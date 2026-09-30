DÍA NACIONAL DEL GUARDAPARQUES: CONAF RELEVA LABOR DE QUIENES PROTEGEN LAS ÁREAS SILVESTRES DE MAGALLANES

En el marco del Día Nacional del Guardaparques, que se conmemora cada 30 de septiembre, el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones conversó esta mañana con Yasna Garay, guardaparques de la Reserva Nacional Magallanes, y Cristian Ruiz, jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF Magallanes, quienes abordaron la evolución de esta labor, los desafíos de la conservación y el vínculo con las comunidades y visitantes.

Garay, quien cuenta con 18 años de trayectoria en CONAF, destacó los cambios que ha experimentado el trabajo de los guardaparques y la creciente participación de mujeres en labores de terreno. La funcionaria recordó además sus años anteriores en el Parque Nacional Torres del Paine y valoró el aprendizaje adquirido directamente en las áreas protegidas. “El área silvestre protegida es otra escuela. Los compañeros, los guardaparques más antiguos, muchos de ellos que ya se han jubilado, fueron grandes maestros del lugar, porque ellos fueron pioneros que empezaron acá y con otros recursos”, señaló.

La guardaparques también se refirió a la incorporación de mujeres a funciones tradicionalmente asociadas a los hombres, señalando que durante su trayectoria no ha experimentado discriminación y que el trabajo conjunto ha permitido avanzar en la apertura de nuevos espacios. Entre los cambios que ha observado mencionó la contratación de mujeres en Torres del Paine, su incorporación a labores de montaña y la necesidad de adaptar infraestructura y condiciones de trabajo.

Por su parte, Cristian Ruiz, quien suma 23 años de servicio en CONAF y recientemente asumió la jefatura del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, puso en valor el rol de los guardaparques dentro de la institución y la relevancia que tienen las áreas protegidas en la gestión regional. Explicó que CONAF administra 14 unidades a lo largo de Magallanes y que más del 60% de la superficie regional se encuentra bajo su administración, aunque reconoció que existen unidades donde actualmente no hay presencia permanente.

Ruiz también abordó uno de los principales desafíos institucionales para los próximos años: el proceso de traspaso hacia el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Al respecto, indicó que se trata de un proceso que debe desarrollarse de manera gradual y organizada, considerando la experiencia acumulada por CONAF durante décadas en la administración y manejo de las áreas protegidas. “El traspaso hacia otra institución hay que hacerlo de manera pausada y de manera bien organizada y en eso hemos estado trabajando en los últimos meses y semanas con el equipo del SBAP también”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue la evolución de las normas de visitación y el trabajo educativo que realizan los guardaparques. Garay explicó que actualmente existe un esfuerzo por entregar a los visitantes las razones detrás de las restricciones, más allá de simplemente indicar qué actividades están permitidas o prohibidas.

En ese contexto, recordó los cambios implementados en la Reserva Nacional Magallanes, donde antiguamente se permitían actividades recreativas como los asados, pero que posteriormente fueron restringidas debido, entre otros factores, al riesgo de incendios forestales. A juicio de la guardaparques, la experiencia de grandes incendios registrados en distintas zonas del país también ha contribuido a que los visitantes comprendan de mejor manera este tipo de medidas.

La educación ambiental fue otro de los aspectos destacados durante la conversación. Garay señaló que la Reserva Nacional Magallanes funciona como un espacio de aprendizaje para estudiantes y establecimientos educacionales, permitiendo desarrollar actividades directamente en terreno. “La reserva nacional Magallanes en específico, es un aula natural”, expresó, destacando la posibilidad de abordar contenidos de distintas asignaturas directamente en el entorno que se busca proteger.

Finalmente, ambos funcionarios relevaron el papel de los guardaparques en la protección de los ecosistemas regionales y en la relación cotidiana con quienes visitan las unidades administradas por CONAF. La conmemoración del 30 de septiembre permitió así poner en valor una labor que combina conservación, educación ambiental, atención de visitantes y presencia permanente en territorios caracterizados por sus particulares condiciones geográficas y climáticas.





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