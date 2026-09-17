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17 de septiembre de 2026

AUTORIDADES REGIONALES DE ENERGÍA Y SALUD FISCALIZAN INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE COMBUSTIBLES PREVIO A LAS FIESTAS PATRIAS 2026

Personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y de la Seremi de Salud junto al vocero de Gobierno y su par de Energía inspeccionaron las instalaciones de fondas y ramadas para verificar su correcto funcionamiento.

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La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y la Seremi de Salud de Magallanes, junto al titular regional de Energía, Marco Antonio Pinto y su par de Gobierno, Ángel Roa, fiscalizaron esta mañana las condiciones eléctricas, de combustibles y sanitarias de la Fonda Oficial "Ceache' í", instalada en el Gimnasio del Club Deportivo Sokol Croata, previo al inicio de las Fiestas Patrias 2026.

INSPECCIONES

En el recinto, el director regional (s) de la SEC, Iván Mansilla, explicó que la fiscalización de esta mañana busca evitar los problemas más frecuentes en este tipo de eventos y la idea es siempre prevenir.

Según Mansilla, los inconvenientes más comunes detectados en años anteriores son la ausencia o fallas en protectores diferenciales, cables mal dimensionados y problemas con las puestas a tierra; esto, en el sector eléctrico, mientras que, en el caso del gas, los más recurrentes han sido los flexibles no adecuados para conectar los cilindros de gas y el uso de reguladores y abrazaderas no permitidas.

"Cuando detectamos incumplimientos de esta naturaleza, se instruye a los encargados o propietarios, su inmediata reparación, tanto en el ámbito eléctrico como en el de combustible, de lo contrario, no podrán funcionar con este tipo de energéticos durante estas Fiestas Patrias 2026. En el caso de las instalaciones eléctricas, de no cumplirse con lo indicado, se prohíbe la conexión a la red", enfatizó Mansilla.

Por su parte, el Seremi (s) de Salud de Magallanes, Eduardo Castillo, contó que, respecto al tema sanitario, "estamos haciendo lo propio, y especialmente en cuanto a la adecuada disposición de los alimentos, resguardo de la cadena de frío, servicios sanitarios e infraestructura del establecimiento donde opera la Fonda Oficial, entre otros aspectos; e igualmente en las diferentes ramadas que se instalen en la región durante los días festivos".

LLAMADO A UN 18 SEGURO

En este sentido, el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, llamó a la ciudadanía a evitar accidentes y respetar los consejos de la autoridad.

"Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast estamos adoptando todas las medidas necesarias para que nada empañe los festejos patrios de este 2026; esto, desde el punto de vista del uso seguro de la electricidad y del gas", detalló.

Pinto agregó que "la SEC nos ha informado que han estado fiscalizando, primero en una etapa documental, y ahora en terreno, que todas las fondas y ramadas cuenten con los permisos necesarios, pues ello implica mejores condiciones de seguridad para asistentes y trabajadores de estos locales", subrayó.

Por su parte, el vocero de Gobierno, Ángel Roa, manifestó que la ciudadanía tiene un importante rol en el autocuidado.

"Es importante que la ciudadanía opte por asistir sólo a Fondas y Ramadas debidamente establecidas, reconocidas, y que tengan todos sus permisos al día, para evitar accidentes o tragedias que lamentar.

" En este tipo de recintos hay un uso importante de energía eléctrica y combustibles, por lo que también llamamos a los fonderos a tener una actitud preventiva, a respetar la normativa de seguridad vigente y a no exponerse a riesgos, por ejemplo, sobrecargando alargadores", planteó Roa.

En esta misma línea, Gerardo Gallardo, uno de los encargados de la Fonda Oficial, hizo eco del llamado de las autoridades regionales señalando que "como organizadores de estos eventos agradecemos la preocupación de los fiscalizadores y por ello quisiéramos hacer extensivo el mensaje de las autoridades a nuestros colegas fonderos, para estar atentos e ir revisando el estado de nuestras instalaciones de gas, verificar las fechas de vencimiento de flexibles y reguladores de los cilindros de gas (todos datos que vienen impresos en estos mismos productos); y lo mismo con los servicios higiénicos y el correcto expendio de comida y bebidas", aseguró Gallardo.

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