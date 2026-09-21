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21 de septiembre de 2026

CARABINEROS REALIZÓ MÁS DE 4 MIL CONTROLES DURANTE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

El despliegue se desarrolló entre el 17 y el 20 de septiembre en distintos puntos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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Un total de 57 servicios extraordinarios fueron desplegados por Carabineros entre el 17 y el 20 de septiembre, con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias 2026 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Como resultado de este trabajo, se registraron 25 personas detenidas, una denuncia y un amplio despliegue de controles preventivos y fiscalizaciones.

Durante el período se realizaron 4.103 controles, correspondientes a 1.689 controles de identidad y 2.414 controles vehiculares. A ello se sumaron 816 alcotest y 29 narcotest, además de 20 fiscalizaciones a locales de alcoholes. En materia de infracciones, se cursaron 73 en total, de las cuales 58 correspondieron a la Ley de Tránsito y 15 a la Ley de Alcoholes.

El balance contempla además el retiro de circulación de dos vehículos, como parte de las acciones desarrolladas durante el período festivo. El despliegue tuvo como objetivo reforzar la prevención y fiscalización en la región durante una de las fechas de mayor movilidad y actividad durante septiembre.

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