarado encabezará las ceremonias institucionales organizadas de manera conjunta por las autoridades locales y la Armada de Chile, orientadas a rendir tributo a la tripulación de la Goleta Ancud, que un 21 de septiembre de 1843 concretó la presencia efectiva del Estado chileno en este paso interoceánico estratégico.



Respecto a la significación del hito, la Delegada Presidencial Regional destacó la importancia de contar con la presencia de la autoridad nacional en el territorio, valorando el despliegue en terreno como una señal de descentralización y de resguardo del patrimonio histórico magallánico.



La agenda oficial contempla la participación del Vicepresidente en los actos cívico-militares y encuentros institucionales programados para conmemorar esta epopeya, reafirmando el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast con la soberanía austral, el desarrollo territorial y el reconocimiento permanente a los forjadores de la presencia chilena en la Patagonia.

