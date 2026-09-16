JORGE GUIC SESNIC ABORDA EL FUTURO DE ZONA FRANCA Y PLANTEA LA NECESIDAD DE REVISAR SUS REGLAS PARA MANTENER LA COMPETITIVIDAD REGIONAL

En conversación esta mañana con el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, el empresario y dueño de Recasur, Jorge Guic Sesnic, abordó distintos aspectos de su trayectoria vinculada al mundo automotor, su recuperación tras un accidente de rally y, especialmente, su visión respecto del funcionamiento y futuro de la Zona Franca de Magallanes.

Guic Sesnic, quien además ha desarrollado durante décadas una estrecha relación con el automovilismo deportivo, relató que actualmente se encuentra en proceso de recuperación luego de sufrir una salida de ruta durante una competencia, accidente que le provocó la fractura de ambas clavículas.

“El rally siempre tiene su gotita de riesgo. Es fácil tener imprevistos y bueno, tuvimos una salida de ruta, le pegamos ahí un mogote fuerte de pasto y fíjate que me fracturé dos clavículas”, comentó, señalando que actualmente avanza lentamente en su recuperación y retomando progresivamente sus actividades.

El empresario recordó que su vínculo con los motores tiene un origen familiar. Según explicó, su padre fue camionero durante toda su vida, mientras que posteriormente su hermano y sus sobrinos también se incorporaron al mundo del automovilismo.

“En mi casa no existieron una guitarra, una cuerda, una armónica, solamente habían pistones, biela, pastillas de freno”, relató, describiendo una tradición familiar que comenzó con su padre y que posteriormente continuó con distintas generaciones.

Guic Sesnic recordó además sus primeros pasos en las competencias de pista, donde participó en vehículos como el Fiat 3P y posteriormente un Volkswagen Polo, antes de dar el salto al rally, disciplina que terminó convirtiéndose en una parte importante de su trayectoria deportiva.

Sobre las diferencias entre ambas modalidades, explicó que se trata de disciplinas con características distintas, tanto en la conducción como en la preparación y estrategia. En el caso del rally, destacó que además de la velocidad existe una planificación asociada a la hoja de ruta, la preparación del vehículo y la capacidad del piloto para adaptarse a distintas condiciones.

En ese contexto, también valoró los cambios tecnológicos que han experimentado los vehículos y la preparación de los competidores, señalando que las nuevas generaciones cuentan actualmente con un acceso mucho mayor a información técnica.

“Yo no digo que el tiempo pasado no fue bonito, al contrario, fue hermoso, lo añoro, pero no significa que no me gusta el presente y menos que no me va a gustar el futuro, pero tenemos que ir buscándole el camino, lo que viene porque tenemos que tener la capacidad de poder irnos integrando”, afirmó.

Su mirada sobre el Gran Premio de la Hermandad

Otro de los temas abordados fue el Gran Premio de la Hermandad, competencia que, a juicio de Guic Sesnic, mantiene características particulares que la diferencian de otras pruebas automovilísticas.

El empresario destacó especialmente la condición de frontera abierta que caracteriza a esta competencia y sostuvo que su continuidad requiere adaptarse a los cambios experimentados por los territorios y las condiciones actuales.

“La carrera hay que cuidarla. Hoy día las urbanizaciones crecen, ya no se puede hacer lo que se hacía antes. Antes se partía la raza de arma, hoy día ya no se podrá hacer. Hay que ir actualizándose; si el mundo va avanzando, y tú como en cualquier actividad o cualquier profesión, si no te vas actualizando a lo que avanza el mundo, está claro que tarde o temprano la historia se termina”, manifestó.

Para Guic Sesnic, la adaptación de la competencia a las nuevas circunstancias permitió mantener vigente su esencia y proyectar su continuidad.

“Por lo menos creo que este año la Hermandad dejó la tranquilidad de que por lo menos vamos a tener una Hermandad diferente, pero vamos a seguir teniendo Hermandad”, sostuvo.

