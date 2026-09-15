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15 de septiembre de 2026

DÚO MAGALLÁNICO LLUVIA ÁCIDA CELEBRA LOS 40 AÑOS DE DISCO "PATEANDO PIEDRAS" DE LOS PRISIONEROS CON VERSIÓN DE "MUEVAN LAS INDUSTRIAS"

Este cover tiene una larga historia, según cuentan Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf. "En 1997 lo grabamos en el desaparecido estudio 3'40 en Punta Arenas, cuando estábamos registrando nuestro segundo disco "MAQUINACIONES".

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Hace 30 Años debutaba en vivo el dúo electrónico magallánico LLUVIA ÁCIDA, presentando su primer disco "SIMULACIÓN" (Hariján Records, 1996) en un oscuro pub de Punta Arenas (Región de Magallanes, Chile). 

Para culminar una jornada inolvidable, cerraron con una versión propia de un tema que siempre les fascinó: "MUEVAN LAS INDUSTRIAS" de LOS PRISIONEROS. Hoy lo comparten por medio de un videoclip, con algunos cambios en su sonido para celebrar los 40 Años del disco "PATEANDO PIEDRAS".


Este cover tiene una larga historia, según cuentan Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf. "En 1997 lo grabamos en el desaparecido estudio 3'40 en Punta Arenas, cuando estábamos registrando nuestro segundo disco "MAQUINACIONES". Lo tuvimos archivado hasta 2012, cuando lo cedimos para el disco "AZUL ELÉCTRICO Vol.1: LOS PRISIONEROS" (publicado por Chilenia Ucrónica). Hoy hemos querido compartir una nueva versión de este registro, que tiene sonoridades y texturas elaboradas con herramientas actuales". Pero para el dúo no se trata de un simple ejercicio de la nostalgia, si no más bien de contrastar su versión noventera de un clásico ochentero con lo que hoy estamos viviendo como sociedad. "Al revisar este cover y publicarlo con un video, elaborado el artista visual 4444, buscamos hacer una relectura de esa brillante letra escrita por Jorge González en un contexto de desmantelamiento de la industria nacional a manos de los Chicago Boys. Específicamente, aludiendo a la industria que ahora está consumiendo cada vez más espacio, recursos y empleos: la IA. Y es que la Siliconización del Mundo también alcanzará al lugar donde habitamos, la Patagonia", reflexionan.

"MUEVAN LAS INDUSTRIAS" (versión de LLUVIA ÁCIDA):

A cuatro décadas de la publicación de este gran himno del synth pop industrial chileno y del disco que lo contiene, LLUVIA ÁCIDA ha publicado este tributo en el canal de You Tube de su sello Eolo Producciones. En sus propias palabras, "para festejar y agradecer a sus artífices la inspiración que le dieron a estos dos músicos electrónicos de frontera". 
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