OPERATIVO CONJUNTO ENTRE LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y LA PDI PERMITIÓ DETENER A PRÓFUGO DE LA JUSTICIA EN TIERRA DEL FUEGO

En el marco de las labores de fiscalización y control que desarrolla la Autoridad Marítima, personal de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, en coordinación con detectives de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), realizó un operativo interagencial en el muelle artesanal de Bahía Chilota, comuna de Porvenir.

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Durante el procedimiento, efectuado a bordo de embarcaciones menores de pesca artesanal, personal de ambas instituciones fiscalizaron a un ciudadano chileno, estableciendo que se mantenía prófugo de la justicia desde hace un año y era buscado para cumplir una condena de presidio de 5 años y 1 día por el delito de abuso sexual de menor de 14 años, hecho ocurrido en la Región de los Lagos e investigado por la PDI Ancud.

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Ante esta situación, se procedió a su detención y posterior traslado hasta la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, donde se realizaron las coordinaciones correspondientes con el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, para su puesta a disposición de la justicia y realización de la audiencia respectiva.

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El Capitán de Puerto de Tierra del Fuego, Teniente Primero Litoral Francisco Morales, destacó el trabajo coordinado desarrollado durante el procedimiento, señalando que: "Este procedimiento demuestra la importancia del trabajo coordinado entre la Autoridad Marítima y la Policía de Investigaciones. Las fiscalizaciones que desarrollamos en los distintos sectores de nuestra jurisdicción permiten fortalecer el control y la seguridad, además de apoyar a las instituciones competentes en la ubicación de personas que mantienen requerimientos judiciales vigentes."

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Por su parte, el Subprefecto Danilo González, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Punta Arenas, indicó que "gracias al trabajo permanente de análisis criminal, inteligencia policial y coordinación interinstitucional con la Autoridad Marítima, fue posible ubicar y detener a un hombre chileno, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace un año y debía cumplir una condena de 5 años y 1 día de presidio por el delito de abuso sexual de menor de 14 años".

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La Autoridad Marítima y la Policía de Investigaciones continuarán desarrollando fiscalizaciones preventivas e interagenciales en los distintos sectores de la Provincia de Tierra del Fuego, fortaleciendo el control de las actividades marítimas y la coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad y el cumplimiento de las resoluciones judiciales