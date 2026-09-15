15 de septiembre de 2026
DÚO MAGALLÁNICO LLUVIA ÁCIDA CELEBRA LOS 40 AÑOS DE DISCO "PATEANDO PIEDRAS" DE LOS PRISIONEROS CON VERSIÓN DE "MUEVAN LAS INDUSTRIAS"
Este cover tiene una larga historia, según cuentan Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf. "En 1997 lo grabamos en el desaparecido estudio 3'40 en Punta Arenas, cuando estábamos registrando nuestro segundo disco "MAQUINACIONES".
Hace 30 Años debutaba en vivo el dúo electrónico magallánico LLUVIA ÁCIDA, presentando su primer disco "SIMULACIÓN" (Hariján Records, 1996) en un oscuro pub de Punta Arenas (Región de Magallanes, Chile).
Para culminar una jornada inolvidable, cerraron con una versión propia de un tema que siempre les fascinó: "MUEVAN LAS INDUSTRIAS" de LOS PRISIONEROS. Hoy lo comparten por medio de un videoclip, con algunos cambios en su sonido para celebrar los 40 Años del disco "PATEANDO PIEDRAS".
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En entrevista con Radio Agricultura, Kast recordó que la normativa fue emitida en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, y permaneció vigente durante el final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y toda la administración de Boric.
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