HOLASTE! Y WAKE UP POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO ENTRE LAS MEJORES CAFETERÍAS DE SUDAMÉRICA

​Dos cafeterías de Magallanes volvieron a destacar en el escenario internacional del café de especialidad, al formar parte por segundo año consecutivo en el ranking “The South America´s 100 Best Coffee Shops 2026”.



La ceremonia de premiación se realizó en la feria “The Global Coffee Fair”, que reunió en el Centro Metropolitano de Convenciones de Quito a productores, marcas, compradores y cafeterías en torno al mundo del café, bajo el lema “Del origen a la taza”.



La selección consideró este 2026 aspectos como la calidad del café, la técnica de los baristas, el servicio, la innovación, la gastronomía y la sustentabilidad, además de la votación popular del público.



La presencia de ambas empresas en el listado vuelve a poner a Magallanes en el escenario sudamericano del café de especialidad, destacando el trabajo desarrollado desde Puerto Natales y Punta Arenas, que contribuye al crecimiento de esta categoría y el consumo de café en la región.



Así, desde Puerto Natales y Punta Arenas, dos cafeterías magallánicas vuelven a posicionarnos en el mapa internacional del café de especialidad, demostrando que desde el fin del mundo también se construyen proyectos capaces de llegar a las principales vitrinas del café a nivel mundial.



