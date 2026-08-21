VOCES DEL CENTENARIO: CARABINEROS ACERCA LA MÚSICA Y UNA FACETA DIFERENTE DE SU LABOR A LA COMUNIDAD DE PUERTO WILLIAMS

Una particular propuesta artística llegó hasta Puerto Williams de la mano de Voces del Centenario, agrupación musical integrada por tres funcionarios de Carabineros de Chile que, además de cumplir diariamente sus labores policiales en distintas unidades de Punta Arenas, comparten una pasión: la música.

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El grupo está conformado por la subteniente María Ignacia Araya Barrios, de la Primera Comisaría de Punta Arenas; el suboficial mayor Juvenal Morales, de la Quinta Comisaría de Control de Orden Público (COP), y el cabo primero Andrés Pizarro, del Retén Agua Fresca.

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La agrupación tuvo su primera presentación el 27 de abril pasado, durante una misa con motivo del 99° aniversario de Carabineros, en la capital regional. A partir de entonces, sus integrantes continuaron reuniéndose y ampliando su repertorio, incorporando música popular, incluyendo canciones antiguas y actuales, además de reconocidas composiciones vinculadas a la identidad regional, como "El Ovejero" y "Corazón de Escarcha".

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El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, felicitó a los integrantes de este trío musical. "Iniciativas como ésta nos permiten acercar a Carabineros a la comunidad desde una perspectiva diferente, mostrando no solamente su importante labor en materia de seguridad, sino también los talentos y capacidades de quienes integran la institución. La música es una herramienta que une, genera espacios de encuentro y permite fortalecer los vínculos con nuestros vecinos y vecinas, especialmente con niños, niñas y jóvenes. Agradecemos que hayan querido compartir su talento con nuestra comunidad y esperamos que ésta sea la primera de muchas visitas a Puerto Williams", manifestó.

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Música para acercar a Carabineros a la comunidad





Para los integrantes de Voces del Centenario, la música se ha transformado en una instancia que les permite mostrar una faceta distinta de quienes diariamente cumplen funciones de seguridad y prevención. "Nos han felicitado harto y eso es bueno, porque es algo que a nosotros nos gusta hacer y nos gusta mostrar a la gente (...) La gente siempre percibe a Carabineros de una forma seria, entonces, esto nos ayuda a que nos vean de una forma distinta y que se puedan acercar un poquito más a nosotros en general", señaló la subteniente Araya, destacando el positivo recibimiento que han tenido por parte de sus superiores, compañeros de institución y de la comunidad.

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En esa línea, valoró especialmente el respaldo del mando institucional para continuar desarrollando esta iniciativa, que nació de manera espontánea y que sus integrantes mantienen como un espacio de encuentro y recreación fuera de sus funciones habituales. "Es más que nada un pasatiempo que a nosotros nos hizo llegar hasta donde estamos, porque el amor por la música nos juntó a los tres", relató Araya, quien además de cantar, interpreta piano, violín y viola.

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Una visita musical a Puerto Williams

La llegada de Voces del Centenario a Puerto Williams se produjo en el marco de las actividades vinculadas a la Cuenta Pública 2025 de la Cuarta Comisaría de Carabineros, oportunidad en que, además de presentarse en dicha ceremonia, interpretaron canciones ante estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, así como también en el lanzamiento provincial de la 39° versión de las Jornadas por la Rehabilitación, en la Parroquia Nuestra Señora Virgen de la Patagonia y en una fiesta costumbrista.

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Las gestiones para concretar estas actividades fueron realizadas por la unidad policial de la capital provincial, que coordinó la participación de la agrupación en los distintos espacios comunitarios. "Desde que supieron que nosotros veníamos acá, el mando de la comisaría de Puerto Williams hizo varias gestiones para que toquemos y ellos mismos han implementado estas gestiones con la comunidad", explicó Araya.

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Para la subteniente, esta visita también significó una oportunidad especial, ya que fue la primera vez en presentarse musicalmente en Puerto Williams. "La gente de acá es muy amistosa, muy cariñosa con nosotros y queremos dar lo mejor para que la gente vea lo que hacemos", destacó.

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El valor de la música en las nuevas generaciones





Ligada a la música desde su infancia, cuando integró una orquesta desde los 9 años, la subteniente Araya también destacó el aporte que esta disciplina puede generar, especialmente entre niñas, niños y jóvenes. "Yo encuentro que nos une más y, sobre todo, nos ayuda a mostrarnos de una forma distinta", afirmó.

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En ese sentido, sostuvo que la experiencia puede convertirse en una motivación para nuevas generaciones que tengan interés por la música y que, eventualmente, también quieran formar parte de Carabineros.

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Si bien la institución cuenta con el Orfeón Nacional, dedicado a la actividad musical, Voces del Centenario nació desde una motivación diferente: tres funcionarios que, desde sus distintas labores policiales, encontraron en la música un espacio común.

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Con la intención de seguir desarrollando el proyecto, sus integrantes esperan continuar ampliando su repertorio e incorporar más canciones vinculadas a la identidad de Magallanes, para llevarlas a futuras presentaciones y seguir utilizando la música como una herramienta de encuentro y acercamiento con la comunidad.