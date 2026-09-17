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17 de septiembre de 2026

OPERATIVO COORDINADO POR LA SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA PERMITE DECOMISAR OTROS 120 KILOS DE CARNE

El procedimiento, realizado en el marco del Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural, permitió detectar además irregularidades sanitarias y tributarias. La PDI detuvo a la encargada de un establecimiento por el delito de beneficio clandestino.

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​Un nuevo operativo de fiscalización interagencial, coordinado por la Seremía de Seguridad Pública, en el marco del Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural, permitió decomisar 120 kilos de carne de vacuno desde una carnicería de Punta Arenas, luego de que su propietaria no pudiera acreditar documentalmente el origen de los productos, los que además se encontraban sin los timbres reglamentarios correspondientes.

 
La fiscalización tuvo como objetivo prevenir y detectar situaciones asociadas al delito de abigeato, fortaleciendo el control sobre la cadena de comercialización de carne y verificando el origen de los productos que llegan a los establecimientos. En la acción participaron la Seremi de Seguridad Pública, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Seremi de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

 
Tras constatar las irregularidades, la Seremi de Salud procedió al decomiso de los 120 kilos de carne e inició un sumario sanitario. En tanto, detectives de la PDI detuvieron a la encargada del establecimiento por el delito de beneficio clandestino, conocido como faenamiento clandestino, debido a que no pudo acreditar el origen de la carne.

 
Por su parte, el SII detectó irregularidades, antecedentes que serán analizados por la Dirección Regional, mientras que el SAG levantó un acta de denuncia y una citación.

 
Los demás establecimientos fiscalizados durante la jornada no presentaron irregularidades.

 
El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que este tipo de procedimientos responden a una planificación y coordinación que se desarrolla a través del Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural, articulando las capacidades de los distintos servicios públicos.

 
“Este trabajo que venimos haciendo de manera interagencial, con cruce de información, está dando resultado. Esta semana se decomisaron 64 kilos de carne y ahora 120 kilos. Esto demuestra la importancia de coordinar las capacidades de los distintos servicios y de abordar toda la cadena de comercialización de la carne”, destacó López.

 
El seremi enfatizó que estas fiscalizaciones adquieren especial relevancia durante estas fechas, considerando el aumento del consumo de carne, pero se encuentran incorporadas dentro de una estrategia permanente de seguridad rural y prevención del delito.

 
“Nuestro objetivo es prevenir el delito de abigeato y estamos avanzando en ese sentido. Queremos abordar toda la cadena, desde el origen de los productos hasta su comercialización, y para eso el trabajo coordinado entre las instituciones es fundamental”, señaló.

 
Se reiteró que estas acciones continuarán desarrollándose en distintos puntos de la región, como parte del Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural, orientado a prevenir el abigeato y fortalecer la seguridad en los sectores rurales y urbanos de Magallanes.

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