Una vida ligada al mundo de los repuestos

Durante la conversación, el propietario de Recasur también repasó la evolución de su actividad empresarial, marcada desde sus inicios por el mundo de los repuestos y la mecánica.

Ingeniero mecánico de profesión, Guic Sesnic explicó que su actividad laboral y su afición por el automovilismo han estado estrechamente relacionadas durante buena parte de su vida.

Recordó particularmente los primeros años del negocio de repuestos, cuando el conocimiento y la experiencia de quienes atendían al público tenían un papel fundamental para orientar a los clientes.

“Partimos con el tema de los repuestos en una época que el repuestero era como el doctor. Era la persona que le explicaba qué se podía hacer”, señaló.

Con el paso de los años, Recasur amplió su oferta hacia neumáticos, accesorios, herramientas y otros productos, incorporando también nuevas formas de comunicación y comercialización asociadas a las redes sociales.

En este proceso, Guic Sesnic destacó la importancia de que las empresas puedan adaptarse a las nuevas generaciones y a los cambios tecnológicos.

Zona Franca y la necesidad de mantener la competitividad

Uno de los principales puntos de la entrevista estuvo relacionado con la Zona Franca de Magallanes, modelo que el empresario conoce desde su experiencia como usuario y comerciante.

Guic Sesnic sostuvo que el sistema ha cumplido históricamente un papel relevante para los habitantes de la región, especialmente por su capacidad de ofrecer productos a precios más competitivos respecto del resto del país.

“Yo digo que ha sido absolutamente compañera para todos los vecinos y vecinas de la región en la posibilidad de entregar una mejor calidad de vida a precios más razonables”, afirmó.

En su análisis, explicó que el objetivo original de la Zona Franca estaba relacionado con las características de una provincia extrema y la necesidad de generar condiciones que permitieran reducir los costos para sus habitantes.

Sin embargo, planteó que el modelo requiere ser revisado frente a los cambios que ha experimentado la economía regional y los costos asociados a la operación de los usuarios.

El empresario puso especial énfasis en la necesidad de mantener un equilibrio entre el Gobierno Regional, la empresa concesionaria, los usuarios y la comunidad.

“Los negocios deben ser justos y equilibrados. Cuando los negocios dejan de ser justos y equilibrados, no son negocios”, expresó.

En ese sentido, manifestó preocupación por una eventual pérdida de las ventajas competitivas que históricamente han justificado la existencia del régimen franco.

“Si nosotros hoy día estamos pagando 1,7 dólares por metro cuadrado de arriendo y eso se va a proyectar, ¿por qué está relacionado con...? Bueno, claro que hay que preocuparse”, señaló durante la entrevista.

Guic Sesnic insistió en que las decisiones respecto del futuro de la Zona Franca deben considerar la realidad de quienes desarrollan sus actividades dentro del recinto y también el efecto que tienen sus costos sobre los consumidores.

“No podemos echar a perder una Zona Franca porque no somos capaces de decir cuáles van a ser las reglas, que esto marque un equilibrio y una lógica para que todos estén contentos: Gobierno Regional, concesionaria, usuarios, Zona Franca, comunidad, porque en el fondo no nos olvidemos que el último de la cola es más grande, el más importante, que para eso tenemos que estar”, afirmó.

Finalmente, el empresario sostuvo que el debate no debería centrarse únicamente en los intereses de los distintos actores que participan del sistema, sino también en preservar el propósito con el cual fue creada la Zona Franca.

“No puede perder lo básico, para lo cual fue creada, que en el fondo es poder tener competitividad absoluta con los productos finales”, manifestó.

Desde su perspectiva, mantener esa condición resulta fundamental no solo para los comerciantes establecidos en el régimen franco, sino también para los consumidores de Magallanes, quienes finalmente reciben el impacto de los costos y precios asociados al sistema.



