21 de septiembre de 2026
HOLASTE! Y WAKE UP POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO ENTRE LAS MEJORES CAFETERÍAS DE SUDAMÉRICA
Holaste! de Puerto Natales alcanzó la posición N°30 y Wake Up de Punta Arenas obtuvo el puesto N°11 en el ranking “The South America’s 100 Best Coffee Shops 2026”, durante la gala de premiación realizada este domingo 20 de septiembre en Quito, Ecuador.
Dos cafeterías de Magallanes volvieron a destacar en el escenario internacional del café de especialidad, al formar parte por segundo año consecutivo en el ranking “The South America´s 100 Best Coffee Shops 2026”.
La ceremonia de premiación se realizó en la feria “The Global Coffee Fair”, que reunió en el Centro Metropolitano de Convenciones de Quito a productores, marcas, compradores y cafeterías en torno al mundo del café, bajo el lema “Del origen a la taza”.
La selección consideró este 2026 aspectos como la calidad del café, la técnica de los baristas, el servicio, la innovación, la gastronomía y la sustentabilidad, además de la votación popular del público.
La presencia de ambas empresas en el listado vuelve a poner a Magallanes en el escenario sudamericano del café de especialidad, destacando el trabajo desarrollado desde Puerto Natales y Punta Arenas, que contribuye al crecimiento de esta categoría y el consumo de café en la región.
Así, desde Puerto Natales y Punta Arenas, dos cafeterías magallánicas vuelven a posicionarnos en el mapa internacional del café de especialidad, demostrando que desde el fin del mundo también se construyen proyectos capaces de llegar a las principales vitrinas del café a nivel mundial.
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El Biministro del Interior y Vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, fue recibido por la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, para cumplir una agenda institucional centrada en el homenaje a la gesta de la Goleta Ancud.
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